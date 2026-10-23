Ob starših se spremenim v nebogljenega otroka

Pozdravljeni,

star sem 38 let, poročen in oče dveh otrok. Navzven imam urejeno življenje, vendar imam občutek, da sem še vedno bolj sin svojih staršev kot samostojen odrasel človek. Z mamo se skoraj vsak pogovor konča tako, da imam slabo vest, ker jo premalo obiskujem ali ker kakšno odločitev sprejmem po svoje. Oče je bolj redkobeseden, vendar že z enim samim stavkom doseže, da začnem dvomiti vase. Ko pridem od njiju domov, sem praviloma slabe volje, razdražljiv in brez prave energije. Žena mi pogosto reče, da se po vsakem obisku obnašam, kot da sem se vrnil deset let v preteklost, in priznam, da ima prav. Takrat imam občutek, da spet postanem tisti fant, ki mora ugajati staršem in paziti, da jih ne razočara.

Prijatelji mi pravijo, naj preprosto pretrgam stike in bom imel mir. Sam pa nisem prepričan, da je to prava rešitev. Kljub vsem zameram ju imam rad in vem, da nista imela lahkega življenja. Po drugi strani imam občutek, da bom, če ne naredim spremembe, vselej ujet med svojo novo družino in pričakovanji staršev. Z ženo se vse več prepirava o tem, očita mi, da jim ne znam postaviti mej. Strah me je, da bom, če bom postavil jasne meje, izpadel nehvaležen sin, če jih ne bom, pa bom vedno znova izdal sebe. Ali je končanje stikov v takem primeru res edina možnost ali obstaja boljša pot?

Albin

Odgovarja Izidor Gašperlin, svetovalec in terapevt

Dilema, ki jo opisujete, je eden od temeljnih preizkusnih kamnov na naši poti v odraslost. Ko odrasel človek ugotovi, da ga odnos s starši še vedno močno obremenjuje, se pogosto znajde med dvema skrajnostma. Ena pravi: »Staršem moraš biti hvaležen ne glede na vse.« Druga pa: »Če so škodljivi ali celo toksični, jih preprosto odreži iz svojega življenja.« Rešitev teh dilem je daleč od preprostosti. Pravo vprašanje namreč ni, ali pretrgati stike s starši. Pravo vprašanje je, ali ste od njih čustveno odšli.

Marsikdo se odseli od doma, si ustvari svojo družino in desetletja živi drugje, pa je še vedno čustveno odvisen od staršev. Dovolj je en njihov pogled, ena pripomba ali en telefonski klic, pa se znova počuti kot majhen fant, ki mora ugajati, dokazovati svojo vrednost ali paziti, da koga ne razočara. Po drugi strani pa nekdo drug s starši redno ohranja stike, vendar njihove besede ne določajo več njegovega življenja. Fizična bližina ali oddaljenost torej sami po sebi ne povesta skoraj ničesar.

Zares odrasli postanemo šele takrat, ko se lahko vrnemo domov, ne da bi od staršev še karkoli nujno potrebovali. Ne njihove potrditve, ne opravičila, ne razumevanja. Lepo je, če nam to lahko dajo, če pa tega ne zmorejo, nas to ne določa več.

Čustveno oditi od doma pomeni nekaj drugega. Pomeni, da postopoma sprejmemo, da so bili naši starši takšni, kot so bili. Verjetno so dali največ, kar so takrat zmogli. Toda to nikakor ne pomeni, da moramo zanikati krivice, ki so nam jih povzročili. Ravno nasprotno. Šele ko si priznamo, da smo bili kdaj spregledani, prizadeti, zavrnjeni ali preobremenjeni, lahko začnemo te izkušnje predelovati.

Veliko ljudi misli, da biti odrasel pomeni staršem vse odpustiti in se pretvarjati, kot da se ni nič zgodilo. Sam mislim drugače. Odrasel človek si dovoli čutiti tudi jezo do staršev. Če so nam bile storjene krivice, je jeza povsem naraven in zdrav odziv. Ni je treba zanikati, prav tako pa je ni treba spreminjati v maščevanje. Pomembno je predvsem, da si priznamo, da obstaja, in jo po potrebi tudi dostojno izrazimo. Kako se bodo starši na to odzvali, ni več odločilno. Njihove reakcije ne moremo nadzorovati, lahko pa prevzamemo odgovornost za svoje.

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Prav tu se začne pravo odraščanje. Dokler čakamo, da bodo starši končno razumeli naše bolečine, priznali svoje napake ali se spremenili, ostajamo z njimi čustveno ujeti. Ko sprejmemo, da se morda nikoli ne bodo spremenili, hkrati pa se odločimo, da bomo svoje življenje kljub temu živeli po svoje, naredimo velik korak proti notranji svobodi.

Zato se mi zdi pomembno, da odnosov ne končujemo prehitro. Starši so pogosto ljudje, ob katerih lahko prvič vadimo nekaj, česar kot otroci nismo zmogli. Da mirno povemo svoje mnenje. Da postavimo mejo. Da prenesemo njihovo neodobravanje, ne da bi se zato odpovedali sebi. Prav v tem je največja razvojna naloga odraslega otroka.

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Seveda obstajajo tudi izjeme. Če so stiki tako nasilni, ponižujoči ali uničujoči, da ob njih ne zmoremo ostati zbrani in varni, je lahko začasen umik zelo modra odločitev. To ni beg, ampak ustvarjanje prostora, da si naberemo dovolj moči za nadaljnjo pot. Zaradi takšne odločitve ni treba čutiti slabe vesti.

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Vendar tudi takrat velja pomembno opozorilo. Če starše samo fizično odstranimo iz svojega življenja, ne da bi predelali odnos z njimi, jih pogosto še naprej nosimo v sebi. Njihovi glasovi postanejo naši notranji glasovi. Njihove kritike postanejo naša samokritika. Njihova pričakovanja postanejo naša pričakovanja do sebe. Prav zato končanje stikov samo po sebi še ne prinese svobode samostojnega življenja.

Zares odrasli postanemo šele takrat, ko se lahko vrnemo domov, ne da bi od staršev še karkoli nujno potrebovali. Ne njihove potrditve, ne opravičila, ne razumevanja. Lepo je, če nam to lahko dajo, če pa tega ne zmorejo, nas to ne določa več. Takrat ne živimo več življenja, ki so ga za nas načrtovali oni, ampak življenje, za katero čutimo, da je naše. In prav to pomeni, da smo od doma končno odšli – čeprav se tja še vedno radi vračamo. Ali končamo odnos, če smo precenili, da je za nas tako bolje.