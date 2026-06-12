ONAPLUS PODKAST

Rebeka Dremelj in Ksenija Šelih Martinec: Moški se lahko le pretvarjajo v tem, da nas razumejo

Rebeka Dremelj in ginekologinja Ksenija Šelih Martinec o iskrenosti, ki osvobaja, ter ginekologiji, ki ženski povrne zdravje, užitek in popolno samozavest.

V novem podkastu smo se pogovarjali s Ksenijo Šelih Martinec, dr. med. specialistko ginekologije in porodništva in ustanoviteljico zasebnega medicinskega centra Kalliste. Ginekologinja z več kot 30-letnimi izkušnjami prisega na holistični pristop k zdravljenju žensk in poudarja pomen regenerativne in funkcionalne ginekologije. V studiu se nam je pridružila Rebeka Dremelj, glasbenica, podjetnica in ustanoviteljica platforme Nepremagljiva, ki s svojo odkrito komunikacijo spodbuja ženske, da se ne vdajo v občutek nemoči, ampak se borijo za svoje dobro počutje in srečo.

Ginekologinja Ksenija Šelih Martinec: »Ženske preveč pozabljamo nase«

Ksenija Šelih Martinec poudarja, da ženske v osnovi pozabljamo nase: »Večina žensk postavlja na prvo mesto otroke, partnerja, službo, gospodinjstvo in na koncu zmanjka časa zanje.« Ob tem opozarja, da družbena pričakovanja pogosto povzročajo močne pritiske, ob katerih se ženske počutijo, da morajo biti v dobri formi, morajo dobro delovati, morajo biti urejene, posledično pa se, kot dodaja, izgublja stik z notranjim doživljanjem: »Zmanjka tistega, kar je za žensko najpomembnejše; kako lahko v čim večji meri poskrbim zase in za svoje zdravje.«

Rebeka Dremelj: »Moški nas ne razumejo in nas nikoli ne bodo!«

Rebeka je prepričana, da bi morale ženske namesto strmenja k navidezni popolnosti pogosteje deliti svojo surovo realnost, saj se v tišini in primerjanju z drugimi hitro počutimo osamljene in »čudne«. Igralka, ki je znana po tem, da vedno in povsod stavi na iskrenost, poudarja, da nas moški zaradi drugačne hormonske slike in izkušenj, kot je porod, ne morejo zares razumeti, zato je pristna ženska interakcija ključna za resnično sočutje. »Le z odkritim pogovorom o težavah si lahko ženske postanemo najzvestejše zaveznice in tisti »veter v krila«, ki nam pomaga ponovno poleteti, « je prepričana.

Bolj kot na estetiko moramo staviti na regeneracijo in kakovost življenja

Izkušena ginekologinja pojasnjuje, da se je področje, s katerim se danes ukvarjajo v medicinskem centru Kalliste, v zadnjih letih pomembno razvilo: »Sprva se je strokovna javnost z estetsko ginekologijo ukvarjala zelo omejeno, danes pa gre za bistveno širše področje, kjer smo na kongresih iz dveh ur pozornosti prešli na večdnevne kongrese, ki so namenjeni zgolj temu področju.«

Pri tem poudarja, da estetski vidik ni sporen, saj gre pogosto za osebno doživljanje telesa, a večji del posegov danes ni estetske, temveč funkcionalne narave: »Večina postopkov, ki jih izvajamo, so namenjeni vzdrževanju funkcije, torej preprečevanju uhajanja urina, zdravljenju inkontinence, izboljšanju spolnosti, odpravljanju suhosti nožnice in sprememb na koži, kot je na primer lišaj sklerozus.«

Zahvaljujoč razvoju se spreminja tudi terminologija v stroki: »Danes ne govorimo o estetski, temveč funkcionalni in regenerativni ginekologiji, kjer poudarjamo, da naj bo ženska funkcionalna čim dlje, kar pomeni, da se v svojem telesu dobro počuti in da njeno telo deluje tako, da ji omogoča svobodo,« pojasni ginekologinja Ksenija Šelih Martinec.

Vabljeni k poslušanju cele epizode podkasta, ki ga najdete na vrhu tega prispevka.