Snahi sta uničili družino

S tastom (tašča je že pred mojim prihodom ušla z drugim) sem se že od prvega dne lepo razumela, z možem sva mu pomagala tudi v gospodinjstvu, dokler se ni znova poročil. O družinskih odnosih nisem nikoli razmišljala, zdelo se mi je celo smešno, ko sem slišala, da nekaterim ljudem grenijo življenje. Potem sta si poiskala partnerici tudi sinova. Odkar sta onidve pri hiši, se je naše sobivanje spremenilo v nekakšno »bojišče«, saj gre skoraj zmeraj na nož, ko se skupaj znajdemo v istem prostoru. Onidve ne popustita, jaz še manj. Vsi smo visoko izobraženi, kar pomeni, da bi morali biti vešči komunikacije, a daleč od tega! Žena starejšega sina vozi vnukinjo v varstvo drugam, ker se boji, da bi negativno vplivala nanjo. Najbolj me jezi, ko slišim, da se jim smili moj mož, ker si že skoraj štirideset let deli življenje z menoj. Zavedam se, da moje težave na splošno sploh niso pomembne, a vseeno bi mi kakšen nasvet prišel prav.

Vladka

Odgovarja Milena Miklavčič

Pri sporih med taščo in snaho sem praviloma bolj kritična do tašče, ker od ženske, ki ima nekaj desetletij več izkušenj, pričakujem tudi nekaj desetletij več pameti, samoobvladovanja in občutka za mejo. Snaha je prišla v družino kot partnerica njenega sina, ne kot tekmica, ki jo je treba preverjati, vzgajati, popravljati, ocenjevati … Seveda obstajajo tudi težavne snahe, toda biti tašča ima veliko prednost: več življenjskih izkušenj in dovolj časa, da se je naučila, katere bitke se splača bojevati in pri katerih je bolj pametno stopiti korak nazaj. Če tega pri šestdesetih še ne obvlada, potem težava verjetno ni samo v snahi. Najbolj modre tašče niso tiste, ki imajo vedno prav, ampak tiste, ki razumejo, da je dober odnos s tamlado pogosto odvisen tudi od lastne samokritičnosti oziroma od tega, ali smo sposobne v ključnih trenutkih najprej prešteti do deset, preden »eksplodiramo«.

V vašem pismu je veliko tega, kar se v družinah dogaja pogosteje, kot bi si želeli. Na začetku so to nepomembne pripombe, malo zavijanja z očmi, opazka, za katero si rečemo, da ni vredna prepira, potem pa se čez leta nabere toliko zamer, da postane skupno kosilo podobno minskemu polju, saj nihče več ne ve, kaj bo sprožilo novo eksplozijo. Da je res tako, še najbolje ponazori vaša misel: »Onidve ne popustita, jaz še manj.« Pravzaprav ste z njo povedali skoraj vse, kar je v odnosih med vami narobe.

Ko človek že vnaprej »načrtuje«, da ne bo popustil, pogovor zlepa ni več pogovor, ampak tekmovanje, pri katerem je pomembno samo, kdo bo na koncu bitke obstal na nogah in kdo bo obležal. Pri družinskih odnosih ima takšna zmaga grenak priokus, saj z njo izgubimo tako rekoč vse, kar nam bi moralo biti dragoceno.

Ko človek že vnaprej »načrtuje«, da ne bo popustil, pogovor zlepa ni več pogovor, ampak tekmovanje, pri katerem je pomembno samo, kdo bo na koncu bitke obstal na nogah in kdo bo obležal.

Zelo pogosto slišim tudi tisti znameniti stavek: »Ona je prišla k hiši, zato se mora prilagoditi.« Zmota! Prišla je »samo« v sinovo življenje, ker jo je izbral in jo ima rad. Če živita pod vašo streho, se morata seveda držati razumnih pravil sobivanja, spoštovati vašo lastnino, sodelovati pri stroških in imeti nekaj osnovnega občutka za medsebojne odnose, vendar to še ne pomeni, da se mora gospa prilagoditi tudi vašemu značaju, pogledom na vzgojo, načinu kuhanja, verskim in političnim prepričanjem ...

Vedeti morate, da sin ni več deček, ki mu lahko ukažete, naj odnese smeti, ampak odrasel moški, ki ima svoje spolno in siceršnje življenje. Popkovina se je pretrgala tisti trenutek, ko si je našel resno partnerico. Ona je tista, s katero se posvetuje, ji zaupa in načrtuje prihodnost. Če mati tega »prehoda« ne sprejme, se lahko zgodi, da začne snaho doživljati kot tekmico, ki ji je nekaj odvzela, namesto kot človeka, ki ga ima njen sin rad. Zelo boleč je tudi tisti del vašega pisma, kjer pravite, da snaha vnukinjo vozi drugam, ker se boji, da bi vi negativno vplivali nanjo. Verjamem, da vas je takšna odločitev prizadela. Vseeno bi se vprašala, zakaj se je to zgodilo. Je posredi samo »nehvaležnost« ali še kaj drugega?

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Močno vas je prizadela tudi pripomba, da se snahama smili vaš mož, ker je, revež, že skoraj štirideset let poročen z vami. Takšna opazka je nesramna in ponižujoča, zato verjamem, da je ne morete kar pogoltniti. Kdaj točno je bila izrečena? Pri družinskih vojnah ljudje zelo radi prihranijo najbolj boleč strel za takrat, ko se je vsa druga »municija« že porabila. Nič ne omenjate, kako je to pripombo sprejel vaš mož.

Tudi prepričanje, da visoka izobrazba samodejno pomeni dobro komunikacijo, mi ni blizu. Lahko ima človek vse stene v stanovanju zapolnjene z diplomami, pa še vedno ne zna reči »oprosti«, poslušati brez prekinjanja ali sprejeti dejstva, da ima nekdo drug drugačno mnenje, ki pa je bolj pravilno od njegovega. Včasih so najbolj izobraženi ljudje tudi najbolj vztrajni v dokazovanju, da so nezmotljivi, ker so tega navajeni iz svojega poklicnega sveta.

Vprašanje za Mileno ali kratek komentar na njene odgovore pošljite na: Nedelo, Likozarjeva 1, 1509 Ljubljana ali na nedelo@delo.si (zadeva Milena)

Če bi bila na vašem mestu, bi za začetek naredila nekaj zelo preprostega: ne bi čakala, da se snahi opravičita za karkoli že, ker se utegne zgoditi, da boste čakali do sodnega dne. Bi pa vsako posebej povabila na kavo in ji mirno povedala, da vam je žal, ker so se odnosi tako zaostrili. Priznala bi, da ste bili tudi vi kdaj pretrdi, preglasni ali prepričani, da morate imeti zadnjo besedo. A pazite: nikar ne dodajte: »Ampak tudi ti si bila …« Tisti »ampak« bi v trenutku pokopal vse vaše dobre namene. Toplo vam polagam na srce, da snahi dovolite, da se brez prekinjanja razgovori. Morda boste slišali kaj neprijetnega, a jo kljub temu poslušajte do konca. Skupaj se potem dogovorite za meje, ki jih ne boste več prekoračile. Spoštovanje mora postati dvosmerno, saj tudi vam ni treba poslušati žalitev in posmehovanja.

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Niti v sanjah pa svojih sinov ne postavljajte v položaj, da bosta morala izbirati med vami in partnerico, ker bo praviloma izbral njo. Tako je tudi prav.

Morda imate v marsičem prav in sta snahi daleč od idealnih. Toda življenje nas prej ali slej nauči, da zmeraj ni najbolj pomembno ugotavljati, kdo je kriv, temveč kdo bo prvi nehal prilivati olje na ogenj.

Zato bi vam svetovala, da namesto vprašanja, kdo ima prav, začnete pogosteje uporabljati: »Kaj lahko naredim, da se bomo imeli bolj radi?«