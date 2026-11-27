PODKAST ONAPLUS

Katja Jurgec Bricman in Tina Princ: Ko drugi pravijo, da sva nori, slediva svoji poti

Ustvarjalka porcelana in pisateljica ter umetnica, obe s številnimi talenti, o spremembah, ustvarjalnosti ter ravnotežju med umetnostjo in podjetništvom.

V enem najbolj sproščenih pogovorov v našem studiu do sedaj, sta Katja Jurgec Bricman in Tina Princ spregovorili o vseh njunih kariernih podvigih, pri čemer poudarjata, da se za naslednji korak ne odločata nujno po racionalnem načrtu, temveč prisluhneta notranjemu klicu. Tako sprememba zanju ni dokaz nestanovitnosti, temveč način, kako človek raste in se uresničuje.

Katja Jurgec Bricman je po izobrazbi profesorica likovne umetnosti, ki je učilnico zamenjala za svet oblikovanja in z možem ustvarila mednarodno prepoznavno znamko Catbriyur. Je oblikovalka porcelana, podjetnica, športnica, ljubiteljica gledališča, kuhanja, ki je v zrelejšem obdobju odkrila še pisateljsko strast. Njena najnovejša knjiga, ki je te dni izšla pri Mladinski knjigi, z naslovom Marija Antoaneta, na posteljo pripeta, je zgodba o telesu, dostojanstvu in svobodi.

V romanu Marija Antoaneta, na posteljo pripeta, Katja pripoveduje zgodbo strastne tekačice Marije, ki po nesreči izgubi telesno samostojnost in se mora na novo soočiti s seboj, svojim telesom in smislom življenja. Z nenavadno, mestoma groteskno simboliko in intimnim vpogledom v notranji svet protagonistke odpira vprašanja identitete, minljivosti in tega, kaj človeku ostane, ko izgubi vse, kar je nekoč določalo njegovo življenje.

V studiu se ji je pridružila Tina Princ, ustvarjalka, ki jo je pot vodila vse od vokalnega gledališča, plesa in televizije do mode, oblikovanja in umetniških instalacij, ljudje najbolj poznajo po blagovni znamki Things I Miss, s katero raziskuje materiale, telo in trajnost, z najnovejšim projektom pa se je predstavila tudi na ljubljanskem tednu mode pretekli mesec.

Katja Jurgec Bricman: Ko začutim, da je čas za novo pot, se ne oziram nazaj

Katja je po desetih letih poučevanja v eni uri sklenila, da zapusti šolstvo in se posveti izdelovanju porcelana. Odločitev ni bila brez tveganja: včasih se je, kot pravi, vrgla v vodo, ne da bi prej preverila globino. Čeprav je drzna, jo v družini po drznosti prekaša njen mož, kar pa Katje ne ustavi, da bi delovala tako, kot čuti. Preteklosti ne obžaluje, temveč jo sprejema kot del svoje zgodbe: »Ko je nekega obdobja konec, je konec. Z veseljem se spomnim na preteklo obdobje, ampak to je tudi vse.« Spremembe pa ne pridejo vedno ob pravem času ali brez zadržkov. Tudi Tina Princ je večkrat začutila, da ji okolje ne omogoča več izraziti vsega, kar nosi v sebi, in se podala naprej.

Ni treba vztrajati pri nečem, kar nas ne izpolnjuje

Okolica je njune odločitve sprva pogosto razumela kot norost ali razpršenost, a Katja verjame, da nas oznake drugih ne smejo določati in da se nam ni treba prilagajati, da bi nas vsi sprejeli. Tudi konec neke zgodbe ni nujno poraz. Ko je postalo poslovanje galerije nevzdržno, jo je zaprla, odločitev pa doživela kot osvoboditev. Iz izkušenj se je naučila tudi postavljati meje in reči ne, saj denar ni edino merilo, kadar ob neki priložnosti ne začuti pravega odziva. Tako Katja kot Tina se strinjata, da so tudi napake dragocene učiteljice in da za nov začetek ne potrebujemo izdelanega načrta ali jasne predstave o tem, kdo bomo postali. Včasih je dovolj, da si dovolimo narediti prvi korak.

Za nove začetke ni nikoli prepozno

Tina Princ verjame, da lahko notranjemu klicu sledimo tudi v času materinstva, čeprav to obdobje zahteva več usklajevanja in prilagajanja. Ob odraščanju hčerke je kljub številnim obveznostim ves čas ohranjala stik z ustvarjanjem, pozneje pa je, zlasti ob soočenju z boleznijo, še močneje začutila, kako dragoceno in neponovljivo je življenje. Ustvarjalni razcvet je doživela pri petdesetih, Katja Jurec Bricman pa pravi, da se ji največ dogaja tik pred šestdesetim letom. Kot pravi Katja, starost zagotovo ni čas za zapiranje vrat, prinese lahko prav tisto, česar nam je prej primanjkovalo: več svobode, poguma in zaupanja vase. Kaj pa, ko se nikakor ne moremo pripraviti do tega, da naredimo spremembo?

Vsaka od nas ima svojo Marijo in svojo zgodbo

Marija je na različne načine povezala tudi ustvarjalni poti Tine Princ in Katje Jurgec Bricman. Tina je v projektu Marija brez glasu in pozneje v projektu Ruby Red, ki raziskuje maternico, žensko telo in identiteto, znova odkrivala sebe. »Znova sem našla svoj glas, svoj krik, svoj dih in izdih,« pravi o ustvarjalnem procesu, ki ga doživlja kot posebno osebno potovanje. Katja pa je ustvarila literarno Marijo, nekdanjo strastno tekačico, ki po nesreči izgubi telesno samostojnost in ostane ujeta v lastni glavi, zato mora poiskati nov smisel življenja. »Hotela sem ustvariti res velik kontrast med tem, kar je bila prej, in tem, kar jo je doletelo,« pojasnjuje Katja, njena zgodba pa odpira vprašanje, kaj ostane od naše identitete, ko izgubimo vse, kar smo nekoč razumeli kot sebe.