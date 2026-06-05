Trije znaki, da se s partnerjem oddaljujeta drug od drugega (in kako rešiti odnos)

Večina ljudi si predstavlja, da se zveze končujejo zaradi ljubezenskih afer in nezvestobe, hudih prepirov ter dramatičnih življenjskih prelomnic, a resnica je pogosto drugačna. Številni odnosi se začnejo krhati veliko bolj po tiho, in to ne zaradi enega samega razdiralnega dogodka, temveč zaradi drobnih sprememb, ki se neopazno prikradejo v vsakdan odnosa. Dokler partnerja nekega dne ne ugotovita, da sicer še vedno živita pod isto streho, vendar si čustveno nista več tako blizu kot nekoč. Pogovori med njima so vse krajši ali jih celo ni, nežnosti je manj, občutek povezanosti pa je že skoraj zbledel.

Ameriški psiholog dr. Mark Travers za Psychology Today razlaga, da to še zdaleč ni redkost. Številne raziskave in terapevtske prakse namreč pričajo o tovrstni odtujenosti v dolgoročnih partnerskih zvezah, ki jo povzročijo na videz nepomembni dejavniki. »Pari se ne začnejo nujno vesti škodljivo,« pravi psiholog: »Ampak preprosto prenehajo početi tiste majhne stvari, ki so nekoč negovale bližino.« Žal imajo prav te drobne vsakodnevne interakcije v intimnih odnosih veliko težo. Skozi leta pomembno ustvarjajo čustvene temelje odnosa, če jih ni, pa v zvezi zavlada hromeča praznina.

Kateri so torej znaki, da se s partnerjem počasi oddaljujeta drug od drugega? In kaj lahko storita, preden postane razdalja prevelika? Dr. Travers razkriva tri ključne stvari, ki jih je nujno negovati, da bo partnerski odnos harmoničen, trden in izpolnjujoč za oba.

1. Nista več radovedna drug o drugem

Na začetku zveze se zdi skoraj samoumevno, da želimo o drugi osebi izvedeti prav vse. Zanimajo nas njene zgodbe iz otroštva, najljubši filmi, nenavadne navade, sanje in strahovi. Partnerja lahko ure in ure preživita v pogovoru, ne da bi jima zmanjkalo tem. Sčasoma pa se lahko zgodi nekaj nevarnega: začnemo verjeti, da svojega partnerja že popolnoma poznamo.

Ko odnos postane del vsakdana, radovednost pogosto zamenja rutina. Pogovori se začnejo vrteti predvsem okoli otrok, službe, gospodinjstva in organizacije dneva. Čeprav je to povsem razumljivo, lahko odnos zaradi tega postopoma izgublja globino.

Raziskave kažejo, da ima radovednost pomembno vlogo pri ohranjanju bližine tudi po letih skupnega življenja, pravi ameriški psiholog in dodaja, da se ljudje, ki ostajajo iskreno zainteresirani za misli, občutke in doživljanje svojega partnerja, počutijo bolj povezane s svojim življenjskim sopotnikom.

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A kako ohraniti radovednost v odnosu, ko se nam zdi, da s partnerjem delujeta kot predvidljivi vlak? Dr. Travers razkriva, da vam za to ni treba preplezati gore in partnerja sezuti z veliko romantično gesto. Po njegovem mnenju in po mnenju številnih strokovnjakov za odnose pogosto zadostuje že, da partnerju redno postavljamo preprosta vprašanja, kot so: O čem partner zadnje čase razmišlja? Kaj ga trenutno najbolj skrbi? Česa se veseli? Kaj ga zanima in navdušuje?

Na ta način ostanemo s partnerjem na tekočem, saj se, kot pravi dr. Travers, vsem ljudem skozi življenje nenehno spreminjajo prioritete, interesi, pogledi in želje. Če smo prepričani, da je naš partner enak kot prvi dan, ko smo se spoznali, in opustimo radovednost in zanimanje za njegovo rast in spremembe, se nam lahko zgodi, da bomo na neki točki odnosa ugotovili, da ga v resnici sploh ne poznamo več tako dobro, kot mislimo. Zato si je vredno vzeti čas za pogovore, ki nimajo nobenega praktičnega cilja. Za vprašanja, katerih namen ni reševanje težav, temveč ponovno odkrivanje človeka, ki sedi nasproti nas.

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2. Vsakdanji pogovori gredo mimo vaju

Vsak dan partnerju pošiljamo majhna povabila k povezanosti. Včasih so zelo očitna, drugič skoraj neopazna. Lahko gre za navdušeno pripoved o nečem, kar se nam je zgodilo v službi. Za prošnjo, naj si ogledamo smešen videoposnetek, za pripombo o napornem sestanku ali pa zgolj za mimobežno opažanje o vremenu. Na prvi pogled se takšni trenutki zdijo nepomembni, a dr. Travers pravi, da je odzivanje na tovrstne pobude značilnost zdravih odnosov, saj predstavljajo pomembne poskuse vzpostavljanja čustvenega stika.

Ne glede na to, kako pomembna je tema pogovora, si v zdravih odnosih partnerja izkažeta pozornost in zanimanje. Ko se začneta oddaljevati, pa se ta vzorec spremeni. Namesto iskrenega zanimanja, si le prikimata, zamomljata in se običajno niti ne pogledata več v oči.

»Če poskusi vzpostavljanja stika znova in znova ostanejo neopaženi, ljudje povsem naravno začnejo varčevati s svojo čustveno energijo in takšna povabila postopoma umikajo,« opozarja ameriški psiholog in pove, da se posledice ne pokažejo čez noč, ampak postopoma. Partnerja sčasoma drug drugemu pošiljata vse manj teh drobnih povabil, dokler povsem ne izginejo, in ko se zgodi to, izgine tudi vsakodnevni občutek bližine, na katerem temelji intima odnosa.

Dr. Travers razkriva, da raziskave kažejo, da ljudje, ki se počutijo slišane in opažene, v odnosu razvijejo več zaupanja, odprtosti in psihološke varnosti, zato je smiselno negovati tudi na videz trivialne poskuse povezovanja, ki jih imamo s partnerjem vsak dan. Če bomo partnerju zares prisluhnili, ko nekaj deli z nami, če bomo odložili telefon, mu postavili podvprašanje in mu dali vedeti, da smo prisotni v trenutku z njim, bomo dolgoročno krepili odnos. In zanimivo je, da imajo tovrstna mikro dejanja veliko večji učinek na partnersko bližino, kot intenzivno preživljanje skupnega časa enkrat na teden.

Prepiri ne krhajo partnerskih odnosov, ampak jih krepijo, če jih znamo zaceliti. Pari, ki konflikt končajo z molkom in brez razrešitve, pa tvegajo, da bo to dolgoročno pripeljalo do odtujenosti v odnosu. Foto: Shutterstock

3. Po prepirih ne popravljata več razpok v odnosu

Mnogi verjamejo, da so srečni pari tisti, ki se redko prepirajo, a raziskovalci odnosov že dolgo poudarjajo, da konflikt sam po sebi ni težava, pove dr. Travers, ki meni, da so nesporazumi, razočaranja in različna mnenja neizogiben del vsakega partnerskega odnosa, ter hkrati nujni za njegovo zdravo delovanje.

A glavna razlika med pari, ki se samo prepirajo in zato razidejo, ter tistimi, ki zaradi trenj zgradijo boljšo in trdnejšo zvezo, je v tem, kaj partnerja storita po tem, ko nastopi konflikt. Odporni in dolgoročno zadovoljni pari znajo po konfliktu ponovno vzpostaviti stik. Znajo se opravičiti, priznati svoj delež odgovornosti ali pa z nekaj humorja ublažiti napetost, razkriva ameriški psiholog. Včasih zadostuje že preprost stavek: »To je verjetno zvenelo bolj ostro, kot sem želel/a.« Takšna priznanja se morda zdijo nepomembna, vendar imajo veliko moč, opozarja dr. Travers in pove, da so neke vrste čustveni gumb za ponastavitev odnosa.

»To potrjujejo tudi raziskave. V študiji iz leta 2021 so partnerji, ki so se naučili teh veščin, pokazali občutno izboljšanje konstruktivne komunikacije in hkrati zmanjšali vzorce medsebojnega umikanja ter izogibanja v odnosu. Ugotovitve kažejo, da je sposobnost popravljanja konfliktov veščina, ki lahko pomembno spremeni dinamiko partnerskega odnosa,« razloži psiholog.

Po drugi strani pa pari, ki konflikt končajo z molkom in brez razrešitve, tvegajo, da bo to dolgoročno pripeljalo do odtujenosti v odnosu. Ko ostre pripombe ostanejo brez opravičila in se nesporazumi ne razčistijo, se začnejo kopičiti zamere, kar vodi v to, da postanejo tudi povsem nevtralna dejanja partnerjev dražeča, manjše napake pa dobijo nesorazmerno velik pomen.

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»Brez popravljanja in obnavljanja povezanosti med partnerjema se čustveno ozračje odnosa postopoma spremeni iz dobronamernosti in naklonjenosti v previdnost ter zadržanost. Vsakodnevne interakcije tako začne prežemati podton zamere namesto zaupanja. In prav to je eden najzanesljivejših znakov, da se med partnerjema ustvarja razdalja,« opozori dr. Travers.

A kot pravi psiholog, je dobra novica, da se odnosi redko porušijo zaradi ene same velike napake, zato je v partnerski zvezi vredno ostati radoveden, pozoren in pripravljen, da po konfliktu ponovno stopimo drug proti drugemu. S tem namreč partnerju vsak dan znova pokažemo, da ga vidimo, slišimo in da nas še vedno zanima, kar je najbolj močna in romantična gesta, ki jo lahko naredimo.