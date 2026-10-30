ONAPLUS PODKAST

Odločb je v razredih vse več. Je šola še pravična do vseh otrok?

Ali otrokom z odločbami res pomagamo ali smo se preprosto vdali v šolski sistem, ki ne zna prepoznati njihovih resničnih potreb? Sogovornika Darja Barborič Vesel in Sašo Božič sta prepričana, da je čas za spremembe.

Vse več otrok ima odločbo o usmeritvi, šole pa opozarjajo na pomanjkanje kadra in težave pri izvajanju vseh prilagoditev. Komu so odločbe namenjene, zakaj jih je vedno več, pa tudi o tem, kje se končajo pravice na papirju in začne realnost v učilnicah, smo se v podkastu Onaplus pogovarjali s Sašom Božičem, ravnateljem Osnovne šole Mengeš in predsednikom Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije in Darjo Barborič Vesel, magistrico socialne pedagogike in dolgoletno sodelavko Familylab Slovenije.

Sašo Božič: V šolstvu smo prišli do točke, ko je vsega preveč

Sašo Božič je na vprašanje, kako smo prišli do tega, da je odločb o usmeritvi več kot 10 odstotkov med osnovnošolskimi otroki, nadvse direktno odgovoril, da se je v slovenskem šolskem sistemu leta kopičilo novih vsebin, predmetov, ocen in obveznosti, ne da bi se kdo zares vprašal, kaj otroci dejansko potrebujejo.

»Vsak, ki je sedel na ministrstvu ali na zavodu, je želel pustiti svoj pečat. In pečat pustiš tako, da nekaj dodaš,« pravi in opozarja, da takšno kopičenje preobremenjuje tako učence kot učitelje in da obsežni učni načrti, učbeniki in delovni zvezki ustvarjajo sistem, ki se hrani sam, učitelji pa v želji, da bi izpolnili vse zahteve, vse težje ločujejo bistveno od nebistvenega. »Nekje bi bilo treba potegniti črto,« poudarja Božič in dodaja, da so težave pri vpisu v srednje šole le posledica problemov, na katere stroka opozarja že leta.

Če bi bil sprejem na srednje šole odvisen od znanja in ne od ocen, bi bili otroci razrešeni pritiskov, sta prepričana naša sogovornika v podkastu Onaplus. Foto: Marko Feist

Oba sogovornika menita, da otroci zelo dobro zaznavajo, kaj je pravično in kaj ne, zato lahko prilagoditve pri ocenjevanju pri nekaterih vzbujajo občutek neenakopravnosti. Predstavnik ravnateljske stroke je prepričan, da bi morale šole bolj kritično presojati, komu so prilagoditve in dodatna strokovna pomoč res potrebne, ter se znati upreti tudi pritiskom staršev. Njihov namen mora biti omogočiti otroku, da pokaže svoje znanje, ne pa mu zagotavljati prednosti pred vrstniki.

Darja Barborič Vesel: Šola ne bi smela učiti za ocene, ampak za znanje

Darja, ki se dnevno ukvarja z otroki s posebnimi prilagoditvami, je prepričana, da lahko šole že z obstoječimi možnostmi izboljšajo pravičnost in delo v razredih; med drugim z boljšimi programi za nadarjene in podporo otrokom, ki pogosto ostajajo spregledani. Kot enega od pomembnih ukrepov izpostavlja opustitev domačega urjenja branja in računanja v prvi triadi, saj to otroke postavlja v neenak položaj glede na podporo, ki jo imajo doma. »Ni prav, da starši v resnici opravljajo šolsko delo,« kot pravi, se učne razlike na takšen način le še poglabljajo. Barborič Vesel se v prvi vrsti zavzema za učenje, ki naj bo raziskovalno, kritično in usmerjeno v iskanje rešitev, ne zgolj v pomnjenje in doseganje ocen.

Sašo Božič: Ocena je vedno subjektivna. Ne more biti objektivna.

Sašo meni, da rešitev za težave v šolstvu ni nujno večja avtoriteta šole v odnosu do staršev, temveč predvsem večja avtonomija učiteljev. »Avtoriteta pride sama od sebe. Pride iz tega, da si ti avtonomen,« poudarja. Opozarja, da je slovenski šolski sistem zaradi prizadevanj za čim bolj pravično in objektivno ocenjevanje ustvaril številne pravilnike, vendar popolne objektivnosti ocen ni mogoče doseči. »Ocena je vedno subjektivna,« pravi in izpostavlja, da šola najlažje meri preverljivo znanje, denimo pravilnost izračuna, precej težje pa otrokovo razumevanje, delavnost, zanesljivost in sposobnost odzivanja na okolico.

Darja Barborič Vesel: Otrokom moramo pomagati, da sami najdejo rešitve

Sogovornica ni navdušena nad pretiranim diagnosticiranjem vsega, saj lahko slednje otrokom prej škodi kot koristi, zlasti če prilagoditve ustvarjajo lažen občutek uspešnosti. »Tudi ko delam z vedenjsko težavnimi otroki, zelo hitro definiramo, v čem je problem, da jezikariš učiteljici. In to ni stiska. Ne kupim tega, da se napačno vedemo iz stiske. To ne bo šlo. Nekateri ja, ampak to je manjšina. Kje je tvoj problem? Ja, to je tvoja lastnost, ti na ta način deluješ. V čem je stvar in kaj bomo naredili? Namesto da otroke obravnavamo zgolj skozi njihove težave, jih moramo spodbuditi k iskanju lastnih rešitev, saj prav občutek, da znajo sami nekaj spremeniti, krepi njihovo samozavest,« je prepričana Barborič Vesel.

Prisluhnite celotnemu pogovoru, ki vas čaka na vrhu prispevka.