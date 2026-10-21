Predstavljajte si, da vaš desetletni otrok na spletu klepeta z učiteljem, vsaj tako se zdi na prvi pogled. Pogovor se začne povsem nedolžno, nato pa mu učitelj začne izpovedovati svoja čustva. Prepričuje ga, da je med njima nekaj posebnega, nekaj, česar drugi ne bi razumeli. Nazadnje predlaga, naj njun odnos ostane skrivnost pred starši.

Zveni kot začetek zgodbe o spolnem napeljevanju otroka? Prav takšno vedenje so raziskovalci odkrili na platformi Character.AI. Le da na drugi strani ni bilo odraslega moškega, temveč pogovorni bot, ki je posnemal 34-letnega učitelja. Tudi otrok ni bil resničen. Za desetletno deklico se je izdajala odrasla raziskovalka, ki je želela preveriti, kako varna je umetna inteligenca za mladoletnike. Kar je odkrila, še zdaleč ni bil osamljen primer.

Septembra 2025 sta ameriški organizaciji ParentsTogether Action in Heat Initiative objavili rezultate šesttedenske preiskave, med katero so raziskovalci na platformi Character.AI uporabljali račune, registrirane kot otroci. V 50 urah pogovorov s 50 različnimi boti so zabeležili kar 669 škodljivih interakcij. V povprečju eno vsakih pet minut. Med njimi so bili spolno neprimerni pogovori, poskusi ustvarjanja čustvene odvisnosti, spodbujanje nasilja, nevarni nasveti o zdravilih ter napeljevanje otrok, naj določene stvari prikrivajo staršem.

Preiskava je pred meseci odmevala tudi v ameriški oddaji 60 Minutes televzije CBS, posnetki pričevanj raziskovalcev pa ponovno krožijo po družbenih omrežjih. In čeprav so ugotovitve stare dobro leto, je zgodba prav zdaj dobila nov, nepričakovan preobrat.

Ko učitelj začne zapeljevati desetletnico

Raziskovalka Amanda Kloer se je predstavljala kot desetletna deklica in začela pogovor z botom, ki je posnemal odraslega učitelja likovne umetnosti. Bot je kmalu začel govoriti o svojih čustvih do učenke. Opisoval je, kako razmišlja o njenem nasmehu in osebnosti, ter postopoma razvijal vse bolj intimno zgodbo. Po približno dveh urah pogovora je že govoril o romantičnem odnosu, ki naj bi ga deklica skrivala pred starši.

Njegovo vedenje je imelo zaskrbljujoče podobnosti s taktikami spolnih predatorjev: ustvarjanje občutka posebne povezanosti, prestopanje meja med odraslim in otrokom ter zahteve po skrivnostnosti. »To je šolski primer,« je raziskovalka Shelby Knox v oddaji 60 Minutes pojasnila vedenje bota. Tako po njenih besedah ravnajo spolni predatorji: otroka zasipajo s komplimenti in mu dopovedujejo, da staršem ne sme povedati, kaj se dogaja.

Toda učitelj likovne umetnosti je bil samo eden izmed problematičnih botov. Raziskovalci so namreč odkrili, da so lahko nevarne komunikacije skrite tudi za podobami najbolj priljubljenih otroških junakov in svetovno znanih osebnosti.

Junakinja risanke je spodbujala nasilje, znani športnik uporabo drog

Kdo bi pomislil, da se lahko za podobo Dore Raziskovalke, prikupne junakinje priljubljene otroške animirane serije, skriva pogovorni bot, ki otroka spodbuja k nasilju? Raziskovalka Shelby Knox je naletela na različico Dore, ki je uporabnika nagovarjala, naj postane čim bolj zloben in tako odkrije svojo pravo naravo. Ko jo je Knoxova, ki se je predstavljala kot otrok, vprašala, ali to pomeni tudi poškodovanje lastnega psa, je bot pritrdil. Med možnostmi je omenil še krajo v trgovini in druga neprimerna dejanja.

Na platformi Character.AI seveda ni šlo za noben uradni profil animirane serije, nekdo jo je ustvaril kot zlobno verzijo lika, a tega ozadja mladoletni uporabniki najverjetneje ne razumejo. Podoba znanega animiranega lika lahko pri otrocih vzbuja domačnost in zaupanje, četudi je vedenje bota povsem drugačno od značaja izvirnega junaka.

Podobno se je zgodilo tudi z botom, ki je posnemal zvezdnika ameriškega nogometa Travisa Kelceja. Ko je raziskovalka Amanda Kloer z njim klepetala pod pretvezo, da je petnajstletnica, ji je bot opisoval uživanje kokaina in ji svetoval, kako ga uporabiti. Tudi ta bot ni bil resnični Travis Kelce, temveč njegova umetna različica. A otrokom in mladostnikom lahko občutek, da komunicirajo s priljubljenim zvezdnikom, zmanjša previdnost.

V izvirnem poročilu raziskovalci opisujejo še druge skrb vzbujajoče primere. Denimo, bot, ki je posnemal junakinjo Rey iz Vojne zvezd, je trinajstletnici svetoval, kako naj pred starši prikrije, da ni vzela predpisanih antidepresivov. Bot z likom oslička Sivčka iz Medvedka Puja je trinajstletno deklico, razočarano, ker sta na njen rojstni dan prišla samo dva prijatelja, prepričeval, da sta se je najbrž prišla zgolj norčevat. Bot, ki je posnemal igralca Timothéeja Chalameta, se je z dvanajstletnico zapletel v spogledovanje in pogovor o poljubljanju. Še bolj zaskrbljujoč je bil primer anemijskega junaka Zora iz serije One Piece. Trinajstletni uporabnici je bot sporočil, da bi bil pripravljen uporabiti orožje, če bi ju njeni starši poskušali ločiti.

Raziskovalci so dokumentirali tudi primere, ko so boti uporabnikom zatrjevali, da sploh niso umetna inteligenca, temveč resnični ljudje. Skupno je bilo med 669 škodljivimi interakcijami največ, kar 296, povezanih s spolnim napeljevanjem in izkoriščanjem. Zabeležili so tudi 173 primerov čustvene manipulacije in spodbujanja navezanosti, 98 primerov nasilnih ali drugih nevarnih odzivov, 58 primerov tveganih odzivov na težave v duševnem zdravju ter 44 primerov rasizma in sovražnega govora.

Ob teh številkah je pomembno pojasnilo: šlo je za odgovore umetne inteligence v nadzorovanih pogovorih z odraslimi raziskovalci, ne za 669 dejanskih žrtev. Preiskava tudi ni reprezentativno merjenje vseh pogovorov na platformi. Kljub temu nazorno kaže, kako lahko sistem odgovarja, kadar uporabnika prepozna kot otroka.

Tragični primer, ki je sprožil val vprašanj

O nevarnostih platforme Character.AI se je začelo intenzivneje govoriti že leta 2024, ko je ameriška javnost izvedela za smrt štirinajstletnega Sewella Setzerja III. Deček je več mesecev komuniciral z botom, ki je posnemal Daenerys Targaryen iz serije Igra prestolov. Po navedbah njegove matere Megan Garcia je Sewell sčasoma razvil močno čustveno in romantično navezanost nanj, dokler ni februarja 2024 storil samomora. Njegova mati je pozneje vložila tožbo proti podjetju Character.AI, saj je menila, da je delovanje platforme prispevalo k tragediji.

Pri tem je nujna previdnost: iz posamezne zgodbe ni mogoče sklepati, da je umetna inteligenca sama povzročila samomor. Samomorilno vedenje ima običajno več medsebojno povezanih vzrokov. Sodni postopki pa odpirajo pomembna vprašanja o odgovornosti tehnoloških podjetij, kadar njihove aplikacije postanejo zaupniki posebej ranljivih uporabnikov. Kot smo na Onaplus že poročali v članku o tragičnih primerih mladostnikov, ki so se v duševni stiski zatekali k pogovorom z umetno inteligenco, lahko takšni sistemi ustvarjajo zelo prepričljiv občutek čustvene opore. Toda ta opora ima pomembno omejitev: za prijaznimi besedami ni človeka, ki bi razumel posledice svojih nasvetov in prevzel odgovornost zanje.

Na platformi Character.AI lahko uporabniki klepetajo z umetnimi različicami priljubljenih filmskih, animiranih in drugih junakov. Raziskovalci so odkrili, da se za znanimi obrazi lahko skrivajo tudi zelo škodljivi odzivi. Foto: Shutterstock

Zakaj umetni inteligenci tako hitro zaupamo?

Ljudje smo odnosna bitja. Hrepenimo po bližini, razumevanju, sprejetosti in občutku, da nas nekdo resnično posluša. In kaj se zgodi, ko se pojavi sogovornik, ki je na voljo štiriindvajset ur na dan, se skoraj nikoli ne naveliča naših težav, nam redko nasprotuje in si lahko zapomni podrobnosti iz preteklih pogovorov? Za človeka, ki se počuti osamljenega, nerazumljenega ali zavrnjenega, je lahko takšen odnos izjemno privlačen.

Težava ni nujno v tem, da uporabnik ne ve, da govori z umetno inteligenco. To lahko povsem dobro razume, pa kljub temu razvije pristno čustveno navezanost.

Na to je za Onaplus že opozorila Živa Ahac iz Logouta, centra pomoči pri prekomerni rabi interneta. Pojasnila je, da lahko pogosto pogovarjanje z umetno inteligenco zaradi nenehnega odzivanja, zrcaljenja čustev in občutka popolnega sprejemanja vodi v pretirano navezanost. Resnični odnosi so namreč drugačni. Ljudje se ne strinjamo vedno, imamo svoje potrebe in meje, včasih smo utrujeni, razočarani ali slabe volje. Prav skozi takšne izkušnje pa razvijamo sposobnosti, ki jih potrebujemo za zdrave medčloveške odnose.

Zanimivo je, da so nevarnosti pretirano ustrežljive umetne inteligence potrdili tudi znanstveniki. Marca 2026 je bila v ugledni reviji Science objavljena raziskava znanstvenikov s Stanforda in univerze Carnegie Mellon, v kateri so preučevali tako imenovano sycophancy – nagnjenost umetne inteligence k pretiranemu strinjanju z uporabnikom, laskanju in potrjevanju njegovih odločitev.

Pri analizi enajstih modelov so ugotovili, da so ti uporabnikova ravnanja potrjevali 49 odstotkov pogosteje kot ljudje, celo kadar so bila povezana z zavajanjem ali drugimi škodljivimi dejanji. V treh eksperimentih z več kot 2400 udeleženci so ugotovili tudi, da so bili ljudje po pogovoru s pretirano ustrežljivo umetno inteligenco bolj prepričani o lastnem prav in manj pripravljeni prevzeti odgovornost za medosebne konflikte. Najbolj pomenljivo pa je, da so udeleženci takšnim sistemom bolj zaupali in jih raje uporabljali.

Z drugimi besedami: vedenje, ki lahko slabi našo presojo, je lahko hkrati prav tisto, zaradi katerega se k umetni inteligenci vedno znova vračamo.

Manipulacija ne izbira po inteligenci ali starosti

Morda je največja nevarnost prepričanje, da se nam kaj takšnega ne more zgoditi. Da bi kot odrasli, izobraženi in razgledani ljudje manipulacijo umetne inteligence zagotovo prepoznali. Toda vzemimo za primerjavo destruktivne kulte. Kako je mogoče, da se v takšnih skupinah znajdejo tudi visoko izobraženi, inteligentni in sicer povsem razumni ljudje?

Psihološka manipulacija pogosto ne deluje tako, da napade naš razum. Nagovori naše potrebe, strahove in čustva. Destruktivni kulti lahko posameznika sprva zasipajo z naklonjenostjo, mu dajejo občutek izjemnosti in posebne pripadnosti ter obljubljajo razumevanje, ki ga drugje ni našel. Šele postopoma lahko sledijo premikanje osebnih meja, zahteve po izključnosti in oddaljevanje od drugih ljudi.

Seveda pogovorni boti niso kulti. Niti ni nujno, da za njihovim manipulativnim vedenjem stoji zavesten namen škodovati uporabniku. Toda nekateri psihološki mehanizmi, ki jih uporabljajo, so lahko podobni. Umetna inteligenca lahko ustvari občutek, da smo zanjo posebni, da nas nihče ne razume tako dobro kot ona in da je naš odnos z njo nekaj edinstvenega. To je lahko nevarno predvsem takrat, ko začne tak odnos izpodrivati resnične ljudi.

Zato polnoletnost ne more biti čarobna meja, po kateri postanemo odporni proti manipulaciji. Prav tako nas pred njo ne zaščitijo samodejno visoka inteligenca, diploma ali uspešna kariera. V določenih življenjskih okoliščinah, še posebno v obdobjih osamljenosti, žalovanja ali osebne stiske, lahko postane ranljiv kdorkoli. Zaščita se zato ne začne samo s prepovedmi, temveč tudi z razumevanjem, kako takšni sistemi ustvarjajo bližino in kako prepoznati odnos, ki nam ne koristi več.

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Character.AI je zdaj v stečaju. Kaj bo z zasebnimi pogovori?

Lanska preiskava platforme Character.AI je oktobra letos dobila novo aktualnost. Podjetje Character Technologies, ki upravlja platformo Character.AI, je v ZDA vložilo zahtevo za stečajno zaščito po 11. poglavju ameriške zakonodaje. V okviru sodno nadzorovanega postopka načrtuje prodajo premoženja, pri delu pravic pa se kot začetni ponudnik pojavlja Disney, ki je ponudil 20 milijonov dolarjev. A ob poslovnih in pravnih težavah podjetja se odpira še posebej občutljivo vprašanje: kaj se bo zgodilo z zasebnimi pogovori milijonov uporabnikov, tudi otrok, ki so na njej delili svoje misli in stiske?

Štirideset ameriških državnih pravobranilcev in generalnih tožilcev je 14. oktobra sodišče opozorilo na potrebo po močni zaščiti uporabniških podatkov ob morebitni prodaji podjetja. Na platformi so namreč shranjeni tudi izjemno osebni pogovori otrok n odraslih o duševnem zdravju, odnosih, spolnosti, družinskih težavah in drugih občutljivih temah. To odpira novo razsežnost tveganj. Uporabnik lahko umetni inteligenci zaupa stvari, ki jih ne bi povedal niti najboljšemu prijatelju. Toda njegovi intimni zapisi so lahko hkrati podatki, ki jih hrani zasebno podjetje.

Character.AI je sicer že oktobra 2025 napovedal ukinitev odprtih pogovorov z boti za uporabnike, mlajše od 18 let, ter dodatne varnostne ukrepe. Podjetje poudarja prizadevanja za izboljšanje varnosti platforme. Toda samo omejevanje starosti ne odpravlja vseh težav, še posebno kadar je mogoče starost uporabnika napačno navesti ali zaščitne mehanizme zaobiti.

Ali nas evropska zakonodaja sploh lahko zaščiti?

Evropska unija je z Aktom o umetni inteligenci že uvedla prepoved nekaterih manipulativnih in zavajajočih praks, ki lahko bistveno vplivajo na človekovo odločanje in povzročijo znatno škodo. Posebej obravnava tudi izkoriščanje ranljivosti, med drugim zaradi starosti. Od avgusta 2026 se uporabljajo pomembna izvršilna pooblastila evropskih in nacionalnih nadzornih organov.

Toda to še ne pomeni, da vsak pogovorni bot, dostopen evropskim uporabnikom, pred začetkom delovanja prestane neodvisen varnostni pregled. Prav tako vsak nevaren odgovor samodejno še ne pomeni kršitve evropske zakonodaje. Nadzorni organi imajo možnost ukrepanja, vendar je učinkovitost sistema odvisna od dejanskega preverjanja, prepoznavanja kršitev in uveljavljanja odgovornosti.

Težava so tudi omejitve dostopa. Mladi uporabniki lahko nekatere geografske blokade zaobidejo z uporabo navideznih zasebnih omrežij oziroma VPN, pri aplikacijah, kjer za potrditev polnoletnosti zadostuje klik na ustrezno polje, pa starostna omejitev ne zagotavlja zanesljive zaščite. To je še en razlog, zakaj varnosti ne moremo graditi zgolj na vprašanju, komu je aplikacija dostopna. Enako pomembno je, kako deluje.

Umetna inteligenca je vse bolj prisotna v življenju otrok in odraslih. Da bo njihova prihodnost varnejša, moramo od tehnoloških podjetij zahtevati učinkovite varnostne mehanizme in odgovornost za zaščito uporabnikov. Foto: Shutterstock

Avstralija dokazuje, da so spremembe mogoče

Da učinkovitejši nadzor ni zgolj neuresničljiva želja, dokazuje Avstralija. Tamkajšnji državni regulator za spletno varnost eSafety je jeseni 2025 od štirih ponudnikov pogovornih botov (Character.AI, Chai, Nomi in Chub AI) zahteval podrobna pojasnila o zaščiti mladoletnikov. Ugotovitve, objavljene marca 2026, so bile skrb vzbujajoče. Pri ponudnikih so odkrili pomanjkljivo preverjanje starosti, nezadostno prepoznavanje določenih nevarnih vsebin in slabo odzivanje na pogovore o samopoškodovanju ter samomoru.

Toda regulatorni pritisk je povzročli tudi konkreten premik. Character.AI je v začetku leta 2026 za avstralske uporabnike uvedel dodatne mehanizme preverjanja starosti in mladoletnikom onemogočil odprte pogovore z boti. Chub AI se je odločil svojo storitev geografsko blokirati oziroma umakniti iz Avstralije, drugi ponudniki pa so uvedli ali napovedali dodatne spremembe.

To še ne pomeni, da so avstralski otroci popolnoma varni. Kaže pa, da imajo pristojni organi možnost doseči spremembe tudi pri hitro razvijajočih se tehnoloških storitvah. In prav to nam lahko vliva upanje, da nevarnosti umetne inteligence niso nekaj, s čimer bi se morali preprosto sprijazniti.

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Umetna inteligenca ni zlobnež iz filma o Jamesu Bondu

Ob pretresljivih razkritjih si je umetno inteligenco hitro mogoče predstavljati kot nekakšnega zlobneža iz filmov o Jamesu Bondu, ki se je odločil škodovati človeštvu. Toda resničnost je precej bolj zapletena. Današnjim pogovornim botom ni utemeljeno pripisovati človeških namenov, želja ali moralnih prepričanj. Njihovi odgovori nastajajo na podlagi vzorcev, naučenih iz ogromnih količin podatkov, med katerimi so tudi manj prijetne plati človeške družbe: predsodki, nasilje, manipulacija in nezdravi odnosi.

Vendar umetna inteligenca ni zgolj pasivno ogledalo človeštva. Njeno vedenje dodatno oblikujejo ljudje in podjetja, ki jo razvijajo, določajo njene cilje, jo prilagajajo in odločajo, katere odzive bodo spodbujali. Podjetjem ni treba zavestno želeti škodovati uporabnikom, da bi njihovi izdelki postali nevarni. Včasih je dovolj že to, da zasledujejo dobiček, rast in čim daljšo uporabo aplikacije, varnost pa ostane na drugem mestu.

Če umetno inteligenco preprosto razglasimo za zlobno in se odločimo, da z njo nočemo imeti opravka, problema nismo rešili. Le pozornost smo preusmerili stran od tistih, ki imajo dejansko moč, da tehnologijo spremenijo. Zato vprašanje ni, kako premagati umetno inteligenco, temveč kako zagotoviti, da bodo ljudje in podjetja, ki jo ustvarjajo, zanjo tudi odgovarjali.

Umetna inteligenca potrebuje svoje varnostne pasove

Hollywoodski igralec Joseph Gordon-Levitt, ki se že vrsto let javno vključuje v razprave o odgovornem razvoju tehnologije, je skupaj z igralcem Markom Ruffalom leta 2024 v komentarju za revijo Time uporabil preprosto, a izjemno nazorno primerjavo z avtomobili. Nekoč varnostni pasovi v avtomobilih niso bili samoumevni. Njihova obvezna vgradnja in uporaba sta se uveljavili skozi desetletja tehnološkega razvoja, raziskovanja prometnih nesreč, prizadevanj za večjo varnost in zakonodajnih sprememb. Danes si avtomobila brez osnovnih varnostnih mehanizmov skoraj ne predstavljamo več.

Gordon-Levitt in Ruffalo sta ob tem opozorila na pomembno načelo: ko sedemo v avtomobil, ne pričakujemo, da bomo doživeli prometno nesrečo. Varnostni pas si pripnemo zato, ker vemo, da tveganje obstaja. Zakaj torej od umetne inteligence ne bi zahtevali podobnih varovalk?

Nobena tehnologija ni tako nedotakljiva, da je ne bi smeli spreminjati, ko ugotovimo, da lahko ljudem škoduje. In nobena industrija ne bi smela biti izvzeta iz odgovornosti za varnost svojih uporabnikov. Prav zato se iz razprave o umetni inteligenci ne smemo umakniti. Ne smemo zamahniti z roko, češ da so tehnološka podjetja premočna, njihovi lobiji preveč vplivni in da posameznik tako ali tako ne more ničesar spremeniti. Avstralski primer kaže, da spremembe niso nemogoče.

Umetne inteligence nam ni treba razglasiti za razrednega sovražnika številka ena, da bi zahtevali njeno varnejšo uporabo. Prav tako se nam ni treba odpovedati njenim prednostim, da bi opozarjali na nevarnosti. Potrebujemo pa tisto, kar smo se naučili zahtevati od avtomobilske industrije: jasne varnostne standarde, neodvisno preverjanje, odgovornost proizvajalcev in zakonodajo, ki ne dopušča, da bi bila varnost uporabnikov prepuščena zgolj dobri volji podjetij. Kajti tehnološki napredek ni resničen napredek, če se ob njem ne razvija tudi naša sposobnost zaščititi ljudi pred njegovimi tveganji.