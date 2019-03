Sin je obesil študij na klin in postal glasbenik

Sam izbira poti do cilja

V situaciji, kot je vaša, so starši navadno zaskrbljeni. Otroku želite najboljšo pot v odraslo življenje. Predvidevate, da so možnosti za to večje, če v roku konča študij in se čim prej vključi v iskanje ustrezne zaposlitve oziroma dela in načrtuje svojo poklicno pot. Verjetno je to tisto, kar si za sina želite, in s tem ni nič narobe. Glede njegove dosedanje uspešnosti so vaša pričakovanja realna. Čeprav sta si s sinom blizu, upoštevajte, da je samosvoja osebnost, ki ima potrebo in pravico po uveljavljanju svoje individualnosti. Sam izbira pot, ki ga bo pripeljala do cilja. Morda vam ne bo všeč, a to je njegova izbira. Glede na to, kar ste napisali o njem, mislim, da ste pretirano zaskrbljeni.

Če bi opustil študij in bi pri njem opazili nezdrave oblike življenjskega stila, bi bil vaš strah upravičen. Predvidevam, da je fant z mnogo talenti, zato je bil tudi v šoli tako uspešen, ukvarjal pa se je še z drugimi dejavnostmi, ker so ga zanimale. Tudi pri izbiri študija ga je vleklo v različne smeri. Z možem sta mu pomagala pri odločitvi. Verjetno je bila to pomoč z navajanjem racionalnih argumentov, zakaj bi bilo bolje, da se odloči za določen študij. Taki nasveti so sicer koristni, vendar pa je pri izbiri študija bistvenega pomena notranja motivacija posameznika, ki je čustvena in ne racionalna kategorija.

Če bi vaš sin izbral študij, ki bi mu pomenil močan notranji izziv, ga ne bi kar tako na lahko odpihnilo v svet glasbe. Glasbe se je lotil zagnano in z resnim delom, kar kaže, da mu res veliko pomeni. Morda je izbral napačen študij in bi se moral odločiti za glasbo. Dajte mu čas in s tem možnost, da se zave, kaj si resnično želi. Skaljen odnos med očetom in sinom zadevo samo otežuje. Vaš mož mu ne dopušča lastne izbire. Naj se zave, da njegove ambicije niso tudi ambicije njegovega sina. Pogovorite se z njim o tem. Tako lahko bistveno pripomorete k temu, da se spor med očetom in sinom zgladi. Skupaj se pogovorita s sinom in pokažita razumevanje. Dobro bi bilo, da bi sin, ki ne študira, ima pa zaslužek, prispeval določen znesek k družinskemu proračunu. S tem se bo bolje zavedel odgovornega odnosa do sebe pa tudi do vaju. To je lahko pomemben korak na poti k njegovi osebnostni zrelosti.