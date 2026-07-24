ONAPLUS PODKAST

Zakaj zbolimo prav na dopustu? Terapevta razkrivata, kaj se zgodi, ko se končno ustavimo

Pričakovanje, da bo na dopustu ves čas vsem lepo, je nerealno. Kot pravita sogovornika, je dopust priložnost, za spoznanje, kaj moramo v življenju spremeniti.

Dopust naj bi bil čas, ko končno zadihamo, odložimo telefon, pozabimo na sestanke, budilko in neskončne sezname obveznosti. A kaj, če se na dopust odpravimo z vsem, pred čimer smo želeli pobegniti? S stresom, utrujenostjo, pričakovanji, napetostmi v odnosih in vzorci, ki jih ne moremo pustiti doma? »Na dopust s seboj vzamemo tudi svoje možgane,« opozarja certificirana terapevtka in svetovalka Urša Trebušak, ki je v podkastu Onaplus skupaj s teologom in terapevt individualne, partnerske in družinske terapije Janijem Jeričkom spregovorila o tem, zakaj se je tako težko zares ustaviti, zakaj marsikdo zboli prav takrat, ko pride na počitnice, in zakaj je dopust lahko veliko več kot le nekaj prostih dni. Lahko je namreč priložnost, da se končno vprašamo: Ali si želimo življenja, v katero se bomo vrnili po dopustu?

Na dopust s seboj vzamemo tudi svoje možgane

Urša Trebušak opozarja, da ljudje v dopust pogosto vložimo ogromno pričakovanj in denarja, nato pa na novo, lepšo lokacijo prenesemo isti stres in iste vzorce, ki nas obremenjujejo doma. »Svoje možgane seveda prinesemo s sabo, kar pomeni, da nikakor ne znamo in zmoremo odklopiti vsega, v kar smo vpleti v vsakodnevnih procesih. Zato, kot pravi, je še toliko bolj pomembno, da se znamo na dopustu zares ustaviti, upočasniti in se povezati s seboj in drugimi. A včasih tudi to ni dovolj. Če se po vrnitvi takoj vrnemo v isti tempo, rutino in stare vzorce, se hitro vrne tudi stres.

Urša Trebušak in Jani Jeriček. Foto: Luka Maček

Zakaj zbolimo prav na dopustu?

Družinski terapevt Jani Jeriček, ki se pri svojem delu srečuje z različnimi generacijami, pravi, da ima kortizol, torej stresni hormon, pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema in dodaja, da ravno takrat, ko se umirimo, kar se ponavadi zgodi na dopustu, obstaja večja verjetnost, da bomo zboleli. »Velikokrat se zgodi, da ko kortizol popusti, to vpliva tudi na naše zdravje in počutje, posledično smo tudi bolj dovzetni za vnetja in različne bolezni. Smiselno je, da se tega zavedamo, predvsem pa, da nismo naravnani na prehud življenjski tempo, ker takšnemu sprintu ponavadi, ko vse spustimo, sledi marsikaj. Bolje je, da tempo postopoma umirjamo in se na počitek pripravimo tudi fizično. Tako damo imunskemu sistemu čas, da se prilagodi, in zmanjšamo možnost, da bi prav na dopustu zboleli, ali pa bolezen vsaj lažje prenesemo,« je prepričan Jeriček.

Dopust je priložnost, da se naučimo postaviti zase

Urša Trebušak poudarja, da nam dopust lahko pokaže, kaj si zares želimo, kaj nam ustreza in kje moramo postaviti meje. »Če si se naučil mejo postaviti, to odnesi s sabo domov.« To lahko pomeni manj telefona in družbenih omrežij, umik od ljudi, ki nas izčrpavajo, ali preprosto čas zase. Največja zmaga pa je, če z dopusta prinesemo tudi nov občutek lastne vrednosti, predvsem to, da smo dovolj dobri takšni, kot smo. Ob tem opozarja, da je pričakovanje, da bo na dopustu ves čas vsem lepo, nerealno. Pomembnejše je prepoznati trenutke, ko nam je zares dobro, in na njih graditi.

Če je vsakdan siv, se vprašajmo: ali to res potrebujem?

Jani Jeriček pravi, da dopust ni le čas za počitek, ampak tudi priložnost, da pogledamo svoje življenje od daleč. »Ali to res potrebujem? Kaj lahko naredim, da čas, ko ni dopusta, ne bi bil tako zelo temno siv?« Po njegovem je poletje idealen trenutek za refleksijo, pa tudi za vprašanje, kako smo preživeli leto, kaj nam je zares pomembno in kaj želimo spremeniti. »Dopust je priložnost za refleksijo, za pogled nazaj in za pogled naprej,« še dodaja.