Mož ne prenese, da službo nosim domov

Življenje pod našo streho je postalo nevzdržno. Ko je bil moj partner po prometni nesreči na daljši bolniški, sem začela nositi delo iz službe domov, da sem bila lahko več pri njem, saj je potreboval veliko pomoči. Ob tem sem – in to sama – skrbela še za dva otroka. Po letu in pol je mož spet začel delati, navado, da delam za službo tudi doma, pa sem obdržala. Ker mi dobro plačajo, si lahko privoščimo malo več počitnic, boljši avto, ni mi treba gledati na vsak evro.

Žal vse to možu ni všeč, nenehno mi nagaja, ker hoče doseči, da se mu bolj posvečam in strežem njegovim potrebam, ki jih ni malo. Prišlo je tako daleč, da mi je v jezi z računalnika odstranil nekatere dokumente. Na srečo imam dovolj znanja, da sem jih lahko obnovila. Kadar se razjezi, mi celo grozi, da bom že videla, če ga ne bom ubogala. Že od mladih nog sem navajena trdo delati, posedanje na terasi z njegovimi prijatelji in sorodniki ni zame. Otroka sta v srednji šoli, kaj pa naj počnem, ko ju ni doma?!

Selma

Odgovarja Milena Miklavčič

Draga Selma, v svojem pismu opisujete težave, ki jih pozna veliko žensk, a o njih zelo nerade govorijo. V prvih letih skupnega življenja večina parov komaj čaka na proste trenutke, da skočijo med rjuhe, na pamet jim ne pade, da bi se še doma posvečali službenim obveznostim. Ko je med polizan, je marsikaj drugače. Žal mnogi tudi »pozabijo«, da se je treba prilagajati zaradi ljubezni, in ne zaradi ljubega miru v hiši. Tradicionalno vzgojene ženske to morda še počnejo, saj so že od doma navajene, da, če je treba, stopijo korak nazaj. Ko otroci odrastejo, spoznamo, da nismo na svetu samo zato, da izpolnjujemo želje drugih, kakšen košček torte hočemo odrezati tudi zase. V povprečju nismo zahtevne: sem in tja si rade privoščimo izlet, preberemo dobro knjigo, gremo na tečaj tujega jezika, se zleknemo na terasi in uživamo na soncu. Če se odklopi dogajajo – po mnenju partnerja – prepogosto, v nekaterih zakonih nastanejo težave.

Mož nima pravice do zadnje črtice odločati, kako boste preživljali prosti čas, ker zakon ni vojašnica, kjer bi bil partner poveljnik, ki ima prvo in zadnjo besedo. Dober zakon je prostor, kjer imata oba dovolj zraka za dihanje.

Z možem sta v preteklosti doživela nekaj težkih preizkušenj. Na vašo željo bom omenila samo njegovo prometno nesrečo. Takrat je bilo zelo hudo, saj je kazalo, da ne bo preživel. V težkem obdobju, ki je prišlo nepričakovano, ste na svoja ramena prevzeli ogromno breme. Da bi bili več ob možu in da bi finančno zmogli, ste si službene obveznosti organizirali tako, da ste jih prinašali domov. Na začetku ste bili pogosto zelo utrujeni, a ste vztrajali tudi zato, ker je bilo pri hiši dovolj denarja tudi za moževo samoplačniško rehabilitacijo. Danes vas boli srce, ko vam isti človek, ki mu je vaša iznajdljivost omogočila lažje okrevanje, očita prav tisto, kar je družini pomagalo prebroditi najhujše. Nenehno se sprašujete, zakaj se »zaganja« v vas. Je morda ljubosumen? Tudi na to ste pomislili. Če bi vrgel na mizo tehtne argumente, bi se z njim pogovorili in mu prisluhnili. Ko pa vam prav po otročje briše dokumente z računalnika, grozi z »boš že videla« ter vas hkrati hoče prisiliti, da živite po njegovih pravilih, se mu upirate. Kdo se ne bi?! Prenašali niste niti nadzorovanja staršev in na pamet vam ne pade, da bi ga pri možu. Tukaj vam dam zelo prav. Mož se z vami lahko prepira, lahko se ne strinja, lahko se celo jezi, ne sme pa vas izsiljevati, kaj šele uničevati vaše delo.

Vsak trenutek, ko se posvečate službenim obveznostim, vam daje občutek koristnosti, kar se vam zdi zelo pomembno. Tudi sicer niste nikoli bili ena tistih, ki bi sedele pred televizijo ali izgubljale čas s prijateljicami. Zanimivo je, da moških, ki imajo svoje hobije, ribolov, hribe, kolesarjenje, pivo s prijatelji ali nogometne tekme, nihče ne sprašuje, zakaj niso raje ob ženi in ji pomagajo plesti pulover. Na račun žensk pa hitro padejo pripombe, da so egoistične in zanemarjajo družino, če gredo po svoje, kar ni pošteno. Ne nazadnje pomivanje posode do pičice enako pristaja vam kot vaši boljši polovici!

Še nekaj moram dodati, kar se morda ne bo prijetno slišalo. Možno je, da mož ni ljubosumen samo na vaše sposobnosti, ampak mu je odveč, da preveč uživate v življenju. Kaj pa če želi, da »upočasnite« tudi zato, da bi se po prometni nesreči lažje in hitreje vklopil v življenje, ki se mu je za leto in pol moral odreči?

Namesto da bi to povedal, kot se spodobi, sitnari, kritizira ali vam celo ukazuje. Mičkeno me je zmotil stavek, ko ste zapisali, da se vam ne da več ubadati z njim. Razumem, da ste se naveličali brezplodnega dokazovanja, da nima prav, a če želite pokrpati, kar se morda še da, boste to morali narediti.

Vprašanje za Mileno ali kratek komentar na njene odgovore pošljite na: Nedelo, Likozarjeva 1, 1509 Ljubljana ali na nedelo@delo.si (zadeva Milena)

Na vsak način pa bi vztrajala pri finančni neodvisnosti. Mož nima pravice do zadnje črtice odločati, kako boste preživljali prosti čas, ker zakon ni vojašnica, kjer bi bil partner poveljnik, ki ima prvo in zadnjo besedo. Dober zakon je prostor, kjer imata oba dovolj zraka za dihanje.

Zelo neprijetno je, če eden od partnerjev verjame, da mora biti vse po njegovo. Sčasoma začne odločati tudi o tem, s kom se bo kdo družil, kako bo preživljal prosti čas, kaj bo počel po službi in kakšne hobije si sme dovoliti. Več ko je ukazovanja, manj je prostora za bližino, več ko je nadzora, manj je medsebojnega zaupanja. Če želita partnerja skupaj dočakati starost, se morata naučiti živeti z razlikami. Brez spoštovanja še tako trden zakon prej ali slej začne pokati po šivih.

Ljudje mislijo, da gresta zakonca narazen le zaradi nezvestobe ali hudih prepirov. Malo je stvari, ki človeka utrudijo bolj kot življenje ob nekom, ki nas ves čas popravlja, usmerja in nadzira. Zato je za zdrav zakon nujno, da imata oba pravico do svojega mnenja, svojih interesov in tudi do svojega koščka svobode. Le tako lahko ostaneta partnerja, ne pa gospodar in podrejeni.