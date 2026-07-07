FREYWILLE Hommage à Hundertwasser: ko umetnost zaživi v nakitu

Friedensreich Hundertwasser (1928–2000), eden najprepoznavnejših avstrijskih umetnikov 20. stoletja, je ustvarjal svet, v katerem se barve, narava in človek nenehno prepletajo. Njegove slike, arhitekturne zamisli in okoljska prizadevanja še danes navdihujejo ustvarjalce po vsem svetu.

Kolekcija Hommage à Hundertwasser je nastala s pogledom na umetnikovo delo in ideje, pri nastajanju posameznih kosov pa ne gre za preprosto reprodukcijo umetniških motivov, temveč za njihovo interpretacijo v jeziku nakita. Vsaka kolekcija tako ohranja prepoznavne elemente Hundertwasserjevega ustvarjanja, hkrati pa jih prevaja v novo obliko, prilagojeno sodobnemu izrazu in vsakodnevnemu nošenju.

Dunajska znamka FREYWILLE že vrsto let razvija kolekcijo Hommage à Hundertwasser. V njej prepoznaven umetnikov vizualni jezik prevaja v ročno izdelan nakit iz ognjenega emajla. Nastajajo kosi, ki združujejo umetniški navdih, tradicionalno obrt in značilno barvitost, po kateri je Hundertwasser zaslovel.

Bogata modra barva v dizajnu Spirit of Vienna predstavlja nočno vizijo sveta, ki jo je upodobil Hundertwasser FOTO: FREYWILLE

Več deset korakov do končnega izdelka

Za vsakim kosom nakita FREYWILLE stoji zahteven proces izdelave, ki vključuje več deset natančno izvedenih korakov, prav vsi pa nastanejo v dunajskem ateljeju, kjer že od leta 1951 razvijajo in izpopolnjujejo tehniko vročega emajliranja.

Pot vsakega kosa se začne z umetniškimi skicami in izborom barvnih kombinacij, sam nakit pa nastane z večplastnim nanašanjem emajla in večkratnim žganjem pri visokih temperaturah. V kombinaciji s 24-karatno pozlato ali rodij-paladijevo prevleko nastanejo značilne barvne površine, po katerih je znamka prepoznana po vsem svetu.

Takšen postopek omogoča izjemno intenzivnost barv, globino površine in prepoznavno kakovost izdelave. Prav zaradi kombinacije tradicionalnega znanja, ročnega dela in tehnološke natančnosti je vsak kos nakita rezultat dolgotrajnega ustvarjalnega procesa.

Kolekcija Hommage à Hundertwasser se je v desetletjih razvijala skozi več prepoznavnih oblikovalskih sklopov, med njimi Street Rivers, Imperial, Spiral of Life, Magical Garden in Spirit of Vienna. Vsak temelji na drugačnem motivu iz Hundertwasserjevega ustvarjanja in odraža njegove osrednje teme: povezanost človeka z naravo, krog življenja, svobodo ustvarjanja ter zavračanje togih pravil in ravnih linij.

Dunaj kot vir navdiha

Ime Spirit of Vienna ni naključno. Dunaj je mesto, s katerim sta tesno povezana tako Friedensreich Hundertwasser kot hiša FREYWILLE. Prav v avstrijski prestolnici še danes nastajajo vse kolekcije znamke, kjer se srečujejo umetniška tradicija, obrtno znanje in sodobno oblikovanje. Mesto s svojo bogato kulturno dediščino ostaja pomemben vir navdiha in ustvarjalnega razvoja, ki ga je mogoče prepoznati tudi v kolekciji Hommage à Hundertwasser.

Spirala, eden najpogostejših motivov v Hundertwasserjevem opusu, simbolizira nenehen razvoj in življenjski tok FOTO: FREYWILLE

Spirit of Vienna, najnovejša interpretacija Hundertwasserjevega sveta, je podobo dobila po delu Imagine Tomorrow's World, ki ga je umetnik ustvaril leta 1998 ob 50-letnici Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN). Plakat je nastal kot podpora okoljskim projektom in odraža umetnikovo dolgoletno predanost varovanju narave.

Povezava med umetnikom in dunajsko hišo FREYWILLE temelji na skupnem pogledu na ustvarjalnost. Hundertwasser je vse življenje zagovarjal individualnost, svobodo izražanja in tesno povezanost človeka z naravo. Podobna načela spremljajo tudi FREYWILLE, kjer že desetletja razvijajo nakit, ki izhaja iz umetniškega navdiha, ročnega dela in izrazite barvne identitete. Prav zato je kolekcija Hommage à Hundertwasser ena najbolj prepoznavnih in dolgoročnih umetniških kolekcij v zgodovini znamke.

Kolekcija Spirit of Vienna temelji na delu Imagine Tomorrow's World, ki ga je Friedensreich Hundertwasser ustvaril leta 1998 FOTO: FREYWILLE

Nosljiva umetnost

FREYWILLE svoje kolekcije pogosto opisuje kot nosljivo umetnost. Nakit namreč ni zgolj dekorativni dodatek, temveč prenaša zgodbo, idejo in ustvarjalni izraz izbranega umetnika. Motivi, ki so bili nekoč del slikarskega platna, se skozi emajl in plemenite kovine preoblikujejo v predmete, ki spremljajo vsakdanje trenutke.

Umetnost postane del osebnega sloga in individualnega izražanja.

V tem delu se prepletajo mesto, narava in človek. FREYWILLE je te motive prenesel v emajlno kompozicijo bogatih modrih tonov, ki ustvarjajo občutek globine, rumeni, rdeči in oranžni poudarki pa prinašajo toplino in energijo. Zelene linije spominjajo na rast in vegetacijo, ki sta bili osrednji del Hundertwasserjevega razumevanja sveta.

Posebnost dizajna Spirit of Vienna so tudi subtilni zlati in platinasti odtenki, ki ustvarjajo občutek svetlobe in večplastnosti. Zaradi zahtevnega postopka nanašanja in žganja emajla se površina spreminja glede na svetlobo in zorni kot. Vsak pogled razkrije nove podrobnosti, zato noben kos ne deluje povsem enako.

Umetnik je drevesa imenoval »najemniki brez najemnine« in zagovarjal njihovo vključevanje v mestno okolje FOTO: FREYWILLE

Kolekcija Spirit of Vienna vključuje zapestnice, uhane, prstane in obeske različnih oblik. V vsakem kosu se prepletata umetniška dediščina Friedensreicha Hundertwasserja in prepoznavna izdelava hiše FREYWILLE.

Kolekcijo si lahko ogledate in pomerite v ekskluzivnih butikih FREYWILLE, tudi v Ljubljani na Ciril-Metodovem trgu 21. Več informacij je na voljo v spletnem butiku FREYWILLE na www.freywille.com in na Facebook strani FREYWILLE.SI.

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