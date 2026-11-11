Ste že slišali za birdnesting ali gnezdenje? Tako po ločitvi živi vse več parov

Če ste ljubitelji Netflixove romantične serije Nobody Wants This, ste v prvi epizodi nove, tretje sezone zagotovo zasledili izraz »nesting« oziroma »gnezdenje«. Gre za način sobivanja družine v procesu razhoda ali ločitve, za katerega se v priljubljeni seriji odločita Noahov brat Sasha in njegova žena Esther, da bi svojo hčer obvarovala pred dodatnim stresom ob ločitvi.

Čeprav se izraz morda sliši kot eden novejših trendov sodobnega starševstva, »nesting« oziroma »birdnesting« še zdaleč ni nova pogruntavščina. V Skandinaviji so podobne oblike sobivanja poznali že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Danes pa je model vse bolj prepoznaven tudi drugod po Evropi, v ZDA in Avstraliji. Celo v Sloveniji ni več povsem neznan; prakticirajo ga nekatere ločene družine, čeprav točnih podatkov o tem, koliko slovenskih ločenih staršev se zanj odloča, nimamo.

Otroci ostanejo doma, starši prihajajo in odhajajo

Princip »gnezdenja« je pravzaprav zelo preprost. Otroci po razhodu staršev ostanejo v družinskem domu, v svoji sobi, med svojimi stvarmi, v bližini šole in prijateljev. Starša pa se po dogovorjenem urniku izmenjujeta: ko je eden z otroki doma, drugi živi drugje. Od tod tudi ime. Tako kot ptice prihajajo v gnezdo in odhajajo iz njega, medtem ko mladiči ostajajo na varnem, se v tem primeru med dvema bivališčema selijo odrasli.

Obstaja več različic »gnezdenja«. Nekdanja partnerja lahko vsak zase najameta drugo stanovanje, si delita eno manjše bivališče, kamor se izmenično umikata, ali pa v določenih primerih živita v ločenih delih iste hiše. Strokovnjaki ga pogosto vidijo predvsem kot prehodno rešitev, ki družini omogoči nekaj časa za prilagajanje na novo življenje.

Ločitev nosijo odrasli, ne otroci

Največja prednost »gnezdenja« je očitna: otrok v obdobju, ko se mu že tako spreminja družinsko življenje, ne izgubi še svojega doma. Niklas Björling iz Stockholma, ki je z nekdanjo ženo tako živel osem mesecev, je za BBC povedal, da sta želela otrokom predvsem ohraniti stabilnost. Ostali so v istem domu, hodili v isto šolo in obdržali prijatelje, ki so jih poznali že prej.

Še bolj povedna je izkušnja Linnee Andersdotter, ki je »birdnesting« doživela kot otrok. Ko sta se njena starša razšla, je bila stara 11 let. Za BBC je povedala, da jo je novica o ločitvi pretresla, zelo pa ji je pomagalo spoznanje, da se ji vsaj iz doma ne bo treba odseliti. Imela je občutek, da je med urejanjem razmer med staršema ostala v nekakšnem »varnem mehurčku«.

Ameriška terapevtka Ann Buscho, ki je »gnezdenje« izkusila tudi sama in o njem napisala knjigo, bistvo takšnega dogovora povzema zelo preprosto. Otroci družin, s katerimi se je pogovarjala, so ji povedali, da so breme ločitve prevzeli njihovi starši, zato ga njim ni bilo treba.

Podobno poudarjajo strokovnjaki, s katerimi se je pogovarjal portal Parents. Stalni dom lahko otrokom ohrani znano rutino, posteljo, šolsko pot in vsakodnevne navade ter jim v obdobju velikih sprememb daje občutek varnosti.

Avstralska družinska pravnica Gabriella Pomare pa za ABC Australia poudarja, da otroci tako ohranijo svoj prostor, igrače in rutino, kar lahko v času velikih sprememb okrepi občutek varnosti. Če starša dobro sodelujeta, je takšno obdobje lahko tudi dober temelj za poznejše spoštljivo sostarševstvo.

»Gnezdenje« lahko otroku v času ločitve ohrani občutek varnosti, domačo rutino in znano okolje, vendar deluje le, če sta starša dovolj zrela za odprt pogovor, jasne dogovore in sodelovanje. Foto: Shutterstock

Je »gnezdenje« privilegij premožnejših?

Toda že pri vprašanju, kam gre starš, ko ni »na vrsti« za izmeno v družinskem domu, se pokaže ena največjih slabosti takšne ureditve: denar. Premožnejši nekdanji pari si lahko privoščijo vsak svoje dodatno stanovanje, kupijo skupno drugo nepremičnino ali družinsko hišo preuredijo tako, da ima starš, ki tisti teden ni z otroki, svoj ločen prostor. Za številne druge pa to ni realna možnost.

Niklas Björling je denimo v času, ko ni bil z otroki, spal v prosti sobi pri materi, njegova nekdanja žena pa je najela sobo v stanovanju, ki si ga je delila z drugimi. Terapevtka Ann Buscho je za BBC opozorila, da so udobnejše različice »gnezdenja praviloma dostopnejše premožnejšim družinam.«

Če denarja za dodatno bivališče ni, se morata nekdanja partnerja zanašati na gostoljubje sorodnikov in prijateljev ali pa skupaj najeti čim cenejše stanovanje, v katerem se prav tako izmenjujeta. In takrat lahko ureditev, ki naj bi otrokom zagotavljala občutek doma, pri odraslih povzroči prav nasprotno: občutek, da pravzaprav nikjer več niso doma.

Ko v skupen dom pridejo novi partnerji

To je izkusila tudi grafična oblikovalka Åse Levin, ki je za BBC šestmesečno »gnezdenje« opisala kot obdobje, v katerem se ni mogla zares premakniti naprej. Ko ni bila z otrokoma, se je z nekdanjim partnerjem izmenjevala v majhnem najetem enosobnem stanovanju, ki se nobenemu od njiju ni zdelo kot pravi dom. Tam nista imela svojih stvari, prostor pa zanju ni bil prijeten. »Obtičiš v nekakšnem mehurčku. Ne moreš naprej,« je povedala.

»Birdnesting« namreč pomeni, da odrasla človeka, ki sta se odločila zaživeti vsak svoje življenje, še vedno delita isti dom, le ob različnih dnevih. Kdo kupuje hrano? Kdo pospravlja? Kdo plačuje račune? Kaj se zgodi, ko si eden od partnerjev najde novega sopotnika? Sme ta tretji človek prespati v družinski hiši? In predvsem: čigav dom je to po ločitvi?

Kako hitro lahko postanejo takšna vprašanja zelo osebna, je za BBC ponazorila tudi Buscho. Ena od njenih klientk se je ob vrnitvi v družinsko spalnico soočila z uporabljenim kondomom, ki ga je tam pustil nekdanji partner. »To se ni dobro končalo,« je povedala terapevtka in poudarila, da morajo biti pravila takšnega sobivanja določena zelo natančno.

Da se je o mejah treba pogovoriti do najmanjših podrobnosti, kaže tudi precej uspešnejša zgodba Švedinje Bodil Schwinn. Za BBC je povedala, da sta z nekdanjim partnerjem »gnezdenje« prakticirala že dve leti, delila sta si strošek čistilke in se nista prepirala zaradi tega, kdo je pojedel čigavo hrano. Težava pa se je pojavila, ko je njen nekdanji partner dobil novo dekle. Schwinn ni želela, da nova partnerka spi v postelji, ki sta si jo z bivšim še vedno izmenično delila, zato so domači kabinet preuredili v dodatno spalnico.

Tudi Pomare opozarja, da je v praksi videla več neuspešnih kot uspešnih primerov in da dolgoročnega »birdnestinga« ne priporoča. Težave se najpogosteje pojavijo zaradi ljubosumja, novih zvez, različnih vzgojnih pristopov, čiščenja, zasebnosti in občutka, da nekdanji partner še vedno posega v »tvoj« prostor.

Avstralska odvetniška družba AJB Stevens zato »gnezdenje« opisuje kot rešitev, ki zahteva izjemno veliko sodelovanja, natančno načrtovanje in jasne meje. Če teh med nekdanjima partnerjema ni, lahko ureditev namesto mirnejšega prehoda prinese samo nove konflikte.

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Otroku lahko tudi oteži sprejemanje ločitve

Obstaja še druga dilema. Čeprav »birdnesting« otroka zaščiti pred nenadnimi spremembami, ga lahko hkrati pušča v negotovosti glede tega, kaj se med staršema pravzaprav dogaja.

Eline Linde, ki je kot najstnica živela v takšni ureditvi, je za BBC povedala, da je bilo zanjo vse skupaj »čudno in zmedeno«. Ni vedela niti, ali starša morda še vedno razmišljata o tem, da bi znova obudila odnos in zaživela skupaj.

Otroška psihologinja in raziskovalka Malin Bergström s Karolinskega inštituta je šla še korak dlje. Za BBC je opozorila, da otrok ni vedno dobro zaščititi pred realnostjo ločitve. Po njenem je lahko tudi soočanje s spremembami ob podpori staršev pomemben del tega, da se otrok nauči spoprijemati s težkimi življenjskimi situacijami.

Prav zato strokovnjaki večinoma poudarjajo, da »birdnesting« ni čudežna rešitev in gotovo ni primeren za vsak par. Še posebej slaba izbira je lahko tam, kjer je med nekdanjima partnerjema veliko zamer, sporov in težav pri sporazumevanju ali v primerih partnerskega nasilja.

A »gnezdenje« je lahko tudi postopen potek med starim in novim življenjem. Namesto da se otroku v istem trenutku podrejo družina, dom in vsakodnevna rutina, se spremembe zgodijo postopoma. Toda cena za takšno stabilnost je, da morata odrasla vsaj za nekaj časa sprejeti prav tisto, pred čimer želita ob razhodu pobegniti: še vedno morata zelo dobro sodelovati.

Morda je zato najbolj realističen opis »gnezdenja« tisti, ki ga je po svoji izkušnji za BBC ponudil Niklas Björling. Odločitve ni obžaloval. Toda, kot je priznal: »Čez čas si želiš postati povsem svoboden.«