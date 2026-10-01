Imajo privlačni ljudje boljše spolno življenje? Odgovor vas bo presenetil

Če bi morali ugibati, kdo ima boljše spolno življenje, bi marsikdo verjetno stavil na ljudi, ki veljajo za zelo privlačne. Tiste z izklesanim telesom, popolno kožo, bujnimi lasmi in videzom, ki na družbenih omrežjih pobira všečke. Toda raziskave kažejo, da med tem, kako dobro smo videti, in tem, koliko uživamo v spolnosti, ni tako neposredne povezave, kot bi morda pričakovali. Veliko pomembneje je namreč nekaj drugega: kako privlačne se počutimo sami.

Na to za Psychology Today opozarja ameriški spolni terapevt, psihoterapevt ter licencirani zakonski in družinski terapevt dr. Marty Klein, ki že več kot štiri desetletja svetuje posameznikom in parom. Kot pravi, se sam pri svojem delu pogosto srečuje z ljudmi, ki so prepričani, da jih pri spolnosti ovira prav njihov videz. Želijo si manj kilogramov, več las, manj dlak, večji ali manjši določen del telesa. Nekateri se tudi med spolnim odnosom skrivajo pod majico ali vztrajajo pri ugasnjenih lučeh.

Toda prav tu se skriva zanimiv paradoks, razkriva dr. Klein: »Objektivna lepota ima le malo skupnega s tem, koliko človek uživa v spolnosti.« Zelo privlačni ljudje imajo po njegovem lahko slabo spolno življenje, medtem ko lahko ljudje, ki nikakor ne ustrezajo trenutnim lepotnim idealom, v spolnosti zelo uživajo. Zakaj je tako?

Ni toliko pomembno, kako smo videti, ampak kako se vidimo sami

Dr. Klein razloži, da psihološke raziskave kažejo, da ljudje, ki se počutijo privlačne, praviloma občutijo več spolne želje, imajo pogosteje spolne odnose in v njih tudi bolj uživajo. To velja tako za ženske kot za moške. Nasprotno pa so ljudje, ki lastno telo ocenjujejo zelo strogo, manj nagnjeni k spolni želji in tudi redkeje verjamejo, da so drugim spolno privlačni.

Ključ torej ni toliko v tem, kako smo v resnici videti, ampak kako dojemamo sami sebe. Kar pa ni presenetljivo, saj dober seks zahteva nekaj, kar je ob močni negotovosti glede videza zelo težko doseči: prisotnost v trenutku. Če med spolnim odnosom razmišljamo o tem, kako je videti naš trebuh, ali bo partner opazil celulit, kako smo videti iz določenega kota in ali se mu zdimo dovolj privlačni, se naša pozornost od občutkov hitro preseli k samonadzoru.

»Spolni užitek je odvisen od tega, da smo prisotni,« opozarja spolni terapevt in doda, da je skrb glede videza pravzaprav nasprotje tega. Namesto da bi doživljali telo od znotraj, ga začnemo opazovati od zunaj in presojati, kot si predstavljamo, da ga presoja nekdo drug.

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Družbena omrežja težave še poslabšajo

Primerjanje z drugimi ni nekaj novega, saj so lepotni ideali prisotni v družbah povsod po svetu ne glede na zgodovinsko obdobje. Vseeno pa je to človeško vedenje danes doseglo svoj vrhunec, saj so družbena omrežja zanj ustvarila skoraj idealne pogoje. Še več, ponudila so nam še bolj ostro kritiko kot lepotni ideali izbrane peščice. Na družbenih omrežjih se namreč lahko primerjamo z navadnimi ljudmi, zato je lastna kritika, ko ne dosegamo mer ali videza drugih, toliko bolj boleča.

»Ko se ljudje primerjajo s filmskimi zvezdniki, se primerjajo z ljudmi, ki se jim zdijo skoraj kot druga vrsta človeka. Na družbenih omrežjih pa se primerjamo z neznanimi, domnevno povsem običajnimi ljudmi – z ljudmi, za katere imamo občutek, da bi jim lahko bili podobni, če bi se le dovolj potrudili,« razloži dr. Klein in doda, da so prav zaradi tega družbena omrežja lahko tako škodljiva za telesno samopodobo in posledično tudi za spolno življenje.

Če vidimo nekoga približno naših let, ki ima popolno postavo, sijočo kožo in navidez brezhibno življenje, se lahko hitro pojavi misel: Tudi jaz bi lahko bil/a tak/a, če bi se le bolj potrudil/a.

Psihoterapevt izpostavlja eksperimentalno raziskavo, ki je pokazala, da so se ljudje po ogledovanju profilov privlačnih vrstnikov počutili slabše glede lastnega telesa kot tisti, ki so gledali manj privlačne profile. In dodaja, da ponavljajoča se izpostavljenost ocenjevanju na podlagi videza lahko povzroči, da človek začne svoje telo opazovati skozi oči zunanjega opazovalca.

»Ljudje, ki se na družbenih omrežjih pogosto primerjajo z drugimi, se nezavedno naučijo presojati sami sebe tako, kot si predstavljajo, da jih presojajo drugi. Sčasoma razvijejo navado nenehnega nadzorovanja lastnega videza, dokler jim ta neprijetni občutek ne začne delovati kot nekaj povsem običajnega,« pojasni dr. Klein.

Zato po njegovem ni presenetljivo, da ljudje, ki so na družbenih omrežjih bolj dejavni, poročajo tudi o večjem tekmovalnem pritisku, da morajo na spletu ustvarjati privlačno podobo sebe. S tem pa spodbujajo tudi druge, da se primerjajo z njimi in zapadejo v isti škodljivi vzorec. Problem torej ni nujno le v času, ki ga preživimo na družbenih omrežjih, ampak predvsem v tem, kaj tam počnemo.

Pravica do užitka ni pogojena s tem, kako smo videti. Dovolite si bližino, užitek in dobro počutje v lastnem telesu, kakršnokoli pač je. Foto: Shutterstock

Ko se začnemo gledati skozi oči drugih

Če smo nenehno izpostavljeni ocenjevanju videza, lahko počasi ponotranjimo pogled zunanjega opazovalca. Namesto da bi svoje telo preprosto čutili in v njem živeli, ga začnemo nenehno preverjati. Kako sem videti? Je moj trebuh dovolj raven? So moja stegna preširoka? Sem videti dovolj mladostno? Kako me vidijo drugi?

Takšen način razmišljanja lahko sčasoma postane tako običajen, da ga skoraj ne opazimo več. In če se preseli še v spalnico, ima lahko neposredne posledice za spolno samozavest, željo in užitek.

Psihoterapevt ob tem opozarja na še en problem sodobnega časa. Živimo v okolju, v katerem smo nenehno izpostavljeni sporočilu, da lahko – in bi morali – svoj videz še izboljšati. Boljša koža, lepši zobje, bolj gosti lasje, manj kilogramov, več mišic, estetski posegi, zdravila za hujšanje, hormoni, dodatki in nešteto videov o tem, kako doseči »najboljšo različico sebe«. Vprašanje pa je, kdaj smo ob vsem tem sploh še lahko dovolj zadovoljni s svojim videzom.

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Pehanje za popolnim telesom in obrazom ter večno mladostjo tako nima konca in je neke vrste začarani krog, ki nas zasužnji do te mere, da ne znamo več uživati v lastnem obstoju, zato dr. Klein vidi odgovor v nečem, kar je precej bolj osvobajajoče kot marsikateri nasvet, ki nam ga ponuja industrija lepote.

»Če želite v spolnosti bolj uživati, je pomembno, da se odločite, da ste dovolj privlačni – karkoli že to pomeni za vas. Še bolje je sprejeti, da vaš videz sploh ni merilo tega, ali si zaslužite spolno zadovoljstvo. Pomaga lahko tudi, če družbena omrežja uporabljate manj, kadar pa jih uporabljate, se zavestno odločite, da svojega videza ne boste primerjali z videzom domnevnih vrstnikov. Navsezadnje je v igri vaše spolno zadovoljstvo, kar pa še zdaleč ni nepomembno.«

Za boljše spolno življenje nam torej ni treba najprej shujšati, zgladiti kože, okrepiti mišic ali odpraviti vseh stvari, ki jih na sebi ne maramo. Pravica do užitka namreč nikakor in nikoli ne sme biti pogojena s tem, kako smo videti. Imeti živo telo, ne glede na to kakšno, je že samo po sebi največji dar, zato uživajmo v njem brez sramu in slabe vesti.