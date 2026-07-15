VPRAŠAJTE PRAVNIKA

Nepremičninski posrednik me je skoraj silil k nakupu garsonjere

Pisal nam je bralec, ki ga zanima, kolikšno odgovornost nosijo nepremičninski posredniki.
Fotografija: Standard zahteva od njih poznavanje nepremičninskega področja, tako tržnih razmer kot tudi zakonodaje in davčnih predpisov. Foto: Shutterstock
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Standard zahteva od njih poznavanje nepremičninskega področja, tako tržnih razmer kot tudi zakonodaje in davčnih predpisov. Foto: Shutterstock

bostjan-j-turk
Boštjan J. Turk
15.07.2026 ob 19:00
bostjan-j-turk
Boštjan J. Turk
15.07.2026 ob 19:00

Poslušajte

Čas branja: 2:35 min.

Pred časom sem imel zelo neprijetno izkušnjo z nepremičninsko družbo. Posrednik me je skoraj silil, da kupim garsonjero, za katero se je kasneje izkazalo, da nima urejenih vrste zadev, recimo parkirišča, zemljiškoknjižnega vpisa pogodbe z upravnikom in podobno. Ob nedavnem medijskem razkritju sporne nepremičninske prakse z znanim slovenskim umetnikom me zanima, kakšno odgovornost imajo pravzaprav nepremičninski posredniki.

Marijan

Odgovarja mag. Boštjan J. Turk, pravnik: Za nepremičninske posrednike obstajajo jasni standardi

Zahvaljujem se za vaše zanimivo vprašanje. Dejstvo je, da je za odgovornost nepremičninskih posrednikov zdaj poskrbljeno dosti bolje kot pred recimo desetimi ali dvajsetimi leti. Nepremičninski posredniki morajo imeti na primer zavarovano svojo odgovornost, in to za precej visoko vsoto. Poleg tega velja, da so dolžni svoje delo opravljati skladno s standardom dobrega strokovnjaka, ki je višji od standarda dobrega gospodarja. Standard zahteva od njih poznavanje nepremičninskega področja, tako tržnih razmer kot tudi zakonodaje in davčnih predpisov.

Vaša vprašanja pričakujemo na e-naslovu: svetovalnica@delo.si (napišite, katerega svetovalca prosite za odgovor)

Nepremičninski posredniki in nepremičninske družbe so prav tako zavezani, da naročnikom natančno razložijo vse dejanske in pravne ovire v zvezi z nepremičnino, pri kateri posredujejo, kar vključuje tudi opozorilo glede zemljiškoknjižnega stanja, režima funkcionalnega zemljišča, parkirišča, ter pogodbe o opravljanju upravniških storitev.

Niste napisali, ali ste omenjeno garsonjero tudi kupili. Če ste jo, a so v zvezi z njo ostale nerešene omenjene dileme, ali pa ste morda prikrajšani za katero izmed pravic, ki jih imate po zakonu ali po pogodbi, lahko od nepremičninske družbe zahtevate odškodnino.

Kako ukrepati? Priporočam vam, da od nepremičninskega posrednika oziroma od odgovornih v nepremičninski družbi zahtevate, da uredijo vse potrebno za (pravilen) vpis nepremičnine v zemljiško knjigo, da poskrbijo za to, da boste lahko uporabljali parkirišče, ki vam verjetno pripada po pogodbi, ter da vam pojasni vaše pravice in dolžnosti v povezavi z upravnikom. Priporočam vam, da najamete ustreznega pravnika ali odvetnika za nepremičninsko pravo, saj bo imel njegov podpis vsekakor večjo moč, kot če bi dopis sestavili sami.

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