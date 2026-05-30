Nočem, da imajo moji otroci mamo, ki kadi (odgovarja: Tjaša M. Kos)

Pozdravljeni,

že dlje imam željo, da bi prenehala kaditi. Nekajkrat sem že poskušala, pa mi ni uspelo. Kaditi sem začela že zelo zgodaj, tudi večina ljudi v mojem kolektivu in družini kadi. Nekateri so sicer kajenje že opustili, vendar meni ne uspeva. Počasi sem si nehala verjeti, da tudi jaz to zmorem. Slišala sem, da je hipnoza lahko učinkovita. Kaj menite, bi mi to lahko pomagalo? Kako to deluje?

Vem, da bi mi zelo koristilo, če bi mi uspelo. To bi mi vrnilo samospoštovanje in samozavest. Zelo me je sram, ker mi je tolikokrat spodletelo. Rada bi dokazala sebi in svojim otrokom, da zmorem. Ne želim, da imajo otroci mamo kadilko. Ko stojim pred šolo in sem ena redkih, ki kadijo, me je dobesedno sram, še bolj pa me je sram, da se za nekaj odločim in mi ne uspe. Tokrat bi res rada naredila stvari tako, da bi mi uspelo. Za vaš odgovor in nasvet se vam vnaprej prisrčno zahvaljujem.

Tamara

Odgovarja Tjaša M. Kos, psihologinja, doktorica psihoterapevtske znanosti

Draga Tamara, toplo pozdravljeni.

Izredno vesela sem vašega pisma. Verjamem, da se marsikdo srečuje s podobnimi težavami. Kajenje je lahko zelo trdovratna navada oziroma odvisnost, ki jo je res težko premagati. Vaše pismo čudovito ponazarja stisko, ki jo doživljamo, ko po eni strani želimo opustiti neko navado, po drugi pa nas naši notranji vzorci držijo v odvisniških krogih in nam preprečujejo, da bi se osvobodili neželenih vedenj. Ker nam ne uspe uresničiti naših namer kljub zavestnim odločitvam, pogosto doživljamo občutke sramu, neustreznosti, lahko tudi jeze nase in celo obupa, nemoči. Največja škoda, ki se nam lahko zgodi, je, da nehamo poskušati, da nehamo verjeti sami sebi. Ko berem vaše pismo, pomislim, da se nekaj podobnega morda počasi dogaja tudi vam, da zaradi dosedanjih neuspehov počasi izgubljate vero vase in prepričanje, da vam lahko uspe. To nikakor ni dobro, še manj pa je treba, da je tako.

PREBERITE ŠE -> Izpoved mame: Občutek imam, da sem v tej družini samo zato, da stvari funkcionirajo

Pomembno je vedeti, da gre pri kajenju za kemično odvisnost. Ta ima tako fiziološke kot psihološke korelate. Če ste začeli kaditi zelo zgodaj, so te odvisniške tendence še močnejše, odvisniške navade pa še toliko bolj zakoreninjene in jih je težje spremeniti. Tudi sicer je znano, da je kajenje zares težko opustiti. Najpogostejši razlogi, da se ljudje kljub želji vedno znova vračajo k cigaretam, so stresne obremenitve in pomanjkljive alternativne strategije za soočanje s stresom, utečene navade, vedenjski vzorci (npr. jutranja kava s partnerjem ob cigareti ali večerno druženje ob kozarčku, kjer se v baru seveda kadi, ali »trenutek zase« pred nalogo in po opravljenem delu). Močan dejavnik je lahko strah pred pridobivanjem teže, pogosto je lahko pomemben dejavnik tudi pomanjkanje podpore v okolju. Prav pri kajenju je zelo vplivna komponenta tudi fizična odvisnost.

Opuščanje kajenja je zahtevno, nikakor pa ni nemogoče. Ko se tega lotimo, je zato toliko bolj ključno, da imate dobro izdelan načrt. Pri tem vam je lahko v pomoč usposobljen strokovnjak.

Najprej je pomembno, da dodobra razdelate vašo motivacijo, zakaj želite prenehati kaditi, da ugotovite, kako vam kajenje škoduje, in predvsem, kako drugače, bolj sveže, dinamično, zdravo bo življenje, ko boste opustili kajenje. Del predelave in ponotranjanja razlogov je ključen temelj, na katerem se gradi uspešno opuščanje. To ni sanjarjenje, temveč motivacijska spodbuda, ki jo boste potrebovali, ko bo težko.

PREBERITE ŠE -> Zaradi hčerine diagnoze nam razpada življenje (odgovarja: Tjaša M. Kos)

V naslednjem koraku se običajno razdela vzorce, v katerih kadite. Pogosto imamo določene navade, trenutke v dnevu, ko prižgemo cigareto. Pomembno je, da te vzorce identificirate in se z usposobljenim terapevtom pogovorite, kako ravnati v kritičnih okoliščinah. Morda bosta oblikovala alternativne vedenjske vzorce, verjetno pa se boste na začetku odločili, da se boste nekaterim kritičnim situacijam preprosto izognili. Prepoznavanje vzorcev kajenja in oblikovanje alternativnih vedenjskih strategij je pomemben korak.

Na tej točki se učimo tudi ustreznih načinov obvladovanja stresa. Ko bosta imela izdelan vedenjski načrt, je pomembno, da vključita tudi obvladovanje simptomov fizične odvisnosti. Odtegnitev nikotina je lahko povezana z močnimi odtegnitvenimi simptomi, česar se je treba zavedati. Ti simptomi lahko trajajo kakšen teden, včasih tudi dva. Za obvladovanje fizičnih simptomov obstaja vrsta pomagal, ki so bolj ali manj učinkovita. Nekateri zmorejo tudi brez tega. So pa lahko ta pomagala dobra podpora, da nam gre lažje.

Tudi hipnoza je dejansko lahko dobra pomoč. Pomembno je, da veste, da ne gre za čarobno paličico, ki bo delovala sama od sebe in brez vaše volje, je pa res, da za marsikoga hipnotske sugestije lahko predstavljajo učinkovito podporo iz podzavesti. Sodobna medicinska hipnoza se dela na zelo transparenten način. Če jo dela usposobljen terapevt, bosta v hipnotski skript vključila vaše motive, razloge za opuščanje kajenja, lahko pa tudi elemente alternativnih vedenjskih vzorcev. Ves čas hipnotske seanse ostajate prištevni in zavestni, spomnite se vsega, kar se dogaja, tako da ni bojazni glede izgube kontrole. Hipnoza se je izkazala za zelo učinkovito tudi pri spreminjanju drugih navad in kemičnih ter nekemičnih odvisnosti. Učinkovita je lahko tudi pri izgubi teže, obvladovanju strahov in še marsikje.

Draga Tamara, absolutno verjamem, da lahko uspešno opustite kajenje, ob ustrezni strokovni podpori pa bo šlo še lažje. Srečno!