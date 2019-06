Temperature okoli 40 stopinj so možne v Franciji in Španiji, pri nas takšne vročine ni pričakovati, saj bomo bolj na obrobju vročinskega vala, pojasnjuje dežurni meteorolog Blaž Šter z Arsa. »Pričakujemo, da se bo v sredo temperatura najprej dvignila do okoli 33 stopinj Celzija, v petek pa bo v notranjosti po nižinah okoli 35 stopinj,« pravi Šter. Najvišje temperature je pričakovati v četrtek na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se temperature po pihanju severovzhodnega vetra lahko dvignejo tudi do 36 ali 37 stopinj Celzija.

Ponekod bodo možne tudi nevihte, kar bo vsaj nekoliko ohladilo ozračje. »V noči na petek nas bo oplazila manjša vremenska motnja in nekoliko se bo osvežilo, tako da bo samo 30 do 32 stopinj,« je povedal Šter, a opozoril, da na Primorskem ne bodo deležni olajšanja. Tam bo vročina vztrajala do konca tedna.

Po podatkih Arsa zaenkrat kaže, da bo teden minil brez padavin, kakšne plohe so možne zgolj danes in pa v četrtek zvečer, ko med vremensko motnjo lahko nastanejo manjše krajevne nevihte. Na Arsu tako ob teh visokih temperaturah priporočajo, da naj se gibanje na prostem omeji na jutranje in večerne ure, je še dejal Šter.

Zaradi visokih temperatur pa je Uprava RS za zaščito in reševanje od torka razglasila veliko požarno ogroženost na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Od torka naprej bo tako v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov oz. snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete, je opozarjajo na svoji spletni strani in napovedujejo, da bosta tako Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija v tem času izvajala poostren nadzor.