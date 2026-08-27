NEZDRAVO DELOVNO OKOLJE

Toksična mentorica v službi me je zlomila: Začela sem verjeti, da sem nesposobna

Živa je zaradi toksičnega odnosa na delovnem mestu začela dvomiti vase. Šele pozneje je spoznala, da težava ni bila v njej.
Fotografija: Toksična delovna okolja niso redka, a o njih premalo govorimo. Foto: Shutterstock
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Toksična delovna okolja niso redka, a o njih premalo govorimo. Foto: Shutterstock

Alja Vöröš*
27.08.2026 ob 07:05
Alja Vöröš*
27.08.2026 ob 07:05

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Čas branja: 11:23 min.

Živa je prve tedne prihajala v novo službo z občutkom, da je nesposobna. Še nekaj mesecev prej je veljala za odgovorno, pozitivno, delovno in motivirano. Nova zaposlitev je v njej začela prebujati občutke tesnobe, nemoči in kronične izčrpanosti. Ponoči ni mogla spati. Zjutraj jo je ob misli na službo peklo v prsih. Stalno je bila napeta in imela občutek, da nikoli ne more zares zadihati. Najbolj jo je begalo, da se navzven ni dogajalo nič dramatičnega. Nihče ni kričal nanjo. Nihče je ni neposredno žalil. A mentorica je ob vprašanjih zavijala z očmi, navodila podajala hitro in nejasno, napake komentirala pred sodelavci, velikokrat jo je popolnoma ignorirala.

Ko je nekega jutra vprašala za dodatno razlago postopka, je dobila le kratek in oster odgovor: »To bi pa do zdaj že morala vedeti.« Tudi po nalogah, ki jih je pregledala mentorica, je prevzemala krivdo za domnevno napačno izpeljane postopke. Začela je živeti v stalni pripravljenosti, da bo ponovno naredila napako. Sledili so glasni izbruhi in pikre pripombe, izrečene vpričo nje ... 

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