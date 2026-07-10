ONAPLUS PODKAST

Maja Martina Merljak in Vladimir Milošević: Bolečina je del življenja. Vprašanje je, kaj naredimo z njo

Bolečina ni konec zgodbe, postane lahko začetek pomembne spremembe. Maja Martina Merljak in dr. Vladimir Milošević o depresiji, ustvarjalnosti in stikih.

V podkastu Onaplus smo gostili psihiatra in psihodramskega terapevta dr. Vladimirja Miloševića, ki v svoji knjigi Depresija in ustvarjalnost razmišlja o tem, da depresija ni le bolezen, ampak pogosto stanje, v katerem je človekova ustvarjalnost ujeta in čaka, da jo ponovno odklenemo: »Depresija sicer lahko zapre vrata ustvarjalnosti, a ravno terapevtski proces je tisti, ki pomaga, da ta vrata ponovno odpremo in omogočimo dostop do skritih potencialov.« V studiu se nam je pridružila igralka Maja Martina Merljak, ki je v svoji osebni izkušnji z izgorelostjo in terapijo ugotovila, da je morala najprej izgubiti nadzor, da je našla mir v sebi.

Kot je poudaril dr. Vladimir Milošević, je v človeški naravi, da se izogibamo bolečini in neprijetnostim. »Nihče jih ne išče, a bolečina je pomemben del našega življenja.« Po njegovem je najpomembneje sprejeti, da so tudi prizadetost, slabi občutki in težke izkušnje del življenja, kot pravi, šele ko to sprejmemo, lahko naredimo premik, se izvlečemo iz težkega položaja in poiščemo novo pot. »Prav to je bistvo psihoterapevtskega in psihiatričnega dela,« je sklenil.

Gledala sem svoja otroka, a ju nisem zares videla

Igralka Maja Martina Merljak se spominja, da je bila tesnoba tako vseobsegajoča, da je povsem spremenila njeno doživljanje sveta. Poleg strahu pred boleznijo jo je spremljal tudi strah pred zdravili in negotovost, ali bo sploh še kdaj bolje. »Vsako jutro sem se zbudila in tesnoba je bila že tam,« je opisala. Občutek je primerjala s kopreno pred očmi in z življenjem v balonu ali pod vodo, kot da bi bili zamegljeni tako slika kot zvoki. Ves čas so jo preganjale misli, ali bo sploh še kdaj dobro, hkrati pa je nenehno opazovala svoje telo. »Noge me niso zares držale,« se spominja. Prav ta občutek popolne nemoči se ji je, kot pravi, najgloblje vtisnil v spomin.

Depresija človeku odvzame stik z ustvarjalnostjo

Psihiater dr. Vladimir Milošević pojasnjuje, da je človek po svoji naravi spontano in ustvarjalno bitje, vendar depresija prav ta del osebnosti potisne v ozadje. »Depresiven človek nima dostopa do svoje ustvarjalnosti. Kot da mu je odtujena,« je dejal.

Zato ljudje z depresijo pogosto govorijo predvsem iz občutka nemoči. »Vedno slišimo: »Ne zmorem. Ne vem. Nisem dobro,« opisuje in dodaja, da je ustvarjalnost povezana z življenjsko energijo in pritrdilnim odnosom do sebe ter lastnega življenja: »Ko človek znova vzpostavi stik z njo, začne postopoma vračati tudi stik s samim seboj.«

Smisel življenja niso kljukice, ampak odnosi

Igralka Maja Martina Merljak je po težki izkušnji spremenila pogled na to, kaj je v življenju zares pomembno. »Pri meni se je zgodil premik iz funkcionalnosti. Smisel mojega življenja so bile kljukice,« pove in doda, da je tem dosežkom postopoma odvzela moč. Danes kot eno največjih spoznanj poudarja pomen odnosov. Posebej se je spremenil njen odnos do otrok. »Zdaj večkrat rečem, da imam dober odnos z otroki, ker imam z njimi stik. Res ga imam,« pravi.

V iskrenem pogovoru gosta spregovorita o depresiji, izgorelosti, tesnobi, psihoterapiji in poti nazaj k sebi ter razmišljata, kako lahko tudi najtežje življenjske izkušnje postanejo začetek osebne preobrazbe. Celotnemu pogovoru prisluhnite na vrhu tega prispevka.