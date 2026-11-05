Mi bo bivši mož pomagal pregnati osamljenost?

Vse življenje živim v senci svoje mame, ki je res zelo posebna. Bliža se devetdesetemu, pa je še zmeraj polna energije, dobre volje, rada se šali, predvsem pa nikoli ne jamra, čeprav bi imela nešteto (zdravstvenih) razlogov, da bi to počela. Brat se je vrgel po njej, s sestro pa sva podedovali očetov precej zamorjeni značaj. Sestra ima srečo vsaj v zakonu, jaz še tega ne, saj me je mož zapustil. Četudi je bil alkoholik in nasilnež, je hitro našel drugo.

Vrsto let mi je nagajal tudi pri delitvi premoženja. Ko sta otroka odrasla in šla po svoje, sem končno našla tudi zase malo miru. Za druge moške mi ni mar, saj sem že ob prvem doživela preveč gorja. Lani pa sva se po dolgem času v Izoli ponovno srečala. Bil je precej spremenjen, zapuščen, saj mu je partnerica umrla in nima nikogar, ki bi skrbel zanj.

Začel me je nagovarjati, da bi se še kdaj videla. Sestrična, ki je bila z menoj, je bila vsa zgrožena, ko sem mu dala telefonsko številko. Žal me še ni poklical, četudi je minilo več mesecev. Veliko sem razmišljala o njem, res ne vem, kaj naj si mislim.

Melita

Odgovarja Milena Miklavčič

Ste se že kdaj vprašali, zakaj ste do sebe tako strogi? Mamo opisujete z občudovanjem, zase pa skoraj ne najdete prijazne besede. Lepo je, da skoraj pri devetdesetih ohranja toliko življenjske moči. Toda njena vedrina ni merilo, po katerem bi morali presojati tudi svojo vrednost. Zakaj želite postati njena kopija? Kaj potem, če ste bolj zadržani, resni, občutljivi in manj družabni? Zato niste nič slabši. Tudi besede, da ste po očetu podedovali »zamorjen značaj«, bi na vašem mestu bolj previdno uporabljala, saj mu nehote in po krivici pripisujete negativno vlogo, ki naj bi jo imel v vašem življenju. Še huje: če si človek desetletja dopoveduje, da drugačen ne more biti, si že vnaprej zapre marsikatera vrata. Zanima me tudi, ali se mama zaveda vpliva, ki ga ima na vas. Se je z vami že kdaj pogovorila, vas postavila na realna tla? Ja? Ne?

Tudi meni je bilo težko, ko sem prebirala vaše utrinke iz življenja z alkoholikom in nasilnežem. Ni pošteno, da krivdo za njegove napake še zmeraj pripisujete sebi z besedami: če bi bila lepa in živahna kot mama, bi tudi mož postal bolj odgovoren, srčen, bolj ljubeč. Prav tako njegov odhod k drugi ženski ni dokaz, da je bilo z vami kaj narobe. Ne gre vam v račun, kako je mogoče, da je lahko človek, ki vam je povzročil toliko gorja, brez težav začel znova, vas pa zavrgel in pustil v dolgovih, zagrenjeno in na tleh. Še nekaj vam bom položila na srce. Ženska svoje vrednosti še zdaleč ne dokazuje s tem, ali ji moškega uspe obdržati ali ne. Kaj bi imeli od tega, da bi nasilneža obdržali vse do današnjih dni?!

Ženska svoje vrednosti še zdaleč ne dokazuje s tem, ali ji moškega uspe obdržati ali ne.

Napisali ste, da ste po odhodu otrok končno našli malo miru. Lepo, privoščim vam. Mičkeno me je zmotilo edinole to, da ju imate že vse življenje za »veliko breme«. Zakaj?

Ob srečanju v Izoli, ko ste bivšega moža videli zapuščenega in osamljenega, ste se proti svoji volji zelo dobro počutili. Za trenutek se vam je celo zasmilil. V vas se je prebudil materinski nagon ob misli, da pa bi lahko zdaj sami poskrbeli zanj. Ob njegovem jamranju ste v sebi začutili nekaj, kar ste dolgo pogrešali: da vas je nekdo opazil in si zaželel vaše družbe.

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Na podlagi enega samega mimobežnega srečanja vam res ne svetujem, da poskušate z njim navezati stike. Po vsem, kar vam je hudega storil, bi bilo to celo ponižujoče. Tudi njegov »zanemarjeni videz« še ni noben dokaz, da se je spremenil. Ne rinite po nepotrebnem z dežja pod kap! V vašem pismu zaman iščem podatke o tem, da bi se vam opravičil, priznal, da ni bil dober do vas. Za morebitno druženje z njim potrebujete veliko veliko več kot nekaj prijaznih besed, ki sta si jih izmenjala ob kavi na terasi hotela.

Tudi tega, zakaj vas še ni poklical, ne morete vedeti. Lahko je ob srečanju govoril tja v tri dni, brez resnega namena, lahko si je kasneje premislil, lahko je že spoznal drugo. Nikar pa ne iščite vzrokov za njegov molk v sebi, češ da spet niste bili dovolj dobri, zgovorni, urejeni in podobno.

Predlagam vam nekaj zelo praktičnega. Lotite se pisanja spominov. Napišite vse, česar se spomnite o vajinem skupnem življenju. Ne pozabite tudi njegovega odnosa do otrok. Moralo je biti precej hudo, ker sta z njim pretrgala vse stike. Prav tako ne pozabite zabeležiti, kako živite danes. Kaj ste si izborili, česar ob njem niste nikoli imeli: mir v hiši, svobodo odločanja, svoj denar, varen dom in možnost, da se pogovarjate, s komerkoli želite, in greste, kamor vas zamika.

Vprašanje za Mileno ali kratek komentar na njene odgovore pošljite na: Nedelo, Likozarjeva 1, 1509 Ljubljana ali na nedelo@delo.si (zadeva Milena)

Potem si zastavite vprašanje: Kaj pravzaprav pogrešam? Njega – takšnega, kakršen je bil, ali »samo« bližino, pogovor, dotik, občutek, da sem nekomu pomembna? Veste, med enim in drugim je velikanska razlika!

Če si želite družbe, se vam ni treba vrniti k človeku, ob katerem ste trpeli. Izberite bolj preprosto in manj stresno pot: družite se s prijateljicami, obiskujte prireditve ali dejavnosti, ki vas veselijo. Lepo pa bi bilo, če bi večkrat povabili tudi svoja otroka in vnuke.

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Podobno konkretni bodite pri primerjanju z mamo. Prav je, da jo občudujete, a ne tako, da hkrati sebe ponižujete z manjvrednimi izrazi. Vsak večer si zapišite najmanj eno stvar, ki ste jo naredili tudi zato, da vam je bila v veselje. Tako boste počasi ugotovili, da nimate »samo« pomanjkljivosti, temveč tudi veliko vrlin. Vsak človek je mešanica dobrega in slabega in vi niste nobena izjema.

Draga Melita, res vam ni treba postati podobni mami, da bi si zaslužili lepo življenje, in ni se vam treba vrniti k bivšemu, da bi dokazali, da ste vredni ljubezni. Raje se potrudite in naredite vse, da se bo svet začel vrteti tako, da vam bo prav.

Še to: kdor želi priti v vaše življenje, mora vanj prinesti tudi spoštovanje, varnost in odgovornost. Te besede si ponavljajte večkrat na dan. Videli boste, da pomagalo, da ne boste storili kakšne neumnosti.