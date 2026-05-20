Draga Melita, ali se lahko pri fantu pokaže kakšna temna plat preteklih generacij

Spoštovana gospa Kuhar, redno berem vaše zapise, imam pa tudi jaz veliko dilemo. imela sem dve resnejši vezi, a sta razpadli. Prvi fant je bil pasiven in je nenehno igral igrice, čeprav ima že trideset let. Očitno mu je bilo vseeno za vse, zato sem z njim končala. V drugi zvezi sem vztrajala nekaj let do pred kratkim, ko sem ugotovila, da kar velike vsote denarja daje za športne stave, sicer je pa dober človek. Želim si otroke in družino, a ne kar z nekom. Ob teh dveh se nisem počutila v redu ali varne kot partnerica. Na koncu se mi je zdelo, kot da sem njuna mama.

Zdaj sem spoznala novega fanta. Čutim metuljčke, rada sem v njegovi družbi, je pozoren in spoštljiv. Vendar pa prihaja iz družine, v kateri je bilo veliko nasilja in celo samomor sorodnika. Ali menite, da bi se kakšna takšna plat lahko čez nekaj časa pokazala tudi pri njem? Moje vprašanje je, ali je novi partner pravi. Primerjam ga s prejšnjim, pa si ne znam razložiti, zakaj to počnem, ker sem jaz končala zvezo. Hvala za vaš odgovor.

Kristina

Kakšna je bila dinamika vaših staršev, kakšne vzorce imate?

Pozdravljena, gospa Kristina, hvala za vaše iztočnice in razmišljanje. Rada odgovarjam na neposredna vprašanja. Od mene pričakujete, da pogledam v kristalno kroglo, kajne? Malo heca.