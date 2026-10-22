Mama nas je zapustila, zdaj pa hoče nazaj

Sestrica je bila stara tri leta, ko nas je zapustila mamica in odšla z drugim. Na naju se je spomnila dvakrat, trikrat ob novem letu, ko je pred vrati pustila vrečki s sladkarijami. Ni nam bilo lahko, saj ati več let ni mogel preboleti njenega odhoda. Znašli smo se, kot smo vedeli in znali. Sestrici sem bila, čeprav mi je bilo komaj deset let, nekakšna mama. Babica je sicer občasno prišla, a nanjo se nismo mogli zanašati. Atiju je uspelo dograditi hišo, pred dvema letoma pa je našel prijateljico, ki je zelo prijazna tudi do naju. Lahko si samo predstavljate, kako mi je bilo, ko sem prišla iz šole in v kuhinji zagledala mamo. Ati je bil vidno pretresen, ona pa kar ni nehala govoriti, da hiša potrebuje žensko roko in da se bo zato vrnila. Pospremila sem jo do vrat in ji odločno povedala, da k nam nima več vstopa. Zabrusila mi je, da bomo še videli in da me bo, če ne bo šlo drugače, tožila. Izvedeli smo, da se s partnerjem nenehno prepirata, sovraži pa jo tudi njegova mama.

Jelka

Odgovarja Milena Miklavčič

Pogosto beremo o očetih, ki zapustijo družino in se preselijo k ljubici, o materah, ki storijo podobno, pa se bolj malo sliši. Zakaj? Ko sem prebrala vaše pismo, sem se najprej ustavila pri desetletni punčki, ki je čez noč postala nadomestna mama svoji triletni sestrici. Na vaših ramenih so se znašle skrbi, za katere niste vedeli, da obstajajo. Verjamem vam, da ste naredili vse, da je lahko življenje kolikor toliko normalno teklo naprej. V opisih vašega odraščanja je skritega veliko več, kot se zdi na prvi pogled.

Nič pa niste napisali, kdo vas je tolažil, ko vam je bilo hudo, ko ste bili utrujeni ali žalostni. Upam, da je »prestrašeni in nemočni« oče opravil svojo dolžnost in vam namenil kakšno pohvalo in lepo besedo. Ob zgodbah, kot je vaša, me zaboli, ko pomislim, kako zlahka postane samoumevno, da otroci v družinah, v katerih je marsikaj narobe, prehitro odrastejo.

Razumem, da vas je pogled na mamo v domači kuhinji po skoraj desetih letih pretresel in šokiral. Komaj ste si uredili življenje, ati si je nekoliko opomogel, našel si je prijazno žensko, potem pa izgubljena mama stopi skozi vrata in začne razlagati, kako bo vse drugače, ko se vrne. Ne vpraša, kako ste, kaj si želite in ali ste sploh pripravljeni na pogovor o njeni vrnitvi. Namesto tega napoveduje spremembe, verjetno tiste, ki bodo njej v korist, vaših ugovorov pa noče niti slišati.

Zelo neprimerne so bile besede, da hiša potrebuje »žensko roko«. Kot da v njeni odsotnosti ni nihče kuhal, pospravljal in zalival rož na oknih! Med vrsticami vam je povedala, da je njen prihod za vas blagoslov.

Pred njo ne smete molčati o tem, kar ste doživljali v njeni odsotnosti. Vsekakor bo mama morala slišati tudi tisto, česar ne želi slišati.

Na kraj pameti mi ne pade, da bi vas pregovarjala, da ji morate dati še eno priložnost zgolj zato, ker je vaša mama. Vaš »ne« njeni nepričakovani vrnitvi je zelo na mestu in dovolj razumljiv tudi za tiste, ki se bodo morda želeli vtikati v vaše odnose.

S tem ko ste jo postavili pred vrata, ste naredili, kar ste lahko, vašo skupno usodo pa mora vzeti v roke vaš neodločni ati. Napočil je čas, da razčisti odnose z nekdanjo partnerico, uredi morebitne nerešene premoženjske zadeve in ji pove, kar ji gre. To mora narediti sam, ker vi ste »samo« njegova hči, in ne zastopnica.

Neodločnost mu ni ravno v čast, a kljub temu naj zaviha rokave, sicer se bodo nezaželeni obiski vrstili toliko časa, dokler mama ne bo dosegla, kar si je zapičila v glavo.

Tudi sestrica je že dovolj stara, da lahko pove svoje mnenje o tem, ali si kljub vsemu želi mamine bližine. Če bo odgovor ja, stopite na CSD, da se z njihovo pomočjo srečujeta na nevtralnem terenu.

Ne pozabite na očetovo prijateljico. Oče naj bo do nje odkrit, vrže naj karte na mizo ter odkrito spregovori o svojih čustvih. Če bo hotel zaradi ljubega miru sedeti na dveh stolih, ga postavite na realna tla. Ne bo šlo!

Na vsak način je treba urediti vse potrebno še okoli lastništva hiše. Iz vašega pisma ni jasno, kdo je lastnik, ali sta starša sploh razvezana in ali sta premoženje že razdelila. Oče naj se posvetuje s pravnikom. Vaša želja po miru je upravičena, mamine morebitne pravice do hiše pa je kljub temu treba spraviti v red po ustrezni poti.

Vprašanje za Mileno ali kratek komentar na njene odgovore pošljite na: Nedelo, Likozarjeva 1, 1509 Ljubljana ali na nedelo@delo.si (zadeva Milena)

Grožnja, da vas bo tožila, o njej veliko pove. Če vam bo prek odvetnika poslala kakšno tožbo, si morate prav tako poiskati pravno pomoč. Morebitna sporočila shranite, pri ponovnih obiskih, zlasti če bodo neprijetni, pa si skrbno zabeležite, kaj se bo na njih zgodilo. Predvsem se z mamo ne spuščajte v nesmiselne prepire, sploh pa ne na pragu, da bi vaju poslušala vsa ulica. S takšnimi prizori ne boste ničesar razrešili, le še bolj vas bodo izčrpali. Če se ostremu in neprimernemu kreganju vseeno ne bo dalo izogniti in bo mama postala žaljiva, ga nemudoma končajte. Če vam bo grozila, poiščite pomoč, ne čakajte, da se stvari še bolj zaostrijo.

To, da se s partnerjem prepirata in da je njegova mama ne mara, pove marsikaj, predvsem pa pojasni njeno željo, zakaj se želi vrniti k svoji družini. Odkrito vam povem, da njene težave niso vaše težave. V nobenem primeru jih niste dolžni reševati.

Razmišljam, kako naj vam odgovorim na vprašanje, kaj storiti, če bo spet želela biti vaša mama. Sicer močno dvomim, a vendarle: pred njo ne smete molčati o tem, kar ste doživljali v njeni odsotnosti. Vsekakor bo morala slišati tudi tisto, česar ne želi slišati.

Draga Jelka, kot že rečeno: v tem trenutku potrebujete predvsem očeta, ki bo prevzel odgovornost, da stvari postavi na svoje mesto. Pazite le, da ga mama ne bo prefrigano ovila okoli prsta. Če kaj, naj se v skupno dobro potrudi, da vaš dom ne bo nikoli več prizorišče strahu ter nenapovedanih in zelo neprijetnih obiskov. Iz vsega srca vam želim, da boste zdaj, ko je sestrica že napol odrasla, lahko poskrbeli zase in za svoj lepši jutrišnji dan. Morda bo pomagalo, če si boste večkrat rekli: Ne bodi kot mama.