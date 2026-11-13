Naključno srečanje, ki spremeni vse: Zato si vse več ljudi želi, da bi se zaljubili kot v filmu

V romantičnih komedijah se ljubezen le redko začne tako, da nekdo brezvoljno podrsava po aplikaciji za zmenke, nato pa neznancu napiše: »Živjo, všeč mi je tvoj profil.« Veliko bolj filmsko je, če se dva neznanca po naključju zaletita na ulici, hkrati posežeta po isti knjigi ali pa ju usoda na kakšen drug nenavaden način pripelje na isto mesto ob istem času.

Takšnim prikupnim, nepričakovanim prvim srečanjem, iz katerih se razvije ljubezenska zgodba, v angleščini pravijo »meet-cute«. Izraz je dolgo pripadal predvsem svetu romantičnih komedij, danes pa postaja vse bolj priljubljen tudi v resničnem življenju. In kot kaže, si vse več samskih želi prav takšnega začetka ljubezenske zgodbe – spontanega, nepričakovanega in predvsem brez aplikacije.

Dr. Bruce Y. Lee, ameriški strokovnjak za javno zdravje, profesor in avtor strokovnih knjig, za Psychology Today ugotavlja, da bi lahko ponovno zanimanje za »meet-cute« odražalo splošno željo po pristnejših stikih v resničnem življenju.

Kaj sploh pomeni »meet-cute«?

Izraz se je najprej uveljavil v filmskem svetu in opisuje prizor, v katerem se človeka, za katera gledalci že slutimo, da se bosta zaljubila, prvič srečata na prikupen, nenavaden, neroden ali povsem naključen način.

Eden najbolj znanih primerov je romantična komedija Igra usode (Serendipity) iz leta 2001. Jonathan (John Cusack) in Sara (Kate Beckinsale) v newyorški veleblagovnici med božičnimi nakupi oba hkrati sežeta po istem, zadnjem paru kašmirskih rokavic. Ko se začneta pogajati, komu bodo pripadle zadnje rokavice v trgovini, se med njima začnejo kresati iskrice privlačnosti in kmalu nedolžno nakupovalno naključje sproži zgodbo o tem, ali sta si dva človeka morda usojena.

»Meet-cute« je lahko tudi precej manj romantičen. V kultnem filmu Ko je Harry srečal Sally (When Harry Met Sally) iz leta 1989 se glavna junaka Meg Ryan in Billy Crystal prvič bolje spoznata med skupno vožnjo iz Chicaga v New York, med katero se predvsem prepirata in si gresta na živce.

Ljubiteljem božičnih romantičnih filmov pa je izraz morda znan iz filma Počitnice (The Holiday), ki letos praznuje že 20 let. V njem upokojeni hollywoodski scenarist Arthur Iris, ki jo igra Kate Winslet, celo razloži, kaj pomeni »meet-cute«: filmsko srečanje moškega in ženske, ki ju nepričakovane okoliščine pripeljejo skupaj. Tudi ljubezenski zgodbi v tem filmu imata prav takšen pridih naključja. Amanda, ki jo igra Cameron Diaz, po hišni izmenjavi pristane v angleški vasici in tam nepričakovano spozna Grahamа, ki ga igra Jude Law, Iris pa v Los Angelesu po spletu okoliščin spozna Milesa, ki ga igra Jack Black.

Izraz »meet-cute« torej ni nekaj novega, ampak njegove korenine segajo že v 30. leta prejšnjega stoletja, danes pa se ne uporablja več samo za filmske junake. »Meet-cute« je lahko katerokoli zanimivo, nenavadno ali prikupno prvo srečanje resničnega para – takšno, katerega zgodbo še leta pozneje z veseljem pripovedujeta prijateljem.

»Meet-cute« romantičnih srečanj ne moremo načrtovati, njihov čar je prav v spontanosti. Zato strokovnjaki svetujejo, naj ostanemo odprti za nepričakovane priložnosti in stike, ki jih prinaša vsakdanje življenje. Foto: Profimedia

Zakaj imamo tako radi zgodbe o naključnih srečanjih?

Del privlačnosti »meet-cute« srečanj je nedvomno v občutku usode. Če sta se dva človeka srečala na tako malo verjeten način, je lepo pomisliti, da ju je nekaj moralo pripeljati skupaj. Prav zato se nam zgodba o dveh neznancih, ki v istem trenutku posežeta po istem paru rokavic, zdi toliko bolj romantična kot: »Ujemala sva se na Tinderju in začela klepetati.«

Aplikacije za zmenke so iskanje partnerja močno spremenile. Ponujajo nam ogromno izbiro in možnost, da že pred prvim srečanjem izvemo marsikaj o osebi na drugi strani zaslona. A prav zaradi tega lahko spoznavanje včasih dobi tudi precej transakcijski občutek, kot da med številnimi možnostmi izbiramo izdelek, opozarja dr. Lee.

In morda se prav zato v družbi znova krepi želja po nasprotnem: po trenutku, ki ga nismo načrtovali, in po osebi, ki je brez algoritma in aplikacije preprosto nepričakovano stopila v naše življenje.

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Se res več parov še vedno spozna v živo?

Če se nam zdi, da danes skoraj vsi partnerja spoznajo na spletu, številke, ki jih navaja dr. Lee, kažejo nekoliko drugačno sliko. V ameriški raziskavi podjetja Hims je 82 odstotkov vprašanih, starih med 18 in 65 let, ki so bili v partnerskem odnosu, povedalo, da so svojega partnerja prvič spoznali v živo in ne prek spleta. Tudi med generacijo Z, staro od 18 do 29 let, je bilo takšnih 77 odstotkov. Seveda ena raziskava ne pomeni, da lahko podatke prenesemo na vse samske ali vse države, vendar kaže, da aplikacije še zdaleč niso edini način, kako se danes začnejo ljubezenske zgodbe.

Da zanimanje za bolj spontano spoznavanje narašča, kažejo tudi podatki platforme Eventbrite. V prvi polovici leta 2026 je bilo na njej za 117 odstotkov več dogodkov, ki so v opisu uporabljali izraz »meet-cute«, kot v istem obdobju leto prej. Na družbenih omrežjih pa so v zadnjem času postali priljubljeni profili, ki dokumentirajo resnične »meet-cute« primere parov. Eden takšnih je @meetcutesnyc, ki ima več kot tri milijone sledilcev.

Smo se naveličali aplikacij za zmenke?

Dr. Lee meni, da je zanimanje za »meet-cute« lahko del širše želje po bolj pristnih odnosih in druženju v resničnem svetu. Živimo v času, ko lahko skoraj vse opravimo prek zaslona: od nakupovanja in dela do prijateljevanja in iskanja ljubezni. Hkrati pa na družbenih omrežjih pogosto gledamo skrbno izbrane in polepšane različice življenj drugih ljudi. Zato ni nenavadno, če postaja nekaj tako preprostega, kot je spontani pogovor z neznancem v knjigarni, na koncertu ali med čakanjem na kavo, znova privlačno.

To seveda ne pomeni, da je ljubezen, ki se začne na aplikaciji, manj resnična ali manj vredna. »Meet-cute« je prikupna zgodba, nikakor pa ni zagotovilo za srečen odnos. Prav tako dolgočasno prvo srečanje še ne pomeni, da iz njega ne more nastati izjemna ljubezen.

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Ne iščite popolnega filmskega trenutka

Če si želite svojo »meet-cute« ljubezensko zgodbo, nima smisla načrtovati, kje in kako boste po naključju srečali ljubezen svojega življenja. S tem bi navsezadnje izničili ravno tisto, zaradi česar so takšna srečanja privlačna: njihovo spontanost. Dr. Lee raje svetuje nekaj precej bolj preprostega: vsak dan bodite odprti za različne možnosti in počnite stvari, v katerih uživate, tudi če vaš glavni namen ni iskanje partnerja.

Pojdite na koncert, ki vas zanima. Prijavite se na delavnico. Pojdite sami na kavo, sprehod ali razstavo. Sprejmite povabilo prijateljev, čeprav se vam sprva ne ljubi. Ne zato, ker vas bo tam zagotovo čakal bodoči partner, ampak zato, ker se med življenjem, ki ga dejansko živimo, lahko zgodijo stvari, ki jih aplikacija ne more načrtovati.

In prav v tem je čar »meet-cute« ljubezenskih srečanj. Ne v tem, da mora biti naše prvo srečanje vredno hollywoodskega scenarija, ampak v možnosti, da se nekega povsem običajnega dne zgodi nekaj, česar nismo pričakovali in nam morda življenje obrne na glavo in ga začini z romantiko.