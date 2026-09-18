Kje naj najdem normalnega partnerja?

Že dolgo vas berem in bi si želela vašega cenjenega odgovora. Vem, da ste kar neposredni, in verjamem, da mi boste odgovorili iskreno. Stara sem 36 let in sem zmedena glede fantov. Imela sem dve daljši zvezi po nekaj let, a sta me oba pustila, ker naj bi bila prezahtevna in prestroga, čeprav mislim, da nisem. Sem finančno neodvisna, moj posel cveti, lahko si kupim, kar želim, imam nekaj dobrih prijateljic, a sem zvečer osamljena. Sem že v letih, ko bi si želela počasi ustvariti družino, imeti dojenčka in spoštljivega moža. Kje naj ga najdem? In da bi si tudi on želel družino. Kar spoznavam moških mojih let, bi se imeli luštno, a nikakor ne bi prevzeli odgovornosti za stabilno zvezo in otroka. Razočarana sem, izgubljam zaupanje vanje in ne vem več, kaj naj. Nočem spletnih aplikacij za zmenke; če mi je usojen zame pravi, ga želim spoznati v živo. Kaj naj naredim? Znižam svoje standarde partnerskega odnosa? Ali naj ga neham iskati in se vdam v usodo, da bom samska in brez otročka?

Hvala za vaše mnenje.

Odgovarja Melita Kuhar, strokovnjakinja za partnerske odnose: Moški me sprašujejo enako