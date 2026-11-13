ONAPLUS PODKAST

Iva Krajnc Bagola in Maruša Majer: Spolno nasilje ni problem žensk, temveč družbe

Slovenski igralki skozi gledališki vlogi in osebna razmišljanja o tem, zakaj je o spolnem nasilju še vedno tako težko spregovoriti.

Spolno nasilje ni zgodba o nekaj posameznikih, temveč o družbi, ki pogosto molči, relativizira in takrat, ko bi morala delovati povezovalno, raje pogleda stran. Z gibanjem #MeToo in slovenskimi pričevanji #jaztudi, #NisemPrijavila in kampanjo Samo ja pomeni ja, so ženske z osebnimi izpovedmi, protesti in pritiskom na institucije dosegle, da spolno nasilje ni več mogoče tako preprosto odriniti v molk.

V gledališču se s tem vprašanjem trenutno soočata tudi dve slovenski igralki: Iva Krajnc Bagola v monodrami Prima Facie na odru Mestnega gledališča Ljubljana in Maruša Majer v predstavi Nam se to ne more zgodit v SNG Drama Ljubljana. O tem, kje se konča molk in začne odgovornost, smo se v studiu podkasta Onaplus pogovarjali z igralkama, ki čutita odgovornost, da o tako pomembnih tematikah govorita tudi izven gledališča.

Pravni sistem ni pripravljen na kompleksnost spolnega nasilja

Obe igralki sta se v procesu priprave na predstavi soočili z mnogimi zgodbami pričevalk, ki so doživele spolno zlorabo, kot tudi z različnimi mnenji družbe, ki težko enoznačno vrednoti besede enega proti drugemu. V takšnih primerih, kot pravita, se še vedno težko verjame žrtvi. Obe povesta, da se je po ogledu predstave veliko ljudi obrnilo nanju, vsak je poznal nekoga, ki se mu je kaj takega že zgodilo. »Čeprav se je razprava v zadnjem desetletju odprla, se o spolnem nasilju še vedno premalo ve, ni povsem jasne slike. Zelo malo žensk se dejansko odloči, da se izpostavijo pred sodiščem, ljudje pa pogosto žrtve sodimo, če ne na glas pa v svoji intimi,« je iskrena Maruša Majer.

Maruša Majer: Še nikoli nisem čutila tolikšne odgovornosti do teme, ki jo predstavljamo

Maruša Majer, večkrat nagrajena igralka, ki je znana po kompleksnih vlogah, pravi, da so kot ustvarjalci predstave čutili izjemno odgovornost do tematike spolnega nasilja. Še nikoli ni doživela, da bi bili igralci že od začetka procesa tako previdni in pozorni na to, kako bodo temo predstavili, da njihovega sporočila ne bi razumeli napačno.

Iva Krajnc Bagola, ki se tokrat na odru prvič predstavlja v kar uro in pol dolgi monodrami, v kateri z veliko preciznostjo opisuje pravni sistem, je prav tako izpostavila, da ob predstavi čuti veliko odgovornost, ne samo do umetniškega dela, temveč predvsem do vseh, ki so spolno nasilje doživeli ali ga še bodo. Ob tem odpira vprašanje, ali pravni sistem, ki temelji na domnevi nedolžnosti in dokazovanju krivde, sploh zna ustrezno obravnavati kompleksnost spolnega nasilja.

Gledališče je prostor za vprašanja, ki jih družba raje obide

Iva poudarja, da ima umetnost moč, saj ne ponuja enoznačnih odgovorov, temveč nas prisili k razmisleku ter nam omogoči pogled z drugega zornega kota, s katerega morda doslej nismo bili pripravljeni ali zmožni pogledati. »In prav v tem je njena vrednost,« dodaja. Pogovor o takšnih temah, ki nas pretresejo ob slišanem, se pogosto nadaljuje tudi po predstavi, tudi med takšnimi gledalci, ki morda prej niso mislili, da se jih tema zares dotika.

Zakaj o spolnem nasilju v institucijah še vedno molčimo?

V Sloveniji so bila pričevanja in prijave spolnega nasilja zabeležena v akademskem in kulturnem prostoru, zlasti na AGRFT in v gledališčih, pa tudi v športu, šolstvu in drugih institucijah. V okoljih, kjer o posameznikovem položaju odločajo hierarhije in razmerja moči, ženske pogosto vedo, kdo prestopa meje, vendar o tem javno raje ne spregovorijo.

Zadnje statistike iz leta 2024 so pokazale, da je slovenska policija v tem letu obravnavala 623 kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, med njimi 87 posilstev, 92 primerov spolnega nasilja in 137 spolnih napadov na otroke, mlajše od 15 let, pri čemer uradne številke predstavljajo le prijavljene in evidentirane primere.

Kako zares izstopiti iz vloge, ki se dotakne najglobljih ran?

Zahtevne vloge tako Iva kot Maruša razumeta kot možnost raziskovanja skritih plasti človeške izkušnje, lastne ranljivosti in neznanega. Hkrati opozarjata, da se igralci ne učijo dovolj, kako se po globokem vživljanju od lika tudi odmakniti, priznavata, da še vedno iščeta pot, kako ta del ni preveč obremenjujoč za njuno vsakdanje življenje. Iva Krajnc Bagola sicer prav, da je skozi kariero naučila čustveno breme vloge po opravljenem delu pustiti tam, kjer sodi, ne da bi pri tem zavrgla vprašanja, ki jih je odprla.

Pogovor z igralkama je odstrl marsikatero vprašanje, predvsem da pravni sistem ni vedno na strani žrtve, pa tudi, da moški še vedno drugače dojemajo meje, ki jih ne bi smeli prestopiti.

Dve predstavi, dve različni perspektivi in pomembno vprašanje: koliko žensk mora spregovoriti, da jim začnemo verjeti in da se stvari zares spremenijo? Več v novem podkastu, ki vas čaka na vrhu prispevka.