Rebeka Dremelj: Soočam se z identičnimi bitkami kot vsi ostali

Rebeka, ki jo je med drugim zaznamovala izkušnja z rakom na ščitnici, pravi, da se ji zdi nepojasnljivo, da so nekatere ženske kljub vsem sodobnim orodjem in rešitvam, ki so nam na voljo, še vedno pripravljene vztrajati v slabem počutju. »Namesto da bi naredile korak k spremembi, se raje vdajo v nenehno bolečino, živčnost in utrujenost, zato se mi zdi nerazumljivo, da si v današnjem času nekdo še vedno dopusti, da se preprosto vda v usodo in preprosto trpi z vsem, kar ima.«

Prišel je trenutek, ko sem morala sebe postaviti višje na seznam prioritet

Rebeka meni, da se številne ženske po rojstvu otrok za dolga leta povsem posvetijo materinstvu in ob tem nehote izgubijo stik same s seboj. Skrb za otroka je naravna in samoumevna, vendar mnoge tudi takrat, ko otroci odraščajo, ostanejo ujete v vlogi, v kateri vedno postavljajo druge pred svoje potrebe.

Prav zato poudarja, da pride trenutek, ko mora ženska zavestno začeti skrbeti tudi zase. Čeprav sama priznava, da ji otroka še vedno pomenita največ in da se ji ni uspelo povsem postaviti na prvo mesto, pravi, da je sebe sčasoma postavila precej višje na lestvico prioritet. Prepričana je, da je to nujen korak za dobro telesno in duševno zdravje.

Ob tem opozarja, da so hormonska nihanja in spremembe del življenja skoraj vsake ženske. To je normalno življenjsko obdobje, ki pa ne bi smelo biti razlog za pasivno trpljenje. »Pride trenutek, ko si moraš reči: zdaj je dovolj. Zdaj je čas, da nekaj naredim zase in svoje počutje spremenim,« poudarja Rebeka Dremelj.

Tudi moje 'popolno' življenje ima izzive!

Igralka in nekdanja miss Slovenije je prepričana, da so ženske, namesto da bi si bile v oporo, pogosto preveč obremenjene z ocenjevanjem drugačnosti in uspehov drugih, kar nam preprečuje, da bi si iskreno pomagale. »Čeprav se moje življenje tistim, ki me spremljajo samo prek družbenih omrežij morda zdi brezhibno, se v resnici soočam z identičnimi bitkami kot vsi ostali, od prepirov z možem do vzgoje najstnice in zdravstvenih pregledov. Svoj portal Nepremagljiva sem ustvarila kot varno zavetje, kjer ženska spozna, da v svojih težavah ni sama in da je ravno surova iskrenost tista moč, ki nas poveže.«

Vabljeni k poslušanju celega podkasta, kjer smo poleg Rebeke v studiu Onaplus gostili ginekologinjo Ksenijo Šelih Martinec.