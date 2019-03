Vaja dela mojstra, pravijo, in med vajo ugotoviš, da partner ne zmore vedno vsega, zatorej je marsikdaj treba vključiti tudi samozadovoljevanje. To je tudi najboljši način, da spoznaš svoje telo in znanje preneseš na partnerja …

Ženske, ki vsakokrat doživijo vrhunec, točno vedo, kje je njihova točka G, katere so ključne erogene cone v vaginalnem predelu, kakšno vlogo ima klitoris in kako ter koliko je treba dražiti najpomembnejše točke. Poznavanje ključnih con je torej neprecenljive vrednosti.

Enako velja za predigro, ki je nikoli ne smemo preskočiti ali zanemariti. Pa tudi skrajšati ne, čeprav smo kdaj neverjetno razvneti in neučakani. A kakor koli že, predigra je tajno orožje in temeljna priprava terena za orgazem. Več ko se ji posvetimo, bolj bomo uživali, zagotavljajo izkušene. In dlje ko se bomo zadrževali, intenzivneje bomo doživljali vse užitke, ki bodo sledili!









Ženske, ki redno uživajo v orgazmih, se zelo odkrito pogovarjajo o svojih željah in pričakovanjih med rjuhami. Včasih ni dovolj le napeljati ali pokazati, treba je tudi ubesediti. Brez sramu in zadrege, kajti partner si to želi! Pa še, za mnoge so takšni pogovori odlična predigra …

In še, če si želimo doseči vrhunec, se je treba zavedati, da ga ne bomo dosegli zgolj s silnim pričakovanjem. Treba je vaditi in preizkušati, pri tem pa se nikakor ne obremenjevati, če ga ne dosežemo takoj. Pritisk ima lahko tudi negativne posledice, zato bodimo do sebe in partnerja strpni.