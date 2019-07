1. Čenča

Da ne bo pomote – to ni opravljivka. Oziroma opravljivec. A vse ve, vse sliši, z vsem je na tekočem. Od opravljivke se razlikuje v tem, da ni zlobna, čeprav ji je človeška duša bliže kot službena opravila. Če se hočemo z njo dobro razumeti, jo moramo od časa do časa nahraniti. Verjemite ali ne, oboji bomo imeli koristi. Mi bomo na tekočem, ona pa nam bo hvaležna, ker jo upoštevamo.

2. Siva eminenca

To je oseba, ki ima vedno pregled nad dogajanjem v službi, ve, kdo ima vse niti v rokah, in je strokovno na višini. Premagala je številne ovire in preživela. Pozna vse luknje v zakonu in vse ovinke, vendar ni zahrbtna, je pokončna in ima hrbtenico. Rada ima oboževalce, rada ima sodelavce, ki ji sledijo in jo posnemajo, in je to pripravljena nagraditi. Zapomnite si, da žaljivk in nehvaležnosti ne mara.

3. Nastopač

Takega človeka dostikrat podcenjujemo. Kdor ima na zalogi toliko neumnih zgodb in šal, že ne more imeti dosti v glavi, so mnogi prepričani, vendar se globoko motijo. Če šef deli z njim smisel za njegov humor, je neuničljiv, pa še eno dobro lastnost ima: ljudi zna potegniti za seboj, kar je navadno koristno.

4. Garač

Na mizo si navleče nekaj ton dela, mrmra, da ima vsega preveč, da bo vse pustil, vendar skoraj brez predaha gara in gara. Ko pa je delo opravljeno, navadno v rekordnem času, vsi strmijo. Je sposoben in marljiv, vedno preobremenjen in vedno nergav, jezen na vsakogar. Nikoli ne prosi za pomoč, če mu jo ponudimo, ni prijazno sprejeta. Če pa nam uspe, da mu zlezemo pod kožo, bi dal roko v ogenj za nas.

5. Mila jera

Nihče ne ve, kako, vendar ji vedno uspe spraviti razpoloženje v pisarni na dno. Vse, kar dobi, vse, kar drugi naredijo, ima napake, ki jih nikoli ne spregleda ali o njih modro molči. Daleč od tega! Vedno se razburja in grozi, da bo odšla, a tega nikoli ne naredi. Vse je grozno in vsi so proti njej, življenje je solzna dolina in samo redki se tega zavedajo. Najbolje je s takšnim človekom ne imeti opravka, če pa je že nujno, naj bo na kratko.

6. Hazarder

Vedno je v stresu in vedno mu je težko. In ker smo ravno tam in ker smo tako pametni, ali bi lahko prosim ... Ker mu ne manjka šarma, mu navadno uspe, predvsem pri mladih kolegih. Sam se odpravi domov ob udarcu na gong, drugi pa namesto njega delajo. Da bi zasluge delili? Nikakor. Vselej je prvi pri nadrejenih in pobere čisto vse zasluge. Samo en način je, da se ga rešimo: takoj ko ga vidimo, začnimo tarnati nad delom, nad prezaposlenostjo in bolnim otrokom. Hazarder ne bo globoko zameril, zaposlil se bo s tem, da si bo našel novo žrtev.

7. Vohljač

V marsičem je podoben čenči: kakor hitro postane pogovor oseben, napne ušesa, si vse zapomni in prenese naprej v samo malo spremenjeni obliki. Tako gre: kakšno besedico doda, smisel spremeni in iz navadnega pogovora nastane škandal. Tu ne pomaga taktika, samo oddaljenost in tesno zaprta usta. Toda pazite: vohun je odličen prisluškovalec pred vrati ali pri drugi mizi.

8. Pomožni kriminalist

Ima izkušnje in zveze, je priden in se navadno dokoplje do pomočnika šefa. Njegova metoda je enostavna: kolesar. To pomeni, da se navzgor sklanja, navzdol pa pritiska. Svoje znanje in zveze uporablja za zastrahovanje in pritiske. Začetniki naj se mu izognejo v velikem loku, kdor si ga naredi za sovražnika, kmalu ne da noge več na zemljo. Na drugem koncu gugalnice sedi visoko in trdno on – pomožni kriminalist.