Mladost sva s sestro preživljali v družini, v kateri so starši veliko dali na splošno razgledanost. Živeli smo v manjšem stanovanju, saj sta denar porabljala za potovanja in obiske svetovnih kulturnih znamenitosti. Moj mož, s katerim se imava sicer zelo rada, je precej drugačen. Nenehno je sanjal o hišici in vrtu, kjer bo dovolj prostora tudi za najina otroka. Ob prostih vikendih smo se zato vozili sem in tja po Sloveniji in si ogledovali nepremičnine, ki bi nam bile všeč oziroma ne presegale naših finančnih zmožnosti. Končno smo na eno takšno naleteli, jo s pomočjo staršev kupili in tudi prenovili. Kmalu smo ugotovili, da smo se preselili v naselje, v katerem so sosedje sprti med seboj, si nagajajo, se tožarijo in obtožujejo. O zakonskem paru, ki nama je prodal hišo, sva slišala grozne stvari. Eden od sosedov vztraja, da moramo podreti ograjo, ker da tam vodi nekakšna služnostna pot do njegovega čebelnjaka. Po pravici povem, hišo bi najraje prodala in se preselila nazaj v stanovanje, a se tej ideji mož z vsemi štirimi upira.

Stanka

Odgovarja Milena Miklavčič

Draga Stanka, kaj naj rečem, tudi idila ni več to, kar bi morala biti, kajne? Kaže, da ste skupaj z ugodno ceno nepremičnine kupili tudi mačka v žaklju. Ker sem velika in nepopravljiva fajterka, to iz mojih odgovorov verjetno že veste, se niti približno ne bi umaknila iz te hiše. Zakaj le?! Tudi v mojem okolju se najdejo takšni, ki sosedu tik ob meji postavijo barako, pri nekem drugem pa zahtevajo, da podre drevo, ki menda senči njegovo trato. Spet tretji postavljajo visoke kamnite zidove, četrti vsako pomlad in jesen kurijo na svoji njivici šaro, dim pa se vali v notranje prostore tistih, ki niso pravočasno zaprli oken. Petim vse noči lajajo psi, nekdo drug pa tudi čez leto ob nenavadnih urah meče v zrak rakete in petarde. Zadnje čase pogosto beremo, da tolpe mladoletnikov marsikje ustrahujejo stanovalce, pa jim nihče nič ne more. Življenje v skupnostih, žal tudi na podeželju, se je zelo spremenilo. V praksi pa to pomeni, da je postal beg nesmiseln, ker se nimamo več kam umakniti.

Preden nadaljujem, bi se na vašem mestu vprašala, ali vas bolj dušijo sosedje ali življenje, ki vam že od začetka ni bilo najbolj pisano na kožo.

Pismo začenjate s starši, ki so veliko dali na razgledanost, potovanja in kulturo. Očitno vam je otroštvo ostalo v lepem spominu. Manjše stanovanje vas ni motilo, ker ste za njegovimi stenami živeli zanimivo življenje, veliko videli in marsikaj spoznali. Vrednote, ki ste jih prinesli v zakon, so bile zelo drugačne od moževih. S tem, da vi komaj čakate, da kupite letalsko vozovnico, mož pa, da posadi sadno drevo, ni čisto nič narobe. Zakonci, ki se znajo pogovarjati in razumeti drug drugega, hitro najdejo kompromise v skupno zadovoljstvo.

Pišete, da sta se ob prostih koncih tedna vozila po Sloveniji in iskala nekaj primernega svojemu žepu. Močno se zavedam, da za takšna iskanja porabimo veliko časa in pričakovanj. Škoda, da niste minipotovanj izkoristili tudi za oglede krajevnih znamenitosti. S tem bi ubili dve muhi na en mah. Ko se je končno pokazala prava priložnost, so se vaši hitro zaljubili v hišo, ki je postala vaš dom. Redki pa so, tudi vi niste bili med njimi, ki pri tem razmišljajo o ljudeh, ki so postali vaši sosedje.

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Hiša, ki ste jo izbrali, ni avto, ki ga brez večjih težav zamenjamo vsakih pet let. Mož in oba otroka so navdušeni nad večjim vrtom, letos bodo posadili sadna drevesa, razmišljajo tudi o postavitvi ute, v kateri boste preživljali vroče poletne večere. Kot vas razumem, gredo nekateri sosedje tudi njim na živce, a ne toliko kot vam. Verjamem, da vas je neprijetno presenetilo, koliko zamer kroži med njimi. Ko vam kdo začne pripovedovati, kakšna baraba je človek tri hiše naprej, ga lahko mirno ustavite z besedami, da se v njihove medsebojne spore ne boste vmešavali. Pozdravite ene in druge, bodite prijazni, pomagajte, če bo tako naneslo, vključujte se v delo krajevne skupnosti, to pa bi bilo tudi vse, kar lahko počnete. No, za dobre medsosedske odnose bi lahko storili še nekaj »šokantnega«: spomladi organizirajte piknik za sprte in nesprte! Morda jim bo vaša gesta všeč in bodo vsaj tisti čas, ko bodo pri vas, pozabili na zamere?

Tudi o prvotnih lastnikih sta slišala grozne stvari. Menda so bili dolžni, menda so počeli to in ono. Če gre za nekaj, kar bi lahko zadevalo vajin nakup, preverita dokumente in za vsak primer poiščita ustrezno pomoč. Če gre zgolj za čvekarije o njihovem življenju, vama jih ni treba poslušati.

Z ograjo je malo drugače. Glede na to, da so vam parcelo izmerili geodeti, ne bi popuščala. Bo pač sosed do svojega čebelnjaka naredil deset korakov več in pri tem uporabljal uradno pot, in ne bližnjice, ki vodi čez vaš vrt. V starih časih, ki jih še dobro pomnim, je bilo bližnjic, kolikor hočeš. Aktualni trenutki pa so, hočemo ali ne, prinesli tudi drugačne navade. Ne nazadnje smo v moji mladosti prihajali na obiske nenapovedani, saj pri vratih ni bilo zvoncev, vrat pa nismo niti zaklepali.

Življenje v skupnostih, žal tudi na podeželju, se je zelo spremenilo. V praksi pa to pomeni, da je postal beg nesmiseln, ker se nimamo več kam umakniti.

Draga Stanka, na vašem mestu bi se s hišo sprijaznila in poskrbela, da bi vam bilo v njej lepo, ne le zaradi moža in otrok, tudi zaradi sebe. Sosedov ne boste prevzgojili, njihovih starih zamer pa tudi ne boste razrešili. V prostem času raje načrtujte potovanja, izlete ali obisk gledališča. Imeti hišo še ne pomeni, da se morate odpovedati vsemu, kar vas veseli. Povabite prijatelje, prepričana sem, da vam bodo radi delali družbo. Ne nazadnje so tudi vaši starši prepričani, da ste se dobro odločili. V trenutkih, ko boste ponovno rinili z glavo skozi zid, se spomnite na zgodbo o srajci srečnega človeka. Redki so, če je sploh kdo, ki imajo vse, česar si poželijo. Lepo je potovati, odkrivati nove dežele, še lepše se je pa vračati. Da o tem, kako enkratno je, ko si postrežemo s paradižnikom z lastnega vrta ali mimogrede utrgamo jabolko, ko se sprehodimo do kivija, ki raste tik ob ograji, ne govorim.