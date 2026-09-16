Imam veliko skrb. Pred tednom dni sem izvedela, da je oče tik pred smrtjo napisal lastnoročno oporoko, s katero je stanovanjsko hišo v celoti napisal na svojo nečakinjo, se pravi hčerko svojega brata. Z očetom sva se večino življenja dobro razumela, zadnji dve leti pa mi je očital marsikaj, prepričana sem, da tudi zaradi napredujoče demence. V tem času se mu je začela prefrigano dobrikati nečakinja, ki je tako ali tako dobro preskrbljena, saj je zdravnica in že ima dve stanovanji. Zanima me, ali sploh lahko kaj naredim, da bi kaj prejela. Ali lahko zahtevam razveljavitev oporoke zaradi očetove demence?

Katja

Odgovarja mag. Boštjan J. Turk, pravnik:

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. Oporočna razpolaganja oseb, ki so že precej v letih, poleg tega pa psihofizično opešane in polne (upravičenih ali neupravičenih) zamer do svojih bližnjih, so že sama po sebi problematična.

Zato naj si dovolim še enkrat ponoviti »mantro«, ki jo v svojih pravnih nasvetih bralkam in bralcem vedno znova ponavljam – napišite oporoko tedaj, ko ste še dokaj zdravi in niste obremenjeni s tok­sičnimi odnosi oziroma še niste toliko obnemogli, da bi zaradi panike zadnji hip prepisovali premoženje na tistega, ki se vam trenutno najbolj prilizuje.

Naj se vrnem k vašem primeru. Oče je torej napisal oporoko, s katero je stanovanjsko hišo tik pred smrtjo namenil svoji dobro preskrbljeni nečakinji. Oporoke, ki so napisane tik pred smrtjo, so lahko sumljive, lahko pa tudi ne.

Mogoče je, da je oče napisal oporoko pod vplivom nečakinjine prevare ali pritiska. V tem primeru bi bila izpodbojna, vendar bi morali ta pritisk dokazati v pravdi. Opozarjam, da so tovrstne pravde lahko zamudne, psihično naporne in tudi drage, zato priporočam uveljavljanje izpodbojnosti šele v primeru, ko razpolagate z jasnim dokazom o taki prevari oziroma pritisku (denimo z izjavo verodostojne priče).

Lahko pa, da se je odločil hišo zapustiti nečakinji zgolj zato, ker je bila do njega v zadnjih tednih življenja prijazna in mu je ponudila potrebno pomoč. Mu je bila najbolj blizu. Samo »dobrikanje« pa še ne predstavlja protipravnega pritiska.

Prav tako bi lahko zahtevali razveljavitev oporoke zaradi očetove nesposobnosti za razsojanje, ki bi lahko bila posledica napredujoče demence. A opozarjam, da boste morali tudi v tem primeru to nerazsodnost dokazati, za kar boste morali pridobiti strokovno mnenje izvedenca nevrološke oziroma psihiatrične stroke. Skratka, veliko angažmaja in cel kup dokazil.

Opozarjam tudi na roke, in sicer je mogoče oporoko izpodbijati v roku enega leta od dneva, ko ste izvedeli za vzrok neveljavnosti (za nesposobnost za razsojanje), vendar najpozneje v desetih letih od razglasitve oporoke. Ker ste omenili, da je oče napisal lastnoročno oporoko, bi preveril tudi to, ali je formalno veljavna, se pravi, ali je na njej pravi očetov podpis. Če vam ne bi uspelo dokazati, da je oporoka sporna, vam preostane še, da na sodišču uveljavljate (vsaj) nujni delež, ki znaša polovico zakonitega deleža. V vašem primeru – pod pogojem, da ni drugih nujnih dedičev – bi znašal četrtino vrednosti stanovanjske hiše. Poudarjam, da morate nujni delež aktivno uveljavljati na zapuščinski razpravi.

Ker gre pri tem za številna strokovna vprašanja, ki zahtevajo natančno proučitev primera, priporočam, da se obrnete na ustreznega pravnega strokovnjaka, ki vam bo pomagal pridobiti verodostojno mnenje o vaših možnostih.