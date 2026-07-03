Vaša mirnost postavlja mejo

Toda ljudje, ki vzbujajo spoštovanje, počnejo nekaj povsem drugega. Veste, kaj?

Ugotovili so nekaj specifičnih vedenj, ki pošiljajo zelo jasno sporočilo. Psihologi to preučujejo že desetletja. Obstaja izraz: neobrambno, mirno postavljanje mej. Ali še bolje: ostati zbran, ne da bi se opravičeval ali pretirano razlagal.

Od psihologov sem se o tem človeškem vedenju ogromno naučila. V petih minutah vam bom razložila, kako doseči, da te ljudje takoj začnejo spoštovati. Tega nas nihče ne uči. Od nas se pričakuje, da to preprosto ugotovimo sami. Spoštovanje ni rezervirano za naravno karizmatične ljudi. Gre za vzorec. Spoštovanja sicer ne moreš prisiliti. Lahko pa se ljudje počutijo psihološko spodbujene, da ti ga izkažejo. Začne se z zmožnostjo, da nehaš tekmovati za pozornost – in jo začneš preprosto imeti. To pomeni, da prevzameš mirno držo.

Nehajte tekmovati za pozornost

Ko si miren, drugim ne daješ ničesar, da bi se lahko prepirali. Ne daješ jim nečesa, na kar bi se odzvali. Pretirano razlaganje pomeni, da sam nisi prepričan, ali si mejo sploh zaslužiš. Mirnost ne sproži obrambnega odziva. Raziskovalci so ugotovili, da se pri ljudeh, ki doživijo tako imenovano postavljanje mej z nizko stopnjo vzburjenosti, med interakcijo znižajo stresni hormoni. Mirnost tistega, ki postavlja mejo, dobesedno uravnava živčni sistem druge osebe. Ta se nato nezavedno prilagodi tej zbranosti. Zato so ljudje, ki mirno postavljajo meje, sčasoma deležni manj odpora.

Mirna meja ne sproži občutka ogroženosti. Toda tvoje telo mora ustrezati ...