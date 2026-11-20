Na začetku zveze si želimo čim več časa preživeti s partnerjem. Veselimo se skupnih večerov, dolgih pogovorov, drobnih pozornosti in trenutkov v dvoje, nato pa se zgodi življenje in romantika prvih mesecev odnosa se postopoma porazgubi v vsakdanjih obveznostih, službi, sobivanju in morebitni skrbi za družino in otroke.

Dnevi minevajo, tedni se spreminjajo v mesece in nekega večera se zavemo, da se s partnerjem že dolgo nismo pogovarjali o ničemer drugem kot o tem, kdo bo šel jutri v trgovino in kdo bo pobral otroke iz šole. Morda se niti ne prepiramo. Morda se še vedno dobro razumemo, si pomagamo in se lahko zanesemo drug na drugega. A manjka nam tista intimna bližina. Objem in poljub brez posebnega razloga. Večer v dvoje, ko se lahko pogovarjamo samo o nama, ne pa tudi o vsakdanjih skrbeh in družinski logistiki.

Če ste se prepoznali v zgornjih stavkih, niste edini. Veliko dolgoročnih parov se znajde v takšni situaciji, četudi so se na začetku zveze noro zaljubili drug v drugega in doživeli romanco kot iz filma. Sčasoma in zaradi določenih navad lahko tudi najbolj predana partnerstva zaškripajo, saj zaplujejo v past, ki je tako nevidna, da sprememb pogosto niti ne opazimo, dokler se med partnerjema ne ustvari precejšnja razdalja.

Zakaj se to zgodi in kateri vzorci vedenja so za partnerski odnos še posebno nevarni, za Psychology Today pojasnjuje ameriški terapevt Robert Taibbi, ki ima več kot 50 let izkušenj z delom s posamezniki, pari in družinami. Opozarja, da številni pari svoj odnos sčasoma postavijo na stranski tir, pozornost pa usmerijo v otroke, delo ali lastne dejavnosti. Pri svojem delu je srečal na stotine parov, pri katerih je partnerska bližina tako rekoč zamrla, čeprav so še vedno živeli skupaj, in na podlagi tega je prepoznal štiri vzorce, ki lahko zvezo pripeljejo v slepo ulico.

1. Partnerstva, v katerih so na prvem mestu otroci in/ali služba

Ko si ustvarimo družino, se naše prioritete neizogibno spremenijo. Otroci potrebujejo ogromno pozornosti, služba nam vzame velik del dneva, preostanek časa pa zapolnijo gospodinjska opravila, šolske obveznosti, krožki in vse tisto, kar je treba postoriti, da družinsko življenje nemoteno teče. Nič čudnega torej, da si marsikateri par ob koncu dneva želi samo še malo miru.

Toda težava nastane, ko se partnerja povsem poistovetita z vlogama mame in očeta ter pozabita, da sta bila najprej par. Podobno se dogaja tudi ljudem brez otrok, ki vso svojo energijo vlagajo v delo in kariero, za partnerski odnos pa jim je zmanjkuje. »Takšni pari se pogosto pritožujejo, da si želijo več časa zase kot par, vendar so prezaposleni z delom in otroki, da bi se posvetili drug drugemu,« ugotavlja Taibbi.

Past tovrstnih odnosov je, da se partnerja pogosto tolažita, da bo bolje, ko bodo otroci nekoliko zrasli, ko bo v službi manj naporno ali ko se bo življenje končno umirilo. Toda vedno pride nekaj novega, kar zahteva njuno pozornost, in odnos ostaja na čakanju. Čeprav se imata še vedno rada, se lahko zgodi, da sta drug drugemu postala predvsem sodelavca pri vodenju družinskega življenja. Pogovarjata se o otrocih, usklajujeta urnike in rešujeta vsakodnevne težave, vse redkeje pa se posvečata drug drugemu kot moški in ženska, ki sta se nekoč zaljubila.

Ko skrb za otroke, služba in vsakodnevne obveznosti prevzamejo ves prosti čas, se odnos med partnerjema lahko začne nevidno krhati. Foto: Shutterstock

2. Ko partnerja postaneta samo še sostanovalca

Drugi vzorec je še posebno značilen za pare, ki so skupaj že vrsto let. Njuno življenje lahko na prvi pogled deluje povsem zadovoljivo. Skupaj hodita po nakupih, pripravljata kosila, obiskujeta prijatelje in zvečer gledata televizijo. Dobro se poznata, se spoštujeta in uživata v družbi drug drugega, zato morda niti ne opazita, da je iz njunega odnosa izginilo nekaj pomembnega. »Morda drug drugega celo opisujeta kot najboljšega prijatelja, vendar je nežnost med njima že zdavnaj usahnila,« opozarja Taibbi.

V takšnih primerih partnerja počasi postaneta sostanovalca, ki si delita dom, stroške in vsakodnevne obveznosti, ne pa več tudi romantične in telesne bližine. Njuni pogovori se večinoma vrtijo okoli praktičnih vprašanj, spontane nežnosti je vse manj, spolnost pa postane redka ali celo povsem izgine.

Zanimivo je, da takšnega odnosa ni nujno zaznamovalo kakšno veliko razočaranje ali konflikt. Partnerja se lahko še vedno dobro razumeta in drug do drugega ne čutita nobenih zamer. Toda nekje na poti sta iz ljubimcev postala prijatelja, ki sta se navadila živeti skupaj.

Seveda ni nič narobe, če se partnerska strast z leti spremeni in umiri. Vsak par ima svoj način izražanja ljubezni in bližine. Vprašanje pa je, ali sta oba s takšnim odnosom res zadovoljna ali pa se je eden od njiju zgolj sprijaznil s tem, da je romantika stvar preteklosti.

3. Partnerja, ki živita vzporedni življenji

Če sta partnerja v prejšnjem primeru še vedno prijatelja, je pri tretjem vzorcu po Taibbijevih besedah tudi ta povezanost že precej načeta. »Nista več najboljša prijatelja, ne počneta stvari skupaj, vsak se ukvarja s svojimi dejavnostmi. V bistvu si delita le še isti prostor,« opisuje terapevt.

Takšni pari lahko leta živijo pod isto streho, ne da bi se zares zanimali za življenje drug drugega. Vsak ima svoje prijatelje, hobije in načrte, skupni trenutki pa so omejeni predvsem na tisto, čemur se ne moreta izogniti. Večere preživljata vsak ob svojih dejavnostih, ob koncih tedna pa se pogosto odpravita vsak na svojo stran.

To seveda ne pomeni, da bi morala partnerja vse početi skupaj. Prav nasprotno, tudi v srečnem odnosu potrebujemo čas zase, lastne interese in prijateljstva. Toda velika razlika je med tem, da imata partnerja vsak svoje življenje, in tem, da nimata ničesar več skupnega. Ko se dva nehata zanimati drug za drugega, si ne pripovedujeta več o svojih doživetjih, ne delita skrbi in veselja ter ne iščeta priložnosti za skupne izkušnje, se lahko sčasoma povsem odtujita.

Najbolj žalostno pri takšnih odnosih je, da pogosto ne razpadejo zaradi velikih prepirov, nezvestobe ali drugih dramatičnih dogodkov. Partnerja se preprosto tako oddaljita, da nekega dne ugotovita, da drug drugega skoraj ne poznata več.

Ena izmed pasti, ki vodijo v propad zveze, je, ko partnerja postaneta zgolj sostanovalca. Lahko sta še vedno prijatelja, a udobno sobivanje in rutina sta zamenjali nežnosti in bližino. Foto: Shutterstock

4. Zveze, ki postanejo rutina

Četrti vzorec se lahko prepleta z vsemi prejšnjimi, saj so rutine in ustaljene navade neizogiben del vsakega dolgotrajnega odnosa. Toda čeprav nam dajejo občutek varnosti in stabilnosti, lahko postanejo tudi razlog, da partnersko življenje izgubi svojo živahnost. Taibbi opozarja, da številni pari večino časa delujejo na avtopilotu, pri čemer »navade in rutina uničijo vsako upanje na spontanost ali kakršnokoli spremembo«.

Vsak dan je podoben prejšnjemu. Zjutraj služba, popoldne obveznosti, zvečer večerja in televizija. Konec tedna nakupovanje, čiščenje, obiski sorodnikov ali opravki, ki jih med tednom nismo utegnili opraviti. Življenje teče po ustaljenem urniku in v njem skoraj ni več prostora za presenečenja. Čeprav se morda zdi, da s tem ni nič narobe, se lahko partnerja sčasoma tako navadita drug na drugega, da se ne trudita več za odnos. Ne razmišljata o tem, kako bi razveselila drug drugega, ne načrtujeta skupnih doživetij in ne iščeta več priložnosti za romantiko.

Pri tem sploh ni nujno, da si želita velikih sprememb. Že skupen izlet, večerja v dvoje ali nekoliko drugače preživet konec tedna lahko prekinejo monotonost. Pomembno je predvsem, da ne dovolita, da bi njun odnos postal zgolj še ena navada.

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Zakaj se partnerja sploh začneta oddaljevati?

Čeprav so našteti vzorci različni, imajo po Taibbijevih ugotovitvah pogosto nekaj skupnega: v ozadju se skrivajo težave, ki jih partnerja nista znala ali zmogla rešiti. Namesto da bi se z njimi soočila, sta se naučila živeti okoli njih.

Ena najpogostejših napak je pometanje težav pod preprogo. Morda se izogibamo pogovorom o denarju, spolnosti, družinskih odnosih ali starih zamerah, ker vemo, da se bodo končali s prepirom. Toda s tem težav ne odpravimo. »Če težave ostajajo nerešene, se kopičijo in delujejo kot klin, ki vaju potiska narazen,« opozarja Taibbi. Sčasoma nastane dolg seznam stvari, o katerih se partnerja preprosto ne pogovarjata več. Namesto tega se osredotočita na delo, otroke in druge obveznosti, ki jima omogočajo, da se neprijetnim temam izogneta.

Druga pogosta težava dolgoročnih partnerstev je boj za prevlado. Nekateri pari se ujamejo v nenehno dokazovanje, kdo ima prav, kdo je za kaj kriv in čigava bo obveljala. Namesto da bi iskala rešitev, ki ustreza obema, se vsak oklepa svojega stališča. Kot pojasnjuje Taibbi, nihče ni pripravljen popustiti, »ker ima občutek, da bi s tem drugemu dovolil zmagati«. V takšnem odnosu postane zmaga v prepiru pomembnejša od skupne sreče.

Povsem drugače, a nič manj škodljivo, deluje v zvezah izogibanje konfliktom. Nekateri ljudje se prepirov tako bojijo, da raje molčijo, potlačijo jezo ali krivdo prevzamejo nase. Takšen način odzivanja pogosto izvira iz otroštva, ko so se naučili, da so konflikti nevarni ali da je najvarneje ne izražati svojih čustev. Toda neizrečeno nezadovoljstvo se lahko z leti spremeni v globoko zamero.

Pomemben razlog za oddaljevanje partnerjev so tudi nezaceljene rane iz preteklosti. Nezvestoba, porušeno zaupanje ali pomembna življenjska odločitev, pri kateri eden od partnerjev ni imel besede, lahko pustijo posledice, ki trajajo še dolgo po dogodku. Če se partnerja o tem nikoli zares ne pogovorita, lahko bolečina ostane prisotna tudi takrat, ko se zdi, da sta dogodek že pustila za seboj.

Taibbi pa opozarja še na manj očiten razlog, zaradi katerega lahko zveza zaide v slepo ulico: partnerja se čez leta spremenita, njun odnos pa ostane enak. Tisto, kar smo od partnerja potrebovali pred desetimi ali dvajsetimi leti, danes morda ni več enako. Ljudje odraščamo, pridobivamo izkušnje, spreminjamo svoje vrednote, želje in pričakovanja. Toda številni pari še naprej živijo po pravilih, ki so si jih postavili na začetku zveze, čeprav jim ta že dolgo ne ustrezajo več. Tako se lahko zgodi, da se imata partnerja še vedno rada, vendar ne znata več najti načina, kako biti skupaj zadovoljna.

Čustvena odtujenost pogosto nastaja postopoma, ko se partnerja nehata pogovarjati o svojih občutkih, željah in težavah. Foto: Shutterstock

Ali je mogoče takšno zvezo še rešiti?

Če ste v katerem od opisanih vzorcev prepoznali svoj odnos, to še ne pomeni, da je vajine ljubezni konec. Pravzaprav je lahko že spoznanje, da nekaj ni v redu, prvi korak k spremembi. Taibbi svetuje, da si partnerja najprej iskreno priznata, v kakšnem stanju je njun odnos. To je lahko zelo težko, saj pomeni, da morata spregovoriti o občutkih, ki sta jih morda dolgo potiskala na stran.

Ko partnerju povemo, da se počutimo osamljene, da pogrešamo njegovo bližino ali da nismo več zadovoljni s skupnim življenjem, obstaja verjetnost, da bo prizadet, jezen ali razočaran. Toda brez takšnega pogovora se le redko kaj spremeni. »Ko poveste, kako se počutite, in začnete ta pogovor, izrečenega ne morete več vzeti nazaj, drugi pa ne more preslišati, kar je slišal,« pojasnjuje terapevt. Prav zato je iskrenost tako pomembna. Ko težavo enkrat poimenujemo, se lahko začnemo ukvarjati z njo.

Naslednji korak je, da prenehamo čakati na partnerjevo spremembo in razmislimo, kaj lahko sami naredimo drugače. »Uprite se skušnjavi, da bi mislili, da sprememba pomeni pripraviti drugega človeka do tega, da se spremeni,« svetuje Taibbi. Takšno razmišljanje namreč pogosto vodi v nenehno prigovarjanje, očitke in tekmovanje, kdo bo prvi popustil. Namesto tega predlaga, da poskušamo spremeniti vzdušje v odnosu in prekiniti ustaljene navade. Morda organiziramo večerni zmenek, si vzamemo čas za skupen film, ob katerem se stisnemo drug k drugemu, ali poskrbimo, da bomo imeli ob koncu dneva nekaj miru za pogovor. Ni treba, da gre za velike romantične geste. Pomembno je, da naredimo nekaj drugačnega in pozitivnega.

Seveda zgolj večerja v dvoje ne bo rešila odnosa, v katerem so se čez leta nakopičile globoke zamere. Zato Taibbi poudarja tudi pomen pogovorov o starih ranah in nerešenih težavah. Partnerja naj si za zahtevnejše pogovore izbereta čas, ko nista utrujena ali obremenjena z drugimi opravki. Namesto da poskušata naenkrat rešiti vse, naj se osredotočita na eno ali dve težavi in skupaj poiščeta kompromis. Če jima to ne uspeva, je lahko dragocena tudi pomoč partnerskega terapevta.

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Ne čakajte, da se bodo občutki spremenili sami od sebe

Eden najpomembnejših Taibbijevih nasvetov je, da se spremembe v odnosu ne začnejo nujno s spremembo čustev, ampak pogosto ravno obratno. Morda si govorimo, da se bomo za partnerja bolj potrudili, ko bomo spet čutili tisto začetno zaljubljenost. Da bomo bolj nežni, ko bo tudi on pokazal več naklonjenosti. Ali, da si bomo za odnos vzeli več časa, ko bodo otroci odrasli in bo življenje manj naporno. Toda če čakamo na idealne okoliščine, se lahko zgodi, da jih nikoli ne dočakamo.

»Če boste še naprej počeli to, kar počnete zdaj, se boste še naprej počutili enako,« opozarja Taibbi. Zato partnerjem svetuje, naj se opogumijo in začnejo ukrepati, še preden začutijo, da so na spremembo povsem pripravljeni. Navsezadnje se lahko tudi najlepša ljubezenska zgodba sčasoma spremeni v odnos, v katerem partnerja samo še živita drug mimo drugega. Toda če sta oba pripravljena priznati, kaj pogrešata, in za svoj odnos znova nekaj narediti, ni nujno, da se njuna zgodba tako tudi konča. Ne čakajte torej na jutri, ki morda nikoli ne pride, ampak negujte odnos, kot si ga želite, tu in zdaj.