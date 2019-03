Šefica je obsedena z nadzorom

Na njeno osebnost nimate vpliva

Ljudje večkrat omenjajo podobne težave v službi, kot je vaša. Ker pa se bojijo za svoja delovna mesta, se le redko lotijo njihovega reševanja. Razumljivo je, da stanje v vaši pisarni slabo vpliva na psihično počutje zaposlenih, možne so zdravstvene težave, verjetno pa tudi kakovost dela v takšnem delovnem okolju pada. Čas, ki ga zaposleni vsak dan preživljate na delovnem mestu, je pomemben del vašega življenja in prav je, da ste se problema lotili dejavno. Žal pri nadrejeni osebi niste naleteli na razumevanje. Med vodilnimi so še ljudje, ki se premalo zavedajo, kako počutje zaposlenih vpliva na njihov delovni elan. S problemom bi se morali ukvarjati odgovorni v kadrovski službi, če jo v firmi imate. Morda boste tam deležni ustreznejšega odziva. Problem je v osebnosti vaše šefinje in na to nimate pomembnega vpliva. Sicer se do nje vedite tako, kot ste se doslej, ne bodite odklonilni, ker bi to lahko odnose le poslabšalo. Ne odnehajte, poiščite ustrezno osebo v podjetju, ki vam bo pomagala do rešitve.