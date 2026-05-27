Konec mita o cankarjanski materi: Ni kriv Cankar, ampak družbena pričakovanja

Z gostjama Alojzijo Zupan Sosič in dr. Sašo Krajnc o liku požrtvovalne matere, družbenih konstruktih in o prepoznavanju vzorcev žrtve, ki nam preprečujejo, da bi v življenju živeli polno.

Ob izidu monografije Uporno upanje v prihodnost, ki je izšla pri Cankarjevi založbi, pod delo pa se je podpisala Alojzija Zupan Sosič, smo v podkastu spregovorili o Ivanu Cankarju in njegovi dediščini. Literarna zgodovinarka in teoretičarka s svojim delom razbija stereotipe o Ivanu Cankarju in utemeljuje njegov sloves naprednega misleca.

V studiu se nam je pridružila še dr. Saša Krajnc, doktorica sociologije, psihoterapevtka, coachinja in avtorica knjig ter raziskovalka družbenih vzorcev, ki jih Cankar tako neusmiljeno secira. Skupaj z gostjama smo se spraševali, zakaj še vedno tečemo za vozom, zakaj nas kot narod določata občutek manjvrednosti in kult matere ter kje v Cankarju se skrivamo mi sami.

Alojzija Zupan Sosič: Mit požrtvovalne matere je ustvarila družba

Alojzija Zupan Sosič opozarja, da za ideal »can­karjanske matere« ne moremo kriviti Ivana Cankarja. »Pogosto slišimo, da je Cankar tisti, ki je ustvaril naš problematični odnos do matere. A to ne drži,« poudarja. Ob izidu romana Na klancu leta 1902 je delo naletelo na izjemno pozitiven odziv prav zato, ker je ustrezalo takratnim družbenim normam, tako katoliškim kot tudi meščansko-liberalnim pogledom, ki so žensko videli predvsem kot popolnoma požrtvovalno mater.

Toda Cankarjeva literatura je bistveno bolj raznolika. V delu Hiša Marije Pomočnice, ki ga sogovornica označi za njegovo najboljše delo, nastopa štirinajst mater in le ena ustreza idealu požrtvovalne matere, pri vseh ostalih gre za povsem drugačne like, zato ne moremo posploševati, da je Cankar odgovoren za lik požrtvovalne matere, ki ves čas ustreza drugim. Tudi v romanu Gospa Judit predstavi žensko, ki ni definirana skozi materinstvo. Kot pravi Sosičeva, je treba razumeti čas: »Ideal požrtvovalne matere ni literarni konstrukt enega avtorja, temveč odraz družbenih pričakovanj tistega časa.«

Dr. Saša Krajnc: Za vozom tečemo, kadar smo v vlogi žrtve

V pogovoru smo se dotaknili še enega fenomena slovenske družbe: vloge žrtve, v katero se, tako kot lik Cankarjeve Francke, ki teče za vozom, pogosto podamo sami. Dr. Krajnc meni, da »tečemo za vozom«, kadar verjamemo, da nas omejujejo drugi, okoliščine ali čas, s tem pa nezavedno ostajamo v vlogi žrtve, ki nam jemlje občutek vpliva nad lastnim življenjem. »Ko prepoznamo te vzorce in spremenimo perspektivo, lahko vzamemo moč nazaj ter iz pasivnega sprejemanja preidemo v zavestno ustvarjanje življenja, tam, kjer se začnejo odpirati tudi nove možnosti,« je prepričana Saša.

Alojzija Zupan Sosič: Cankarja niso marali, ker je opozarjal na socialne probleme

Alojzija zavrača stereotip, da naj bi imel Ivan Cankar zaradi neurejenega odnosa z materjo tudi problematične odnose z ženskami, ter opozarja, da so takšne trditve temeljile na nepreverjenih zapisih, ki so jih kasneje ovrgle tudi priče iz njegovega življenja. Po njenem mnenju njegovo obsežno literarno delo, družbeno angažiranost in življenjske odločitve jasno kažejo, da ni bil patološko vezan na mater niti nesposoben za odnose, temveč kompleksna osebnost brez dokazov o toksičnih vzorcih.

Sosičeva je prepričana, da Cankar ni bil le opazovalec, temveč aktivni udeleženec v družbenih razpravah svojega časa. Njegova dela so bila pogosto predmet polemik, vendar so prav zaradi svoje brezkompromisne resničnosti ostala relevantna in pomembna še danes. S tem je Cankar postavil temelje za kritično literaturo, ki ne le zabava, temveč tudi izobražuje in spodbuja k spremembam.

