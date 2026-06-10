Ljubezen ni dovolj: terapevtka razkriva, zakaj nekateri pari kljub čustvom ne morejo ostati skupaj

Nekompatibilnost v partnerski zvezi pomeni, da sta partnerja zelo različna na mnogo področjih in da je iskanje skupnega imenovalca, torej dogovorov, ki bi jih oba upoštevala, izjemno zahtevno delo. Da bomo lažje razumeli, lahko pogledamo, kaj pomeni izraz kompatibilnost. Pomeni združljivost, skladnost ali sposobnost dveh ali več elementov, oseb, sistemov ali naprav, da delujejo skupaj brez konfliktov ali motenj. V partnerstvu je kompatibilnost v odnosih delitev enakih vrednot, interesov, ciljev in pogledov na življenje, kar omogoča harmonično sobivanje. Potemtakem lahko rečemo, da je nekompatibilnost nasprotje definicije kompatibilnosti.

Ker pa smo posamezniki različni, s svojimi vsajenimi in privzgojenimi vzorci, vrednotami, pogledi na odnose, življenje, smo bolj pozitivni ali večinoma nergavi, programi iz pradavnine naših prednikov seveda delujejo tudi v nas. Da ne govorim o popolni različnosti delovanja možganov in izražanja čustvovanja moške in ženske populacije. Res smo različni na veliko področjih. Kompatibilni pari, če sledimo zgornji definiciji, so se našli in povezali v zdravo in funkcionalno odnosnost, ker imajo podobne vrednote, cilje, namene in se o različnostih pogovarjajo spoštljivo in sprejemajo drugačnost spoštljivo in z razumevanjem. Ne omalovažujejo in ne ponižujejo partnerja ali partnerice, ker ima drugačen pogled na recimo željo po potovanju ali kakšno splošno prepričanje in svetovni nazor.