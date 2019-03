Položaj spanja razkriva njegov spolni apetit

Kdor spi na hrbtu, je tudi sicer med rjuhami zelo sproščen, pravijo poznavalci. Pred ljubimko se razgali brez predsodkov, ne le to, dovzeten je tudi za novosti in izvirne zamisli. Eksperimenti mu niso tuji, pripravljen je poskusiti tudi s spolnimi pripomočki in igračkami. Tudi romantika mu ni tuja, a vendarle se bo bolje počutil med akcijo v kakšnem javnem prostoru, med ukradenim trenutkom, ko so gostje v hiši ipd. Zavrača tradicionalno, raje orje ledino!









Kdor spi na trebuhu, je precej dominanten. Nerad prepušča nadzor, še najmanj pa v postelji. Takšni moški imajo najraje pasji položaj, všeč pa so jim tudi divje igrice, med katerimi mora seveda imeti vodilno vlogo. So perfekcionisti, ki bodo naredili vse, da partnerka doživi orgazem. Kdor spi na boku, je zadržan in plah, v položaju fetusa se počutijo varne. Radi imajo preverjene spolne položaje, dolge predigre in veliko nežnosti, tudi pogovora o spolnosti ne sme manjkati.