Stara sem 52 let, poročena že skoraj 28 let in mama dveh odraslih otrok. Navzven imamo lepo življenje. Imava hišo, službi, otroka sta odrasla in samostojna, mož je po mnenju drugih dober človek in verjetno res je. Ne pije, ni nasilen, ne vara me, vsaj kolikor vem. Pa vendar sem v zakonu že dolgo zelo osamljena.

Včasih se mi zdi, kot da me v lastnem življenju sploh ni. Leta sem skrbela za otroke, dom, moža, njegove potrebe, njegove želje. Vedno sem bila tista, ki je razumela, popuščala, organizirala in poskrbela, da je bilo vsem lepo. Zdaj, ko otroka ne potrebujeta več toliko moje skrbi, ugotavljam, da sploh ne vem več, kdo sem.

Z možem se skoraj ne pogovarjava. Ko mu poskušam povedati, kako se počutim, mi odgovori, da imam vse in da ne razume, kaj mi manjka. Če omenim, da sem nesrečna, pravi, da preveč razmišljam in iščem težave tam, kjer jih ni. Ob njem se počutim nevidno, kot da sem pomembna samo takrat, ko je treba kaj narediti.

Vse pogosteje razmišljam o ločitvi, potem pa me zajamejo občutki krivde. Ali imam sploh pravico oditi iz zakona, v katerem se ni zgodilo nič zares hudega? Ali sem sebična, ker si pri teh letih želim še nekaj več? Ne želim si drugega moškega. Želim si samo, da bi bila spet živa, vesela, ljubljena. Da bi me nekdo zares videl in slišal. Bojim se, da bom, če ostanem, izgubila še tisto malo sebe, kar mi je ostalo, če odidem, pa bom uničila vse, kar sva gradila skoraj trideset let. Kako naj vem, ali je mogoče najin zakon še rešiti?

Marjeta

Odgovarja Tjaša M. Kos, psihologinja, doktorica psihoterapevtske znanosti

Draga Marjeta,

ob prebiranju vašega pisma se me je najbolj dotaknilo, da ne veste več, kdo ste. V tem stavku je ogromno tihe žalosti, utrujenosti in hkrati nečesa dragocenega – hrepenenja po sebi. Po ženski, ki je nekoč imela svoje želje, sanje, veselje in notranji žar, pa jih je v letih skrbi za druge počasi odlagala na stran.

Za to, da ste v odnosu nesrečni, niso potrebni nezvestoba, nasilje ali velika izdaja. Včasih človeka najbolj boli praznina. Ni pogovora, ni nežnosti, ni zanimanja, ni občutka, da je nekomu pomembno, kako se zares počutiš. Čustvena osamljenost v dvoje je lahko ena najbolj bolečih in toksičnih oblik osamljenosti, še posebno če živimo ob človeku, s katerim smo nekoč sanjali skupno prihodnost.

Včasih se prav takrat, ko si končno dovolimo slišati svoj glas, začne najpomembnejši odnos našega življenja – odnos s seboj.

V dolgih partnerstvih se pogosto neopazno oblikujejo vzorci, v katerih eden od partnerjev prevzame večino čustvene odgovornosti za odnos. Skrbi za mir, predvideva potrebe drugih, se prilagaja in požira razočaranja. Sčasoma lahko začnemo verjeti, da je naša vrednost predvsem v tem, koliko dajemo. Takšni vzorci imajo pogosto globlje korenine. Morda smo se že kot deklice naučile, da smo ljubljene, kadar smo pridne, razumevajoče in nezahtevne. Da je bolje potrpeti kot tvegati konflikt. Da so potrebe drugih pomembnejše od naših. Toda nekje globoko v vas je ostal del, ki si želi biti slišan. In ko tak del predolgo preslišimo, začne govoriti skozi žalost, praznino, nemir ali željo po odhodu.

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Morda vaša želja po ločitvi ni samo želja, da bi odšli od moža. Kaj če je to predvsem želja, da bi se končno vrnili k sebi? Najprej si dovolite ugotoviti, kaj pravzaprav potrebujete. Ne kot žena, mama ali gospodinja, ampak predvsem kot Marjeta.

Predlagam vam preprosto, a dragoceno vajo. Vsak večer si vzemite deset minut in v zvezek zapišite odgovore na tri vprašanja: Kaj sem danes čutila, pa tega nisem povedala? Kaj sem naredila samo zato, da bi ugodila drugim? Kaj bi potrebovala, če bi bile tudi moje potrebe enako pomembne?

Ne iščite pravilnih odgovorov. Samo poslušajte se. Morda boste sprva občutili praznino, ker ste se toliko let bolj posvečali drugim kot sebi. Prav z majhnimi koraki lahko začnete ponovno vzpostavljati stik s seboj.

Večkrat si vzemite čas zase. Redna kardiovaskularna aktivnost vam bo povrnila notranjo moč in vas notranje okrepila. Prav tako je pomembno, da si izberete družbo ljudi, ki so proaktivni, živijo polno in pozitivno naravnano življenje. Naslednji korak je pogovor z možem. Ne pogovor o tem, kaj vse dela narobe, temveč o tem, kaj se dogaja v vas. Poskusite mu povedati, kako vam je. Povejte mu, da ne iščete krivca, temveč rešitev in pot naprej.

Morda se tudi sam ne znajde v čustvenem svetu, ker se o občutkih nikoli ni naučil govoriti. To še ne pomeni, da mu ni mar. Toda pripravljenost za spremembo se mora pokazati v dejanjih. Partnerska terapija je lahko pri tem dragocena pomoč. Ne zato, da bi za vsako ceno rešila zakon, temveč da bi v varnem prostoru oba dobila orodja za uspešno komunikacijo in možnost, da povesta, kako vama je. Veliko lahko naredite tudi z individualnim terapevtskim procesom.

Vaša vprašanja pričakujemo na e-naslovu: svetovalnica@delo.si (napišite, katerega svetovalca prosite za odgovor)

Ne čakajte, da se spremeni življenje ali vaš mož, da bi vi smeli začeti živeti drugače. Poiščite kaj, kar je samo vaše. Morda sprehod, ples, prijateljstvo, ustvarjanje, izlet, nekaj, kar ste nekoč radi počeli, pa ste na to pozabili. Če vas bega dilema, ali ostati ali oditi, vam je lahko morda v pomoč vprašanje: Če bi se v najinem odnosu začele dogajati resnične spremembe, če bi bila slišana, spoštovana in čustveno povezana, ali bi si še želela ostati? Če si ob tem rečete da, je morda še prostor za skupno pot. Če ugotavljate, da ste se od odnosa že globoko poslovili, je tudi to pomembno spoznanje. Nobena odločitev ni le dobra ali slaba, toda ni vam treba izbrati takoj.

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Morda se začenja tudi nekaj novega. Obdobje, v katerem boste prvič po dolgem času začeli spraševati ne le, kaj potrebujejo drugi, ampak tudi, kaj potrebujete vi. Nikoli ni prepozno, da se vrnete k sebi. Včasih se prav takrat, ko si končno dovolimo slišati svoj glas, začne najpomembnejši odnos našega življenja – odnos s seboj.