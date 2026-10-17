Vnuka nič ne pomagata, ker pazita na roke za klavir

Z možem imava tri otroke, a ker sta se dva izselila iz Slovenije, sva se toliko bolj navezala na hčerko. Z družino živi nekaj deset kilometrov stran. Ni jim hudega, dobro se razumejo, le za praktične stvari imajo dve levi roki. Z možem sva jim veliko pomagala tudi takrat, ko sva bila še zaposlena. Pazila sva na vnuka, ju vozila na različne dejavnosti, skrbela za vrt, rože na oknih, za ozimnico. Leta so naredila svoje, mož ima danes težave z vrtoglavico, zato najina pomoč ni več samoumevna. Zelo naju moti, ker vnuka nista niti malo pripravljena pomagati pri kateremkoli delu, ko prideva na obisk. Hčerka ju zagovarja, da morata paziti na roke, ker igrata klavir. Kakšna neumnost! Spomladi so, ne da bi se z nama posvetovali, po zelenjavnem vrtu posejali travo. Hčerka me tolaži, naj se ne sekiram, saj lahko vse dobi v trgovini. Zet, ki je mestni človek, se z njo seveda strinja. Rekli so nama, da bodo zdaj lahko vsaj brez skrbi potovali, ker jih doma ne bo čakalo delo. Ne vem, kako naj jim dopovem, da so storili velikansko napako.

Suzana

Odgovarja Milena Miklavčič

Verjamem, da vas pogled na travo, ki raste tam, kjer ste skoraj sedemnajst let pridelovali zelenjavo, boli precej bolj, kot si hčerka predstavlja. Na tistem koščku zemlje ste pustili veliko ur svojega življenja, skrbi in truda. Skozi delo na vrtu ste izražali tudi ljubezen do hčerke in njene družine. Iz pisma lahko razberem, da vas ne žalosti samo opuščeni vrt. Boli vas tudi spoznanje, da je hčerki za vrednote, ki vam veliko pomenijo, bolj malo mar. Ob tem se sprašujete: »Sem se potem vsa ta leta trudila zaman?« Niste! Zapisali ste, da so srečna družina, mar to nič ne šteje?

Sprašujete se, kaj vas bo še povezovalo s hčerino družino, odkar so zelenjavni vrt pokrili s travno rušo. Hm, hm. Če ste dolga leta svojo ljubezen izkazovali predvsem z delom na njihovem vrtu, to ni dobro. Upam, da se ne boste jezili name, če vam na tem mestu povem, da ga hčerki in njenemu možu ni treba imeti, če si ga ne želita. Vso pravico imate, da vam je zaradi njune odločitve hudo, onadva pa imata pravico odločati, ali bosta skozi okno gledala na gredice z zelenjavo ali na travo. Že dolgo sem na svetu, zato tudi vem, da je med bližnjimi, ki se imajo radi, razlike v pogledih na takšne drobnarije najtežje sprejeti. Četudi mi je vaš odnos do dela na vrtu blizu, se z vami ne morem strinjati, ko pravite, da bi vas morala hčerka poslušati (ubogati).

Njena odločitev, da bosta z možem zelenjavo kupovala, nima nobene zveze s spoštovanjem vaše dolgoletne pomoči pri otrocih, gospodinjstvu in tudi na vrtu. Za prvo ne potrebujeta vajinega dovoljenja, za drugo pa bi bilo zelo prav, da vam pokažeta vsaj malo hvaležnosti. Idealno bi bilo, če bi vama rekli: »Mama, hvala, ker sta z očetom toliko naredila za nas. Zdaj pa povejta, kaj lahko mi naredimo za vaju.« Vašo hčerko premalo (nič) poznam, da bi lahko dala zanjo roko v ogenj, zato ne vem, če boste takšno prijazno priznanje nekega lepega dne dočakali ali morda tudi ne.

Vso pravico imate, da vam je zaradi njune odločitve hudo, onadva pa imata pravico odločati, ali bosta skozi okno gledala na gredice z zelenjavo ali na travo.

Napisali ste, da vnuka nista pripravljena pomagati in da ju hčerka za povrh nenehno zagovarja. Razumem, zakaj vas to jezi, razumem pa tudi, da igranje glasbila zahteva veliko vaje, zbranosti in discipline. Kljub temu pa lahko otrok prevzame obveznosti, primerne svoji starosti in zmožnostim. Če bi si pri delu na vrtu nataknila rokavice, jima krona ne bi padla z glave!

Škoda, da vnuka vidita predvsem sebe, da ne razumeta, da družinsko življenje vključuje tudi opravila, ki so včasih odveč tudi odraslim. Tega bi se morala učiti predvsem od staršev. Vi jima lahko razlagate ure in ure, a če njuni starši zamahnejo z roko, ne boste čisto nič dosegli.

Pomembno se mi zdi še nekaj. Napisali ste, da sta se zaradi odhoda drugih dveh otrok toliko bolj navezala na hčerko. Sprašujem se, ali od nje ne pričakujete preveč. Težko vas bo pri štiridesetih in še malo ubogala tako, kot vas je pri desetih letih. Pa da ne pozabim: v naši vasi so v primeru, ko so postali kakšni obiski že prav nadležni, dejali: »Enkrat se pride, enkrat se gre!« Podobno velja tudi za ujčkanje naših otrok.

Mislim, da je čas, da si z možem mičkeno oddahneta in si organizirata življenje tako, da bosta vidva na prvem mestu. Brez greha lahko to storite. Gospod ima zdravstvene težave, zakaj ne bi poiskali pomoči izven uradne medicine? Kakšen teden v toplicah, na morju, na ustrezni fizioterapiji ali masaži bi vašemu počutju zelo koristilo.

Vprašanje za Mileno ali kratek komentar na njene odgovore pošljite na: Nedelo, Likozarjeva 1, 1509 Ljubljana ali na nedelo@delo.si (zadeva Milena)

Dovolite, da dodam še nekaj iz lastnih izkušenj. Odnos do vrta in domače zelenjave se je tudi pri meni z leti spreminjal. Ko me je kot najstnico mama silila, naj ji pomagam na vrtu, sem se jezila nanjo, ker mi delo ni preveč dišalo. Pozneje se je podobna zgodba ponovila pri mojih otrocih, a le za kratek čas. Ko so ugotovili, da ni boljšega kot domača solata naravnost z vrta, so stopili skupaj in začeli skrbeti, da vse, kar posejemo in posadimo, bogato obrodi. Šele danes, ko so nora leta za njimi, mi verjamejo, da se človek pri delu na vrtu tudi odpočije.

Morda bo tudi hčerka čez leta, ko bo prišel pravi čas, začela pogrešati domač paradižnik in vas bo vprašala za nasvet. Dokler pa se to ne zgodi, izkoristite srečanja z njo in njeno družino za prijetna kramljanja. Prosite vnuka, naj vam kaj zaigrata, vprašajte, kaj ju veseli, kako napredujeta v šoli in na svoji umetniški poti. Ni treba, da se vsak pogovor vrti samo okoli tega, kaj je treba postoriti.

Želim vam, da bi hčerka razumela, zakaj vas izguba njenega (ne vašega!) vrta boli, zelo pa si tudi želim, da bi lahko sprejeli, da si svoj dom ureja drugače od vaših pričakovanj. Ni treba, da je v vaši prisotnosti ves čas živčna in napeta. Včasih se odnosi uredijo sami od sebe, a le tedaj, ko ne ponavljamo več napak, zaradi katerih je prišlo do prvega kratkega stika.