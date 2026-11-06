Izčrpana sem, ker ne znam reči ne (odgovarja Tjaša M. Kos)

Pozdravljeni. Stara sem 49 let, imam družino, službo in širok krog znancev. Na videz bi moralo biti vse v redu. Opažam pa, da sem čedalje bolj nestrpna. Včasih imam občutek, da sem postala dežurna služba za vse. V službi prevzemam naloge sodelavcev, doma skrbim za otroke, moža in ostarele starše. Prijateljice me kličejo, kadar potrebujejo nasvet ali tolažbo. Zanje si vzamem čas, tudi kadar sem izčrpana. Ko pa imam sama težek dan, ne vem, koga bi poklicala. Če komu potožim, slišim: »Saj si vendar vedno tako močna.« Kot da moje stiske ne morejo biti resne. Pred kratkim sem odpovedala družinsko kosilo, ker sem potrebovala počitek. Namesto razumevanja sem dobila očitke, da mislim samo nase. To me je prizadelo.

Vem, da bi morala večkrat reči ne, vendar me takoj preplavita krivda in slaba vest. Prevzame me tesnoba. Bojim se, da bom koga prizadela ali razočarala. Strah me je, da me bodo imeli za sebično ali da me ne bodo več imeli radi. Hkrati me jezi, ker je moja pomoč postala samoumevna. Včasih sem nestrpna celo do ljudi, ki jih imam najraje, potem pa si to očitam. Prej sem rada brala in hodila na sprehode. Zdaj imam občutek, da se moram ves čas opravičevati. Ko se usedem, razmišljam o vsem, kar še čaka name. Ne vem več, kaj si sploh želim. Kako naj izrazim svoje potrebe in postavim meje, ne da bi prizadela druge, predvsem bližnje? Kako naj spet najdem sebe, ko sem toliko let skrbela predvsem za druge? Vidim, da moram nekaj spremeniti, a ne vem, kako naj se spremembe lotim. Hvaležna bom za konkreten nasvet.

Tisa

Odgovarja Tjaša M. Kos, psihologinja, doktorica psihoterapevtske znanosti

Draga Tisa, vesela sem, da ste se obrnili name. Že to, da ste prepoznali svojo stisko in poiskali pomoč, je prvi korak k spremembi. V sebi ste si dovolili izreči »ne« načinu življenja, ki vas izčrpava.

Očitno je, da ste preobremenjeni. Če smo vedno na razpolago drugim, se naša energija sčasoma porabi. Življenje zahteva ravnotežje med dajanjem in prejemanjem, med skrbjo za druge in skrbjo zase. Ne moremo zgolj jemati iz vreče, ne da bi jo kdaj napolnili. Prej ali slej se izprazni. Vaša razdražljivost je lahko opozorilo, da je prišel čas za spremembo.

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Ženske smo pogosto pod pritiskom pričakovanj, da bomo skrbne, prijetne, zanesljive in vedno pripravljene pomagati. Včasih so naša lastna pričakovanja še zahtevnejša od pričakovanj okolice. V tem se skriva boleč paradoks: drugi nas vidijo kot oporo, same pa se počutimo vse bolj osamljene. Tudi človek, ki zna poslušati, potrebuje nekoga, ki bo poslušal njega.

Vaša skrb za druge je dragocena. Težava nastane, ko pomoč ni več svobodna odločitev, temveč pogoj za občutek lastne vrednosti. Morda ste se že zgodaj naučili, da ste najbolj sprejeti, kadar ste pridni, ustrežljivi in ne povzročate težav. Vprašajte se: Se lahko počutim vredno ljubezni tudi takrat, ko nisem nikomur koristna?

Življenje zahteva ravnotežje med dajanjem in prejemanjem, med skrbjo za druge in skrbjo zase.

Jeza in nestrpnost nista razlog za dodatne očitke sebi. Lahko sta znak, da ste predolgo zanemarjali svoje potrebe. Kdaj ste privolili v nekaj, česar niste želeli? Kaj ste potrebovali, pa si niste upali povedati?

Draga Tisa, iz prazne skodelice ni mogoče točiti. Zato začnite postavljati meje, vendar postopoma. Ko vas naslednjič kdo prosi za uslugo, ne odgovorite avtomatično takoj. Rajši si vzemite čas in recite: »Preverim in ti sporočim.« Nato premislite, ali imate dovolj časa in moči ter ali si sploh želite pomagati. Če ne zmorete, lahko mirno rečete: »Danes tega ne morem.« Dolgo opravičevanje ni potrebno. Ko postavite mejo, ne zavrnete človeka, temveč podate iskreno informacijo o svojih zmožnostih.

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Zelo verjetno je, da boste sprva občutili tesnobo in krivdo. To še ne pomeni, da delate kaj narobe. Spreminjate staro navado, na katero so se navadili tudi drugi. Nekateri bodo razočarani. Njihovo razočaranje lahko razumete, ne da bi zato ponovno pozabili nase. Ne morete poskrbeti, da nihče nikoli ne bo prizadet; lahko pa ostanete spoštljivi in dosledni.

Razmislite pa tudi, ali morda vaši bližnji sploh ne vedo, kako zelo potrebujete pomoč. Če ste doslej vedno vse zmogli, so se najverjetneje navadili, da je ne potrebujete. Zato je zdaj pomembno, da poveste, kaj potrebujete in kako se počutite. Izrazite konkretno: »Prosim, da ta teden prevzameš nakupovanje in pripravo večerje.« Ni smiselno čakati in računati, da bodo drugi uganili vaše misli. Dovolite jim spoznati tudi vašo utrujenost in ranljivost. Prava bližina ni odvisna od nenehnih uslug.

Vaša vprašanja pričakujemo na e-naslovu: svetovalnica@delo.si (napišite, katerega svetovalca prosite za odgovor)

Začnite pri sebi. Vsak dan se vprašajte: Kako sem? Kaj potrebujem? Kaj lahko danes naredim zase? Morda je odgovor sprehod, knjiga, počitek ali pogovor. Te trenutke uvrstite na začetek seznama obveznosti, ne na konec. Poskrbite za spanec, gibanje in druženje z ljudmi, ob katerih se počutite sprejete. Dovolite si prejemati naklonjenost, ne da bi jo morali takoj povrniti. Skrb zase naj ne postane še ena naloga, pri kateri morate biti popolni.

Če vas strah pred zavrnitvijo še naprej hromi, vam lahko psihoterapija pomaga razumeti in spreminjati globlje vzorce. Vredni ste ljubezni ne glede na to, koliko dajete drugim. Želim vam veliko veselja pri odkrivanju novih razsežnosti vašega življenja. Morda boste prijetno presenečeni, koliko ljudi vam želi pomagati.