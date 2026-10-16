Osebna izpoved znane Slovenke: Zakaj nisem odšla prej?

Nikoli si nisem predstavljala, da bom v partnerskem odnosu doživela nasilje. Odraščala sem v družini, v kateri so bili nesoglasja in težave, vendar nasilja med starši nisem poznala. Zato dolgo nisem razumela, kaj se mi dogaja. Še manj sem vedela, kako naj se zaščitim in kako naj po vsem tem nekoč okrevam. Partner je postal agresiven že ob manjših nevšečnostih. Kričal je, žalil in metal predmete. Bil je tudi fizično nasilen. Nikoli nisem vedela, kaj bo sprožilo naslednji izbruh. Naučila sem se opazovati njegov obraz, poslušati spremembe v glasu in spremljati vsak gib. Moje telo je nevarnost zaznalo, še preden sem si sama priznala, da živim v strahu.

Ta strah ni izginil, ko njega ni bilo v bližini. Ostal je v meni.

Človek, ki ga je okolica poznala drugače

Ljudje težko verjamejo, da je moški, ki je v javnosti vljuden, prijazen in urejen, doma lahko povsem drugačen. Okolica pozna njegovo uglajeno podobo. Partnerica in otroci pa živijo s kričanjem, razvrednotenjem in izbruhi. Prav ta razlika žrtev še bolj osami. Ko spregovori, lahko naleti na dvom.

»On pa že ni tak.«

»Do mene je bil vedno prijazen.«

»Verjetno sta bila oba razburjena.«