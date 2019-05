Sabina Obolnar: 0,0.

»Rad bi, da se mladi učijo na mojih napakah, ne na svojih,« je povedal Vladimir Peterlin, ki je pri 36 letih zaradi preveč popitega piva zgrmel s ceste in postal tetraplegik. Zdaj o tem predava po slovenskih šolah. Pove, da ni nasprotnik alkohola, da tu in tam še vedno kaj spije, ampak potem ne sede za volan. Žal mi je, da je moral dodati to pojasnilo, opravičilo, resnico ali kakor koli se že temu reče. Kajti alkohol ni problem samo na cesti, alkohol je problem povsod in predvsem doma, ampak o tem smo govorili že velikokrat.

Kar 96 odstotkov mladoletnih, kljub zakonski prepovedi, neovirano dostopa do alkoholnih pijač.

Agencija za varnost prometa (AVP) je skupaj z drugimi združenji predlagala znižanje dovoljene meje alkohola za voznike, s sedanjih 0,5 na 0,2 promila alkohola v krvi, in predlog predložila ministrstvu za infrastrukturo. Pristojna ministrica Alenka Bratušek je potrdila, da se spremembe pripravljajo. To, da alkohol in hitrost (ampak trezen in normalen pač ne drviš čez dovoljeno mejo, mar ne?!, torej si vinjen ali pod vplivom nedovoljenih substanc še bolj drzen) morita po slovenskih cestah, vemo, samo lani je bilo kar 26 odstotkov voznikov, povzročiteljev nesreč s smrtnim izidom, alkoholiziranih. No, leto poprej je bila pijana kar tretjina voznikov, ki so povzročili najhujše prometne nesreče, v Murski Soboti, Mariboru in Novi Gorici pa 40 odstotkov. Agencija je pristojnemu ministrstvu še predlagala obvezno pridržanje voznikov, ki imajo v krvi več kot 1,1 promila alkohola, in naj njihovo udeležbo v prometu obravnava kot kaznivo dejanje.

Direktor AVP Igor Velov je orisal: »Pri strožji obravnavi bo marsikdo premislil, ali bo tvegal, da bodo zjutraj v službo sporočili, da ga danes ne bo, ker spi na policiji.« Ne pozabimo, leta 2010 so to zakonodajo omilili. Direktor Velov še poudari, da moramo do alkohola v prometu postati netolerantni, rekoč: »V manjšem kraju vsi vemo, kdo gre po službi na nekaj piv in pelje pijan domov. A vsi gledajo stran.« Hm, tudi policisti? In ne pozabimo: ta pijani človek pride domov, kjer nadaljuje svoje nično življenje z maltretiranjem družine ali staršev. Če le kaj od tega sploh še ima. Zdravnik Andrej Martin Vujkovac z Inštituta za mladinsko participacijo in trajnostni razvoj je opozoril na vsesplošno toleranco do alkohola, s posebnim poudarkom na dostopnosti, saj kar 96 odstotkov mladoletnih, kljub zakonski prepovedi, neovirano dostopa do alkoholnih pijač. Zavzema se tudi za 0,0 promila alkohola v krvi, kar pa je nedvoumno edina smiselna odločitev. Apelira še, da moramo sprejeti odgovornost vsi: starši, gostinci in nadzorni organi. Predvsem zadnji ta hip, naj začnejo opravljati svoje delo.

Ne mislite, da jim gre primarno za domnevni izpad prihodka, nikakor, gre jim za lastne mokre užitke.

No, in kaj se je zgodilo dan za tem? Združenje gostincev je dvignilo svoj glas proti predlogu AVP, ker jih skrbi, da bodo »ob dobrem zrezku po novem priporočali breskov sok«. Ne mislite, da jim gre primarno za domnevni izpad prihodka, nikakor, gre jim za lastne mokre užitke. Nevarni in groteskni so ti »protestniki«. In upam, da jih v tej državi nihče več ne jemlje resno. AVP jim odgovarja: »Žal nam je, da se moramo ob tako resni temi zagovarjati. Govorimo namreč o življenjih!« Ja, čas je, da sprejmemo zakon 0,0.