Sabina Obolnar: Sistem, ki ga ni.

So doslej kaj pomembnega ugotovili? Ja, da je kriva tehnika, a za njo so tudi ljudje, mar ne? Informatiki, računalničarji, taki profili, oni so sprogramirali nekaj, kar bojda ne deluje. Vemo, zdaj se medsebojno obtožujejo, kdo je kriv za napačne informacije, ali NIJZ ali bolnišnice ali – še nekje na poti izgube spomina in odgovornosti – ministrstvo za zdravje, kar pa je vse prej kot pomembno. Vsekakor bi bilo pomembneje izvedeti, koliko ljudi se ukvarja s to pametno tehniko, ki je zatajila, ve pa se, da bo celoten e-sistem po ugotovitvah računskega sodišča vse tja do leta 2023 stal slovenske davkoplačevalke in davkoplačevalce 58 milijonov evrov.

NIJZ je ocenjeval, da je sistem izpustil samo 20.000 ljudi, resnica pa je, da jih je vsaj 50.000. Precej nevzdržno stanje, ki pa se tako zdi nam, vpletenim očitno niti ne.

Obnovimo: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je produciral napačne podatke, kajti niso upoštevali nekaj deset tisoč čakajočih oseb na prve preglede, operacije, fizioterapije in druge zdravstvene storitve. Skratka, prikazovali so nerealno stanje, bistveno boljše, kot v resnici je. Koliko časa so že seznanjeni z netočnostjo, nihče ne ve. Ugotovili so jo letošnjega januarja in potem potrebovali tri mesece, da so napako odpravili. No, in 1. marca je bilo 126.824 čakajočih (po napačnih podatkih) in 1. aprila je bilo po pravih podatkih (če so res pravi) 182.087 pacientk in pacientov. NIJZ je ocenjeval, da je sistem izpustil samo 20.000 ljudi, resnica pa je, da jih je vsaj 50.000. Precej nevzdržno stanje, ki pa se tako zdi nam, vpletenim očitno niti ne.

Torej, tehnika je zablodila, ampak zdaj (in je bilo tudi že prej) je nesporno ugotovljeno, da sistem e-naročanja ne deluje niti približno dobro, samo v UKC Ljubljana imajo popolno zmedo z nepravimi podatki, dobesedno »neresničnimi termini«, kot se je izrazil minister Šabeder, za operativne posege in druge najrazličnejše preglede. Zato minister zahteva forenzično preiskavo. NIJZ mu odgovarja, da pacienti niso bili oškodovani, kajti tisti, ki so dobil termin za zdravstveno storitev, jo bodo tudi opravili. Ja, a kdo to razume? In ne pozabijo prodati pamfleta: napake se dogajajo in se bodo dogajale – še nekaj časa, kar je pri vzpostavitvi takšnega sistema povsem normalno, poudarijo, jih pa intenzivno odpravljajo.

Čakalne dobe se še vedno podaljšujejo, bolnišnične oddelke zapirajo zaradi umanjkanja zdravstvenega osebja, slovenska zdravstvena krajina pa je vse bolj bolna.

A kaj bi to, čakalne dobe se še vedno podaljšujejo (saj ne vemo, ali se res ali ne, ali je problem ali ga ni), bolnišnične oddelke zapirajo zaradi umanjkanja zdravstvenega osebja (to je pač dejstvo), zdravniki odhajajo (ne vemo, ali res), dajejo lepotne odpovedi (bržčas), slovenska zdravstvena krajina pa je vse bolj bolna (ja, žalostno dejstvo).

P. S.: Zadnjič je znanka čakala na operativni poseg in sem mislila, da si stvari razlaga malo po svoje, ker je vedela, da bo operirana v kratkem, datuma pa ni dobila. Sliši se absurdno, ampak kasneje ugotovim, da tako stvari dejansko tečejo v našem zdravstvu. Ona je bila v nekakšni hitri čakalni vrsti in potem so jo v petek klicali v službo, da se mora v nedeljo zvečer zglasiti v bolnišnici. V ponedeljek je bil poseg. A je to vrhunskost e-naročanja? Da ne dobiš datuma, ampak ti povedo, da boš operiran v kratkem?! Oprostite, to je izstradanost nekega sistema. Ali pač: kakšen je to sistem, če sistema ni?