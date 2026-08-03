To, ali bomo uživale v spolnosti, je odvisno od treh kriterijev

Dr. Emily Nagoski že petindvajset let predava o spolnosti, zato je vajena, da jo ljudje vprašajo marsikaj. »Zgodilo se je že, da sem stala v jedilnici na fakulteti s pladnjem, polnim hrane, v rokah, ter odgovarjala na vprašanja o orgazmu. Na strokovnih srečanjih so me ustavljali v hotelskih preddverjih in me spraševali o vibratorjih. Nekoč sem sedela na klopci v parku in na telefonu brala objave na družbenih omrežjih, ko me je neznanka povprašala o svojih asimetričnih genitalijah,« je zapisala v uvodu knjižne uspešnice.

Med spolnim odnosom doživi orgazem približno četrtina žensk

Čeprav je o spolnosti napisanih veliko knjig, obenem pa imamo na to temo ogromno podkastov, televizijskih oddaj in člankov, imamo še vedno toliko vprašanj o njej. Dr. Emily Nagoski pojasnjuje, da je to posledica napačne zgodbe, ki so nam jo podali.

»Zahodnjaška znanost, pa tudi medicina, je žensko spolnost izjemno dolgo pojmovala kot okrnjeno različico moške – bila naj bi enaka, le ne tako dobra. Tako so, recimo, preprosto domnevali, da bi morale ženske doživeti orgazme med spolnimi odnosi, ker jih moški doživljajo, ko je penis v nožnici, in če jih ne, je tako zato, ker je nekaj narobe z ženskami. V resnici med spolnim odnosom doživi orgazem približno četrtina žensk. Preostale tri četrtine ga med občevanjem doživijo včasih, redko ali nikoli, pa so vse zdrave in normalne,« pravi.

Knjiga Užitek po tvoje je v slovenščini izšla pri založbi Primus. Foto: založba Primus.

Užitek po tvoje je napisala zato, ker noče več živeti v svetu, v katerem ženskam lažejo v zvezi z njihovimi telesi; »v katerem so ženske objekti poželenja, ne subjekti spolnega užitka; v katerem je spolnost uporabljena kot orožje proti ženskam; in v katerem ženske verjamejo, da je z njihovimi telesi nekaj narobe, preprosto zato, ker ta telesa niso moškega spola.«

V knjigi je nanizala tudi zgodbe žensk, ki se spoprijemajo z izzivi v spolnosti, da bi se bralke lažje poistovetile z njimi in morda prepoznale drobce sebe. Njeno poslanstvo je naučiti ženske, kako živeti samozavestno in radostno v svojem telesu.

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Kontekst je pomemben

Spolno vzburjenje, poželenje in orgazem so skoraj univerzalne izkušnje, kdaj in kako jih doživljamo, pa je v veliki meri odvisno od »zaviralca« ali »pospeševalnika«, pa tudi od vrste stimulacije. »Naši seksualni možgani imajo namreč »pospeševalnik«, ki se odziva na spolno stimulacijo, pa tudi »zavoro«, ki se odzove na vse zelo dobre razloge, zakaj v tem trenutku vzburjenost ni primerna,« pojasnjuje dr. Nagoski.

Kako naši možgani zaznavajo občutenje, je odvisno od konteksta, izpostavlja psihologinja in pojasnjuje, da je »za večino ljudi najboljši kontekst za seks nizka raven stresa, precejšnja naklonjenost in izrazito erotično razpoloženje.«

Stres zmanjša zanimanje za spolnost pri 80-90 odstotkih ljudi, obenem pa pri vsakomer zmanjša spolni užitek. Prav tako je zelo pomemben čustveni kontekst – torej, kakšen je odnos s partnerjem. Bolj zadovoljivo spolno življenje imajo namreč ljudje, ki se navezujejo varno. To pomeni, da partnerju brez težav zaupajo svoje intimne misli in čustva, da jih le redko skrbi, da bi jih partner lahko zapustil, da zelo uživajo v bližini partnerja in da jim pomaga, če se v stiski lahko zatečejo k partnerju.

Na spolnost pa vpliva tudi družbeni kontekst – zakoreninjeni vzorci razmišljanja in čustvovanja. Dr. Nagoski izpostavlja tri temeljna sporočila družbe o ženski seksualnosti, s katerimi se srečujejo tudi njene študentke: moralno sporočilo (s tabo je nekaj narobe), zdravstveno sporočilo (bolna si) in medijsko sporočilo (nisi dovolj). Poleg tega se številne ženske soočajo s samokritiko, ki je tako zelo zakoreninjena, da dejansko verjamejo, da je pomembna in koristna. Čeprav je v resnici toksična.

Škodljiva sporočila, ki zmanjšajo spolni užitek

Ženskam so stoletja dopovedovali, da so vlačuge, če si želijo seksa in uživajo v njem, pravi psihologinja. Poleg tega so jim sporočali, da spolnost povzroča bolezni in nosečnost, zato je nevarna.

»Če pa ste pripravljeni sprejeti to tveganje, je treba spolno delovati na določen način – najprej se mora pojaviti poželenje, sledi vzburjenje, nato orgazem, po možnosti med spolnim odnosom, sočasno s partnerjem. Če ne gre v tem zaporedju, imate zdravstveno težavo, za katero morate poskrbeti. Ob pomoči zdravnika. Z zdravili. Nemara z operacijo.« Takšna sporočila so za ženske škodljiva in jim onemogočajo uživati v spolnosti, opozarja učiteljica spolnosti.

Eno od ključnih sporočil knjige je, da orgazem vsak doživi drugače in da se orgazmi razlikujejo med seboj. Foto: Shutterstock.

Tudi medijska sporočila, ki ženskam sporočajo, da morajo obvladati vsaj petintrideset spolnih položajev, so problematična.

»Če ne preizkusite vseh, ste frigidni. Če ste imeli premalo partnerjev, če ne gledate pornografije in v nočni omarici nimate zbirke vibratorjev, ste čistunski. Pa tudi: ste predebeli in presuhi; vaše prsi so prevelike in premajhne. Vaše telo je napačno. Če ga ne skušate spremeniti, ste leni. Če ste zadovoljni s sabo takšni, kakršni ste, ste dolgočasni. In če ste tako drzni, da ste si res všeč, ste domišljava prasica. Na kratko: nekaj počnete narobe. Počnite to drugače,« opisuje škodljiva medijska sporočila dr. Emily Nagoski.

Vse to namreč vpliva na spolnost, saj slaba samopodoba in samokritičnost zmanjšata spolni užitek.

Orgazmi se zgodijo v možganih, ne v spolovilih

Eno od ključnih sporočil knjige je, da orgazem vsak doživi drugače in da se orgazmi razlikujejo med seboj. To je odvisno od načina draženja, navzočnosti partnerja, pa tudi od tega, na kateri točki menstrualnega cikla je ženska.

»Včasih ženska občuti ritmično utripanje mišic okoli nožnice, drugič ne. Večina žensk opiše, da v večini primerov občutijo nekakšno dokončnost, občutek, da so prečkale prag in da se je nekaj končalo. Pogosto zaznajo vrhunec napetosti, ko se mišice napnejo, srce pa divje utripa,« pravi dr. Nagoski in doda, da so orgazmi kot umetnost. »Ko jo vidimo, jo prepoznamo. Nemara niso takšni, kot pričakujemo, vendar so drugačni od vsega drugega.«

Stres zmanjša zanimanje za spolnost pri 80-90 odstotkih ljudi, obenem pa pri vsakomer zmanjša spolni užitek. Foto: Shutterstock.

V knjigi pojasnjuje, da so vsi orgazmi normalni in da je normalno tudi, če jih ne doživite. Verjame pa, da jih lahko doseže vsakdo, a le po tem, ko opusti vsa prepričanja o tem, kaj vse orgazem ni.

Pomembno pa se je zavedati, da se orgazmi zgodijo v možganih, ne v spolovilih. In da »ni pomembno, s kakšno stimulacijo jih doživimo – kakovost orgazma lahko določa samo to, kako zelo uživate v njem.« Da pa bi imeli močnejše in boljše orgazme, učiteljica spolnosti svetuje, da odpravite tisto, kar vas odvrača, ter postopno krepite tisto, kar vam omogoča doživeti orgazem.

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Predvsem pa dr. Nagoski poudarja, da »zgolj delovanje vaše seksualnosti ne določa, ali bo vaše spolno življenje prežeto s skrbmi in stiskami ali polno samozavesti in radosti. Določa ga vaša sposobnost sprejemanja vaše seksualnosti, kakršna je v tem trenutku.«

V knjigi avtorica ponuja osvobajajočo in znanstveno utemeljeno perspektivo, ki žensko spolnost obravnava kot avtonomno in raznoliko, obenem pa ženskam sporoča, da je treba zaupati svojemu telesu. »Zaupajte mu tako celostno, da boste pripravljeni skočiti v neznano. Ta skok je radost.«

Užitek po tvoje bo zagotovo navdušila tudi slovenske bralke, saj ne prispeva le k razumevanju spolnosti, temveč tudi k razbijanju mitov in predsodkov, povezanih z njo, ter nas uči, da je vsaka spolna želja in izkušnja legitimna. Predvsem pa bo pomirila tiste, ki mislijo, da je z njimi nekaj narobe, ker njihova spolnost ni takšna, kot jo prikazujejo filmi, nadaljevanke in pornografija.