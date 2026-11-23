Spoštovani,

imam malo »posebno« vprašanje. Ukvarjam se z izdelavo aplikacij za mobilne telefone. V zadnjem obdobju sem bila v intenzivnih poslovnih stikih s podjetjema, ki sta obljubljali, da bosta z menoj sklenili pogodbo, da pa je treba razčistiti le še nekaj podrobnosti. Veliko je bilo usklajevanja, porabljenega časa in stroškov.

Na koncu so tik pred zdajci zavrnili sodelovanje z menoj, in to tedaj, ko sem jim že veliko povedala in pisno razložila, kako vzpostaviti aplikacijo, kako deluje, kako sem jo oblikovala ... Brez pojasnila so nehali komunicirati z menoj. Zanima me, ali se lahko v Sloveniji vsak brez posledic pogaja s figo v žepu. Kako je s pravno odgovornostjo za nepoštena pogajanja, laži, morda tudi za krajo pravic intelektualne lastnine?

Rina

Odgovarja pravnik mag. Boštjan J. Turk

Zahvaljujem se vam za vprašanje, ki je odlično povzelo čedalje bolj razširjeno prakso dvoličnosti, hinavščine in neiskrenosti, ki ne preveva samo poslovnih odnosov, ampak tudi medčloveške. Da o pomanjkanju manir, ki se jih mora držati vsak podjetnik, ki da nekaj nase, sploh ne govorim.

V nekaterih (poslovnih) krogih se je namreč vzpostavila nekakšna bedna »uzanca«, v skladu s katero velja celo za vrlino, da se naročniki s ponudniki pogajajo, jih dolgo držijo v negotovosti in tudi zavajajo, od njih pridobijo čim več uporabnih informacij, na koncu pa zavrnejo sodelovanje z njimi.

Takšno ravnanje je v nekaterih krogih obveljalo za frajersko, poslovno prefrigano, a malokdo ve, da je pravzaprav protipravno in je temelj za vložitev odškodninskega zahtevka oškodovane stranke.

Nepoštena pogajanja, zavajanje, laži ali celo kraja pravic intelektualne lastnine, kot sta industrijska špijonaža ali kraja know-howa, namreč za seboj potegnejo odškodninsko, lahko pa tudi kazensko odgovornost.

Kot oškodovana stranka lahko uveljavljate tako imenovani negativni pogodbeni interes, se pravi škodo, ki ste jo imeli zato, ker ste se zanesli na veljavnost pogajanj in sklenitev pogodbe.

Kar zadeva nepoštena pogajanja, je zakon jasen. Povezana so z institutom culpa in contarhendo – za krivdo pri sklepanju pogodbe, ki se nanaša na predpogodbeno odgovornost. Stranka, ki se je pogajala, ne da bi nameravala skleniti pogodbo, namreč odgovarja za škodo, ki jo je povzročila drugi stranki. Še več, za škodo odgovarja tudi stranka, ki se je pogajala z namenom skleniti pogodbo, pa je ta namen brez utemeljenega razloga opustila in tako drugi stranki povzročila škodo.

To se pravi, da so odškodninsko odgovorne tudi tiste pogodbene stranke, ki so se pogajale s figo v žepu (da bi od ponudnika pridobile čim več uporabnih informacij, v vašem primeru recimo o vzpostavitvi in delovanju aplikacije), kot tiste, ki so sicer imele namen skleniti pogodbo, pa so ta namen brez utemeljenega razloga opustile in so se, recimo, potem ko ste vi v predstavitev izdelka vložili že veliko znanja, časa in imeli s tem stroške, preprosto premislile, da aplikacije ne potrebujejo več.

To sicer ne pomeni, da so stranke, s katerimi se pogajate, z vami dolžne skleniti pogodbo o nakupu ali najemu aplikacije, pomeni pa, da vam bodo morale povrniti škodo, ki ste jo imeli zaradi njihove kapricioznosti ali/in licemerstva.

Kot oškodovana stranka lahko uveljavljate tako imenovani negativni pogodbeni interes, se pravi škodo, ki ste jo utrpeli zato, ker ste se zanesli na veljavnost pogajanj in na sklenitev pogodbe (denimo čas, ki ste ga porabili za pogajanja, stroške, ki ste jih imeli v zvezi s pogajanji, zamujene druge poslovne priložnosti ...).

Vaša vprašanja pričakujemo na e-naslovu: svetovalnica@delo.si (napišite, katerega svetovalca prosite za odgovor)

Kar zadeva krajo pravic intelektualne lastnine, je stanje še bolj resno. Tu gre za poseg v vaše ustvarjalno delovanje, storilec pa se lahko preganja tako civilno kot kazensko. Zoper njega bi lahko vložili civilno tožbo, v kateri bi zahtevali prepoved kršitve vaše pravice, umik izdelka iz prometa in povrnitev škode, ki vam je zato nastala.

Moram pa vas opozoriti, da bi morali v tem primeru dokazati, da je storilec dejansko nepooblaščeno uporabil, kopiral, ponaredil ali distribuiral vašo aplikacijo.

Zoper njega bi lahko pod določenimi pogoji vložili tudi kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičene uporabe tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1).