Imate opravka s čustvenim gangsterjem? Tako se zavarujete pred takšnimi osebami

Vsi poznamo gangsterje iz filmov. Njihova kriminalna dejanja, brezobzirne metode in spretne manipulacije so jih naredile zloglasne, njihove zgodbe pa so postale del popularne kulture. Čeprav večina med nami nikoli ni srečala mafijskega šefa, to še ne pomeni, da se z gangsterji ne srečujemo tudi v resničnem življenju. Nekateri ljudje namreč delujejo po presenetljivo podobnih načelih.

Ne ukvarjajo se z izsiljevanjem, podkupovanjem ali pranjem denarja v dobesednem pomenu besede, temveč uporabljajo čustvene različice tovrstnih taktik. Njihovo orožje niso grožnje in gotovina, temveč občutki krivde, dolžnosti, strahu, usmiljenja in odgovornosti. Morda od vas ne zahtevajo materialnih povračil, a terjajo nekaj, kar je pogosto še dragocenejše: vašo pozornost, energijo, čas in čustveno moč.

Takšni ljudje znajo zelo dobro prepoznati naše šibke točke. Vedo, kako doseči, da se počutimo odgovorne za njihovo srečo, kako v nas vzbuditi občutek dolžnosti ali kako nas prepričati, da svoje potrebe postavimo na stranski tir. Njihove manipulacije niso vedno očitne. Pogosto so zavite v navidezno skrb, pomoč, ranljivost ali celo ljubezen. Prav zato jih ameriška filozofinja in profesorica dr. Peg O'Connor poimenuje kar čustveni gangsterji.

Gre za ljudi, ki si s pomočjo čustvene manipulacije prizadevajo pridobiti prednost v odnosih in druge pogosto uporabljajo kot sredstvo za doseganje lastnih ciljev. Tako kot njihovi mafijski vzorniki imajo tudi oni svoj repertoar taktik: od izsiljevanja in podkupovanja do ustvarjanja občutka dolga, ki ga je skoraj nemogoče odplačati. Dr. O'Connor je za Psychology Today razčlenila vedenja čustvenih gangsterjev, da jih boste znali prepoznati in se zaščitili pred njihovim toksičnim vplivom.

Čustveni gangsterji druge uporabljajo za čustvene odlagalnike

Ena najpogostejših oblik čustvenega gangsterstva je vedenje, pri katerem oseba vsa svoja nepredelana čustva odlaga na druge. Svojo jezo, razočaranje, zamero, strah ali frustracijo preloži na partnerja, prijateljico, otroka ali sodelavca, nato pa pričakuje, da bo drugi vse to poslušal, prenašal, pomiril in uredil. Takšna oseba pogosto pravi, da se je morala »samo izpovedati« ali da je morala »dati vse iz sebe«. Toda pri tem se ne vpraša, kaj s tem naredi drugemu človeku. Po pogovoru je sama morda lažja, mirnejša in bolj zbrana, drugi pa ostane preplavljen, utrujen in obremenjen s čustvi, ki sploh niso njegova.

V zdravem odnosu si ljudje seveda pomagamo, se poslušamo in podpiramo. Vendar čustveni gangsterji operirajo z eno ključno razliko. Njih vzajemnost ne zanima in drugemu tudi niso pripravljeni nuditi podpore, ko jo ta potrebuje. Čustveni gangsterji iščejo razbremenitev na tuj račun in to ne glede na to, ali imate vi moč ali voljo, da prevzamete njegova bremena. Čustvenega gangsterja lahko prepoznate po tem, da se pogovori z njim skoraj vedno vrtijo okoli njegovih stisk, njegovih krivic in njegovih občutkov. Vaše meje hitro razume kot zavrnitev, vašo utrujenost kot hladnost, vašo potrebo po miru pa kot dokaz, da vam ni mar.

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Darila in pomoč, ki imajo skrito ceno

Čustveni gangsterji so lahko zelo velikodušni. Ponudijo pomoč, darilo, poznanstvo, denar, varnost ali podporo. Na začetku se zdi, da delujejo iz ljubezni ali naklonjenosti. A sčasoma postane jasno, da pomoč ni bila podarjena, temveč posojena. Takšna oseba vam lahko leta pozneje očita, kaj vse je naredila za vas. Lahko vas spomni, da vam je stala ob strani v težkem obdobju, plačala nekaj pomembnega, vam odprla vrata ali vam pomagala, ko ste bili nemočni. Težava ni v tem, da vam ponudi pomoč, ampak, da jo uporablja kot sredstvo pritiska.

Čustveno podkupovanje teh oseb, ki jih srečujemo na vseh ravneh življenja, je pogosto zavito v prijaznost. Starši lahko denimo odraslemu otroku finančno pomagajo, a v zameno pričakujejo popoln nadzor nad njegovimi odločitvami. Partner lahko podpira kariero svojega sopotnika, a potem zahteva hvaležnost v obliki popuščanja, molka ali podrejanja. Prijateljica lahko ponuja pomoč, nato pa ob vsakem vašem »ne« namigne, da ste nehvaležni. Zato je pri takšnih odnosih pomembno opazovati, kaj se zgodi, ko postavite mejo. Zapomnite si, da iskrena pomoč druge osebe dopušča svobodo. Manipulativna pomoč pa se prej ali slej spremeni v izstavljeni račun.

Izsiljevanje z ljubeznijo

Ena najbolj prepoznavnih taktik čustvenih gangsterjev je čustveno izsiljevanje, ki se pogosto razkrije s stavkom: »Če me imaš rad, boš naredil to in ono.« Po tej logiki čustveni gangsterji spodkopavajo meje in potrebe drugih spreminjajo v dokaze sebičnosti in izdaje. Čustveni izsiljevalci pogosto pritiskajo na najobčutljivejše točke svojih bližnjih: na strah pred zapuščenostjo, občutek krivde, potrebo po sprejetosti ali željo, da bi bili dobri ljudje. Lahko grozijo z umikom ljubezni, tišino, zamero, osamljenostjo ali celo popolnim pretrganjem odnosa. Včasih ne grozijo neposredno, ampak ustvarijo vzdušje, v katerem se zdi, da bo vse narobe, če jim ne ustrežete.

Takšna dinamika je še posebej boleča v partnerskih odnosih, ker napade samo jedro navezanosti. Namesto da bi bila ljubezen prostor varnosti, postane prostor pogojevanja. Partner ne reče: »To si želim, se lahko pogovoriva?« temveč: »Če me ljubiš, boš naredil po moje.«

Znak za alarm je, kadar se po pogovorih vedno znova počutite krive, čeprav niste naredili nič narobe, kadar svoje odločitve sprejemate predvsem zato, da bi pri partnerju preprečili izbruh, zamero ali kaznovanje s tišino, in kadar imate občutek, da morate partnerju ljubezen nenehno dokazovati z odpovedovanjem sebi.

Čustveni gangster se znajo narediti ranljive, saj lahko na ta način lažje manipulirajo z drugimi. Foto: Profimedia (iz filma Zlobna dekleta)

Čustveni gangsterji zaupanje uporabljajo kot orožje

Ranljivost je v odnosih dragocena. Ko nekdo iskreno pokaže svojo bolečino, strah ali ranjenost, se med ljudmi lahko vzpostavi globlja bližina. Toda pri čustvenem gangsterju ranljivost ni vedno pristna, ampak lahko gre zgolj za krinko. Takšna oseba se lahko predstavlja kot zelo poškodovana, nemočna, krhka ali nenehno ogrožena. Zaradi tega drugi ob njej težko postavijo mejo. Kako reči ne nekomu, ki je že tako ranjen? Kako izraziti jezo do nekoga, ki se takoj sesuje? Kako oditi iz odnosa, če vam drugi ves čas sporoča, da brez vas ne bo zmogel?

Čustveni gangster lahko z navidezno nemočjo pridobi sočutje, pozornost, odpuščanje in posebna pravila. Njegova ranjenost postane razlog, da mu ni treba prevzeti odgovornosti. Če ga opozorite na škodljivo vedenje, se pogovor hitro obrne: nenadoma ni več pomembno, kaj je naredil, temveč kako zelo ste ga prizadeli s tem, da ste to sploh izrekli. To ne pomeni, da moramo biti nezaupljivi do ljudi v stiski. Pomeni pa, da ranljivost ne sme biti dovoljenje za manipulacijo. Tudi človek, ki trpi, je odgovoren za svoje ravnanje do drugih.

Usluge, ki jih nikoli ne pozabijo

Čustveni gangsterji imajo izjemen spomin za vse, kar so kdaj naredili za druge. Spomnijo se vsake usluge, vsakega popuščanja, vsakega trenutka, ko so bili na voljo. A tega spomina ne uporabljajo za nežno obujanje bližine, temveč kot seznam dolgov. Čustveni oderuh daje tako, da lahko pozneje zahteva. Morda vam je nekoč stal ob strani v težkem obdobju, zdaj pa pričakuje, da boste vi vedno na voljo njemu. Morda je v družini prevzel neko breme, zato si danes jemlje pravico, da odloča namesto drugih. Morda je partnerju pomagal na začetku okrevanja, nato pa to pomoč uporablja kot argument, zakaj mu mora drugi popuščati še leta pozneje.

Pri tem ni pomembno, ali je bila prvotna pomoč čustvenega gangsterja resnična. Težava nastane, ko se spremeni v trajno obveznost. Čustveni oderuh ne želi odnosa, v katerem si ljudje pomagajo po svojih močeh. Želi odnos, v katerem ima zaradi preteklih uslug stalno prednost. Prepoznate ga po občutku, da dolg nikoli ni poplačan. Ne glede na to, koliko naredite, vedno obstaja še nekaj, kar bi morali. In kadar rečete ne, se pogovor hitro vrne v preteklost: »Po vsem, kar sem naredil zate ...«

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Kako se zaščititi pred čustvenimi gangsterji?

Zdaj ko ste spoznali glavne taktike čustvenih gangsterjev, je čas, da se zazrete okoli sebe. Da bi prepoznali, ali so v vaši bližini tovrstne osebe, si morate dovoliti začutiti nelagodje. Prisluhnite svoji intuiciji, saj ta praviloma prej kot razum zazna, da v odnosu z določeno osebo nekaj ni v redu. Po srečanju s čustvenim gangsterjem se lahko denimo počutite izčrpani, napeti, krivi ali dolžni. Lahko se že vnaprej pripravljate na njene odzive in zato svoje besede tehtate bolj kot običajno, ker veste, da lahko vsaka napačna izjava pri tej osebi sproži dramo.

Ko boste prepoznali čustvenega gangsterja, je čas, da ukrepate in postavite meje v vajinem odnosu. To storite tako, da ločite sočutje od odgovornosti. Zapomnite si, da vam je lahko mar za drugega človeka, ne da bi prevzeli njegova čustva. Lahko razumete njegovo stisko, ne da bi dovolili, da vas z njo nadzoruje. Lahko cenite njegovo pomoč, ne da bi mu zato dovolili vse in pristali na odnos brez meja.

V interakcijah s čustvenimi gangsterji pomaga tudi, da ne razlagamo preveč, saj čustveni manipulatorji znajo izkoristiti vsako pojasnilo kot novo priložnost za pogajanje, dokazovanje ali vzbujanje krivde. Včasih je najmočnejši stavek preprost: »Tega ne morem.« Ali: »Razumem, da si razočaran, vendar svoje odločitve ne bom spremenila.« Zapomnite si, da postavljanje meje ne potrebuje vedno dolge obrazložitve.

Pomembno je tudi opazovati dejanja, ne le besed. Čustveni gangsterji so lahko prepričljivi, ko govorijo o ljubezni, zvestobi, hvaležnosti ali bolečini. Toda pravo vprašanje je, ali spoštujejo vaše meje, ko jim niso všeč. Ali znajo slišati ne? Ali prevzamejo odgovornost za svoje ravnanje? Ali je v odnosu prostor tudi za vaše potrebe?

Seveda nihče od nas ni popoln. Vsi kdaj pritiskamo, dramatiziramo, se oklenemo krivde ali pričakujemo preveč. A pri zdravih ljudeh se je mogoče o tem pogovoriti, pri čustvenem gangsterju pa se vsak poskus pogovora pogosto spremeni v novo obliko manipulacije. Zato je najpomembnejše vprašanje preprosto: ali se ob tej osebi počutite bolj svobodno ali vedno manj svobodno? Odnosi, v katerih moramo nenehno odplačevati dolgove, pomirjati tuja čustva in dokazovati svojo ljubezen, nas počasi oddaljujejo od nas samih. Prav zato je prepoznavanje takšnih vzorcev prvi korak k zaščiti.