Kako preboleti, ko te izda prijateljica ali prijatelj

Ko nas izda partner, boli. Ko nas razočara družinski član, prav tako. Izdaja prijatelja pa lahko povsem sesuje človeka, saj zadene v posebno ranljiv del, v tisti, ki verjame v brezpogojno zvestobo, prijatelje si navsezadnje izberemo sami. Prav zato je lahko občutek, ko nas nekdo, ki smo ga sami izbrali za dušnega sorodnika in mu zaupali svoje skrivnosti, strahove in najbolj intimne dele sebe, izda, skoraj fizično boleč.

Včasih gre za veliko izdajo, na primer, ko se prijateljica zaplete z našim partnerjem, za hrbtom razkriva naše skrivnosti ali nas v najtežjem obdobju življenja preprosto zapusti. Drugič so rane bolj tihe, a nič manj globoke, denimo, če nas prijatelj ne podpre ob pomembnem življenjskem trenutku, minimizira našo bolečino, nas izključuje ali pa se oglasi samo takrat, ko nekaj potrebuje. Nekateri prijatelji tudi preprosto izginejo brez pojasnila, podobno kot simpatije, ki »ghostajo« po nekaj zmenkih.

Prijatelje je težje nadomestiti kot partnerje

Kanadska vedenjska raziskovalka dr. Mariana Bockarova prijateljsko izdajo opredeljuje kot »škodo, ki jo povzročijo namerna dejanja ljudi, ki jim zaupamo«. Prav zaupanje pa je temelj vsakega tesnega prijateljstva. Od prijateljev pričakujemo lojalnost, podporo, spoštovanje, iskrenost in recipročnost. Ko nekdo ta neizrečena pravila prekrši, se ne podre samo odnos, ampak se zamaje tudi naš občutek varnosti v svetu. Zato po izdaji pogosto ne čutimo le jeze, ampak tudi šok, žalost, sram, dvom vase in celo telesno izčrpanost. Dr. Bockarova opozarja, da lahko izdaja povzroči obsesivno premlevanje dogodkov, padec samopodobe in širši občutek nezaupanja do ljudi. Nenadoma se začnemo spraševati: Kako tega nisem videla? Sem bila naivna? Sem sama kriva?

Prav ta notranji razkroj je eden najbolj bolečih delov prijateljske izdaje. Ko nas prizadene partner, pogosto obstajajo družbeni scenariji in jasna pričakovanja, kako naj se odzovemo. O prevarah in ljubezenskih razhodih govorimo odkrito. O razpadih prijateljstev pa skoraj ne znamo govoriti, čeprav lahko bolijo enako ali celo bolj kot odhod partnerja. Psihoterapevtka F. Diane Barth v svoji knjigi o ženskih prijateljstvih piše, da so ji mnoge ženske zaupale, da jih je izguba prijateljice zaznamovala globlje kot konec ljubezenske zveze. Psihologinja Jeanne Safer pa to občutje opiše z besedami: »Izgubljeni prijatelji bolijo tako kot izgubljeni ljubimci, in jih je prav tako težko nadomestiti,« k čemur Barthova dodaja, da je najti nove dobre prijatelje še težje, kot zamenjati partnerja.

Posebej boleče so izdaje v času ranljivosti. Ameriška psihologinja in socialna delavka Kristin A. Meekhof opozarja, da ni redko, da se prijateljstva zlomijo ravno v obdobjih velikih izgub: po smrti bližnjega, ločitvi ali bolezni. Takšna izguba postane »sekundarna izguba«, ki se nalepi na primarno rano in jo še poglobi. Človek takrat ne izgubi le odnosa, ampak tudi občutek opore.

PREBERITE ŠE -> Najhujša vrsta prijateljstva: kako jo prepoznati in zakaj vam bo zagrenila življenje

Je izdaja namerna ali zgolj posledica nepremostljivih življenjskih okoliščin?

Toda vsako oddaljevanje še ni izdaja. Včasih prijateljstvo načne življenje samo. Nekdo se zaljubi, postane starš, zamenja službo ali preprosto nima več enake čustvene razpoložljivosti kot nekoč. F. Diane Barth opozarja, da številne spremembe doživljamo zelo osebno, čeprav niso nujno usmerjene proti nam. Prav zato je prvi korak po občutku izdaje pogosto razjasnitev situacije.

Barthova za primer poda zgodbo ženske, ki je bila prepričana, da jo je najboljša prijateljica nenadoma izbrisala iz svojega življenja, saj ni več odgovarjala na njene klice in sporočila. Po mesecih bolečine in jeze ji je naposled šla potrkat na vrata in ko jo je prijateljica končno spustila v stanovanje, je ugotovila, da se ta bori s hudo depresijo. »Ni šlo za izdajo, ampak za bolezen,« razloži psihoterapevtka in ponazori, da včasih boleče vedenje ljudi ni povezano z nami, ampak z bitkami, ki jih bijejo sami s seboj.

Ko nas torej izda prijatelj, se je torej treba vprašati, ali je to storil namerno in zavestno prizadel naše zaupanje, ali gre za življenjsko obdobje, v katerem odnos preprosto ne more več obstajati v isti obliki. Slednje seveda ne pomeni, da bolečina, ki jo ob tem občutimo, ni resnična. Pomeni pa, da je včasih pomembno ločiti med namerno krutostjo in človeškimi omejitvami.

Nekatera prijateljstva lahko preživijo tudi boleče izdaje. Foto: Profimedia (iz serije Firefly Lane)

Kako torej preboleti prijateljsko izdajo?

Psihologi poudarjajo, da okrevanje zahteva predvsem iskrenost do samega sebe. Pomembno si je priznati vse občutke, tudi tiste manj lepe. Žalost se lahko hitro spremeni v bes, bes v nostalgijo in nostalgija spet v razočaranje. Ta nihanja so normalna. Kristin A. Meekhof pa opozarja še na eno past: nenehno podoživljanje zgodbe izdaje. Če svojo bolečino vedno znova premlevamo, stres ostaja ujet v telesu. Zato svetuje, da omejimo sprožilce bolečine, kar lahko pomeni, da nekdanjo prijateljico ali prijatelja prenehamo spremljati na družbenih omrežjih, ali pa se distanciramo od fizičnih situacij, kjer bi osebo pogosto srečevali.

Pomaga tudi, če si postavimo jasne meje. Če nekdanjega prijatelja ne moremo popolnoma odstraniti iz življenja (morda je naš sodelavec ali pa njegovi otroci obiskujejo isto šolo/aktivnosti), je koristno vnaprej razmisliti, kako bomo reagirali ob srečanju. Ameriška coachinja Lisa Lisser svetuje, da si ustvarimo notranji načrt, denimo: »Če srečam prijatelja/ico, ki me je izdal/a se ne bom zapletala v konflikt. Poiskala bom podporo druge osebe. Odšla bom.«

Veliko ljudi po izdaji tudi obsesivno išče odgovor na vprašanje zakaj. Zakaj je to naredil/a? Kako je lahko lagal/a? Toda odgovor pogosto nikoli ni popolnoma zadovoljujoč. Kristin A. Meekhof opozarja, da si ljudje, ki izdajo, pogosto ustvarijo lastno različico zgodbe, v kateri sebe ne vidijo kot krivca, ampak včasih v vlogo negativca celo postavijo nas, da bi lažje živeli s svojimi dejanji. Prav zato po njenem mnenju okrevanje po prijateljski izdaji pogosto ni povezano z razumevanjem druge osebe, ampak z vračanjem k sebi.

PREBERITE ŠE -> Jana Koteska in Simona Škrobar: Zaradi bolezni sva neuničljivi prijateljici

Ali je mogoče prijateljstvo po izdaji rešiti?

To je eno izmed najtežjih vprašanj, ki si ga po prijateljski izdaji zastavi marsikdo, zlasti, če gre za dolgoletno prijateljstvo, na katerega nas veže ogromno lepih izkušenj in spominov. Rešitev ni vedno mogoča, vendar obstaja. In sicer, če prijatelj, ki vas je prizadel, prizna bolečino, ki vam jo je povzročil, in je pripravljen prevzeti odgovornost za svoja dejanja ter je med vama dovolj zaupanja, da se odnos začne graditi na novo, lahko nekatera prijateljstva preživijo tudi zelo hude preizkušnje. Še več, nekateri prijateljski odnosi postanejo po iskrenem soočenju celo bolj zreli.

A pozor, niso vsa prijateljstva vredna reševanja. Če druga oseba zanika vašo bolečino, se noče pogovoriti, manipulira ali vedno znova prestopa vaše meje, je lahko odhod iz prijateljstva bolj zdrava odločitev za vas. Psihoterapevtka F. Diane Barth poudarja, da ni ene pravilne poti. Nekateri ljudje osvoboditev najdejo v odpuščanju, drugi pa v tem, da si končno dovolijo reči: dovolj je bilo.

Morda je prav to najtežja lekcija prijateljske izdaje: da skupna doživetja, spomini in ljubezen še niso dovolj za varen odnos. A hkrati nam prav takšne preizkušnje najbolje pokažejo, kdo so tiste prave, zaupanja vredne osebe v našem življenju, na katere se lahko resnično zanesemo. Ko se en odnos sesuje, namreč jasneje vidimo ljudi, ki nas kljub vsemu držijo pokonci.