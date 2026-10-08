Brat je mamo nagovoril v podpis pogodbe o dosmrtnem preživljanju

Pred nekaj dnevi sem izvedela, da je moja mama, ki je stara 85 let, s sinom naredila pogodbo o dosmrtnem preživljanju – brez moje vednosti, z bratom sva edina dediča. Hiša, ki je v mamini lasti, naj bi na podlagi pogodbe po mamini smrti pripadla mojemu bratu. Stvar je v tem, da brat že vse življenje živi doma pri mami in tudi preživlja ga že od nekdaj ona, ker sam nima službe. Zasvojen je z alkoholom in lahko rečem, da bolj mama skrbi zanj kot on zanjo, tudi preživlja ga ona s svojo pokojnino. Zadnje čase mora mama celo plačevati hišno pomočnico, da pride pospravit, skuhat in pomagat v hiši, za kar naj bi skrbel moj brat, vendar za to ni sposoben. Mama sicer za silo še skrbi sama zase, čeprav ji umske sposobnosti že zelo pešajo, menim celo, da se ne zaveda več posledic nekaterih svojih dejanj. Avto vozi sama oziroma mora brata voziti naokoli, ker on nima vozniškega izpita. Na razne preglede in daljše poti jo vedno peljem jaz, ne morem pa ji vsakodnevno pomagati, ker imam službo in prihajam vsak dan domov ob 18. uri, tako da me skoraj ves dan ni doma. Drugače sem z bratom v dobrih odnosih, ampak sem zdaj ugotovila, da je mamo nagovoril, da podpišeta to pogodbo. Zanima me, ali je kakšna možnost, da se pogodba izpodbija ali razveljavi.

Romana

Odgovarja pravnik mag. Boštjan J. Turk: Glede na okoliščine bi bila pogodba lahko tudi navidezna

Zahvaljujem se za vaše vprašanje.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju je sklenjena v obliki notarskega zapisa, kar samo po sebi precej otežuje dokazovanje morebitnih napak volje vaše matere pri njenem sklepanju ali celo neobstoj materine razsodnosti pri sklepanju pogodbe.

Zaradi napak volje bi lahko razveljavitev pogodbe z vložitvijo tožbe na sodišču zahtevala vaša mama, in sicer v roku enega leta od dneva, ko je izvedela za razlog izpodbojnosti, oziroma v roku enega leta od prenehanja sile, v vsakem primeru pa v roku treh let od sklenitve pogodbe.

Vi kot dedinja bi lahko izpodbijali pogodbo o dosmrtnem preživljanju iz razloga napake volje pri mami, če je bila mama ob podpisovanju pogodbe poslovno nesposobna ali če je bila pogodba sklenjena pod vplivom grožnje ali zvijače, a to je običajno kar zahtevno dokazati.

Glede na opisane okoliščine na strani sina in mame, predvsem da za sina dejansko skrbi ona in ne obratno in da sin za preživljanje mame iz različnih razlogov ni sposoben, bi bila pogodba o dosmrtnem preživljanju lahko tudi navidezna.

Navidezna je pogodba, pri kateri sin in mama dejansko nista hotela skleniti pogodbe o dosmrtnem preživljanju, temveč sta imela namen doseči zgolj neodplačni prenos premoženja z mame na sina z izključitvijo vas kot sodedinje po mami, brez namena, da bi sin preživljal mamo. Njuno soglasje volj dejansko ni bilo usmerjeno v nastanek pogodbe o dosmrt­nem preživljanju, temveč v darilno pogodbo. Navidezna pogodba nima učinka med strankama, saj sploh ne nastane. S pogodbo o dosmrtnem preživljanju bi v takem primeru lahko prikrivala le neko drugo pogodbo, na primer darilno pogodbo. Darilna pogodba pa ima drugačne pravne posledice od pogodbe o dosmrt­nem preživljanju, tudi z vidika vaših možnosti, da v zapuščinskem postopku pridobite svoj (vsaj nujni) delež premoženja, ki je zajeto s pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Če je bila vaša mama ob sklepanju pogodbe o dosmrtnem preživljanju popolnoma nesposobna za razsojanje, bi prav tako lahko uveljavljali, da pogodba sploh ni bila sklenjena oziroma je neobstoječa. Lahko bi se sklicevali na ničnost pravnega posla. Sodišče pa lahko spremeni ali razveže pogodbo o dosmrtnem preživljanju tudi v primeru, če sin kot preživljalec ne bi izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti. Tožbo vloži mama oziroma zanjo njen zakoniti zastopnik, če bi ji bila odvzeta poslovna sposobnost.