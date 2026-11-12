Pomagati znam vsem razen sebi

Več kot dvajset let delam kot svetovalka. Pomagam ljudem v težavah, zdi se mi, da sem pri svojem delu precej uspešna. Že nekaj časa pa se sprašujem, kako je mogoče, da ne znam pomagati sebi. Sem bila slepa in gluha, da nisem opazila, ko je mož začel skakati čez plot? Ko mi je dejal, da ima drugo, da nas zapušča, sem bila tako na tleh, da sem komaj preživela. Bolj kot vse me je prizadelo, da se je to zgodilo meni.

Potem sem počela točno to, česar ne bi smela. Začela sem ga zasledovati, njegovi partnerici pisati pisma, poškodovala sem mu avto. Najbolj me je jezilo, ker se ni odzval. Na srečo je za moje neumnosti izvedela hčerka in se v dogovoru z očetom pogovorila z menoj. Minila so štiri leta in nekako sem prišla k sebi. Vmes sem imela dve resni zvezi, a sta po moji krivdi razpadli, saj sta me moška zapustila zato, ker ne prvemu ne drugemu nisem nič verjela. V službi še naprej uspešno rešujem težave drugih, sebe pa še zmeraj ne znam spraviti v red. Ne vem, ali se vam bo zdelo vredno, da mi sploh namenite kakšno lepo besedo, a poskusiti ni greh.

Marcela

Odgovarja Milena Miklavčič

Draga Marcela, čisto normalno je, da drugim lažje svetujete kot sebi. Kadar vam pripovedujejo o svojem zakonu, poslušate, a s težavami, ki jih razgrnejo pred vami, niste čustveno povezani. Ko gre za vas, se vmešajo strah, ponos, ljubezen, upanje, podedovane vrednote in vzorci. V trenutku, ko se je svet podrl tudi vam, ste bili »samo« žena, ki jo zapušča mož, na svetovalko, ki hitro najde prave rešitve, niti pomislili niste.

Tudi nenehno samoizpraševanje, zakaj ste bili slepi in gluhi, vam ne bo kaj dosti pomagalo, saj so težki trenutki še zmeraj oviti v meglo. Morda vam je mož znal dobro lagati? Rečeno po domače: partnerstvo ni služba, v kateri ob koncu delovnega dneva preverimo, ali se podatki, ki jih vnesemo v računalnik, med seboj ujemajo. Zaradi tega, kar ste mi zaupali, še niste »neumna ženska«.

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Človeško je, da se občasno jezite nase, a brez potrebe. Še tisti, ki se do partnerja obnašajo kot policaji, marsikaj spregledajo. Mislite, da bi, če bi imeli vse pod kontrolo, znali pravočasno pritisniti na zavoro? Žal tudi najbolj izkušena svetovalka nima takšne moči. Za dobro sobivanje sta potrebna dva, in če se eden odloči drugače, bo voz začel drveti po bregu navzdol, četudi drugi naredi vse, da to prepreči. Teoretično bi mu lahko nadeli deviški pas, a kako bi dosegli, da bi imeli pod kontrolo tudi njegove misli in čustva?

Razumem tudi, da ste bili po njegovem odhodu obupani in besni. A zasledovanje, pisarjenje njegovi partnerici in poškodovanje avtomobila niso bile zgolj nedolžne neumnosti. Recite bobu bob in si priznajte, da ste šli predaleč. Na rdeče obrate vas je spravilo, ker se sploh ni odzval. Kaj ste pričakovali? Da bo prišel, se z vami sprl, potem pa vas objel in rekel, da bo še vse dobro?

Za dobro sobivanje sta potrebna dva, in če se eden odloči drugače, bo voz začel drveti po bregu navzdol, četudi drugi naredi vse, da to prepreči.

Imeli ste srečo, da je hčerka izvedela in vas prizemljila. Če se ji za to še niste zahvalili, se ji dajte. Tudi odrasli otroci potrebujejo mamo, ob kateri jim ni treba skrbeti, kdaj se ji bo »odpeljalo«. Bilo bi prav in pošteno, da s svojim ravnanjem pokažete, da ste vredni vsaj spoštovanja, če že ne ljubezni.

Od ločitve so minila štiri leta. Dvema drugima moškima ste v tem času dali priložnost, a sta hitro zbežala od vas, ker jima niste zaupali. Njun beg vas zelo glasno nagovarja, da se vzamete v roke. Če tega ne boste storili, se lahko tudi naslednja zveza konča podobno. Neutemeljenih namigovanj, sploh če so na trhlih nogah, nihče ne mara.

O teh dveh moških niste napisali veliko, zato ne morem presoditi, ali sta vam dala razlog, da ste dvomili o njiju. Če nekdo zamudi na kavo, lahko mirno vprašate, kje se je zadržal. Če pa ga ob prihodu pričakajo zasliševanje in obtožbe, vsak raje ukrepa, preden se čustveno še bolj ne zaplete. Kdo pri zdravi pameti bi se družil s človekom, ki kar počez dvomi o vsaki naši besedi?

Vprašanje za Mileno ali kratek komentar na njene odgovore pošljite na: Nedelo, Likozarjeva 1, 1509 Ljubljana ali na nedelo@delo.si (zadeva Milena)

Morda bi bilo prav, če še nekaj časa ne iščete novega moškega za vsako ceno. Lahko je še tako potrpežljiv, a če vam bo moral na vsakem koraku dokazovati, da vas ne vara, bo spet vse narobe.

Vem, da se takšni nasveti stare mame slišijo preprosto, a kakorkoli obračate besede, drugače ne more biti. Vesela bi bila, da se pogovarjate vsaj s hčerko, ker imam občutek, da drugim ljudem premalo zaupate. Nič pa ne bi bilo narobe, če iz predala potegnete nasvete, ki jih dajete svojim varovancem. Verjemite, zelo prav vam bodo prišli. Bivšega nehajte slediti tudi na spletu. Po stanovanju pospravite stvari, ki vas po nepotrebnem spominjajo nanj. Fotografij ni treba raztrgati, lahko jih spravite v škatlo, stran od oči in srca. Zamenjajte pohištvo v spalnici, morda tudi kavč. To sicer ne bo izbrisalo preteklosti, bo pa v vaš dom prineslo precej svežine. Ko vas prime jeza, ne segajte po telefonu. Pojdite na sprehod ali pokličite prijateljico. Osamljenost lahko omilite z novimi znanci, ki jih, lepo prosim, ne zamorite s svojimi že tisočkrat prežvečenimi težavami. Z moškimi vsaj še nekaj časa navezujte le neobvezna prijateljstva. Pojdite z njimi na kavo, na sprehode, ni treba, da že prvi dan znanstva zlezeta v posteljo. Zaupanje naj raste iz drobnih trenutkov, postopoma in brez prisile.

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Od bližnjih ne zahtevajte zagotovil, da vas ne bodo prizadeli. Zabolel me je zadnji stavek, v katerem se sprašujete, ali se mi boste sploh zdeli vredni lepe besede. Marcela, nikogar ni treba prositi, naj bo prijazen do vas, božajoča čustva so del vsakega pristnega medčloveškega odnosa.

Lepo bi bilo tudi, če bi bili glede prihodnosti bolj optimistični. Za napake, ki ste jih naredili, prevzemite odgovornost, kaj pa drugega, ni pa treba zaradi njih do konca življenja hoditi s sklonjeno glavo. Zaslužite si lepo besedo, dobro družbo in človeka, ob katerem vam bo prijetno. Ko vas bo kdo naslednjič iskreno pohvalil, vam ponudil pomoč ali vas povabil na kavo, poskusite sprejeti tudi možnost, da misli resno, ker ste mu, preprosto rečeno, simpatični in všeč.