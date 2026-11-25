Od 26. do 29. novembra 2026 bodo od vsakega prodanega dobrodelnega izdelka namenili 4 € za podporo Junakom 3. nadstropja in njihovim družinam. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati presenečenje malim junakom.

V Visoki Provansi gostiti pomeni očarati. Gostoljubje tam ni zgolj tradicija, temveč umetnost, ki se kaže v skrbno izbranih podrobnostih, iskrenih gestah in pozornosti do drugih. Prav ta filozofija je navdihnila letošnjo praznično kolekcijo L’OCCITANE, s katero znamka ob svoji 50-letnici vabi, da pričaramo presenečenje.

Praznično obdarovanje je lahko veliko več kot iskanje popolnega darila. Je priložnost, da nekomu pokažemo, da mislimo nanj, da opazimo njegove potrebe in mu namenimo pozornost. Čeprav se takšne geste morda zdijo majhne, lahko nekomu pomenijo veliko več, kot si predstavljamo – dajo mu občutek, da je opažen, slišan in da v težkih trenutkih ni sam.

Prav takšne nesebične geste so bile tudi letos navdih za L’Occitanovo tradicionalno dobrodelno akcijo Give B(l)ack Friday. Namen akcije je povezati praznično obdarovanje s skrbjo za druge in del praznične čarobnosti nameniti tistim, ki si jo resnično zaslužijo. Zato bodo tudi letos izkupiček od vsakega prodanega dobrodelnega izdelka namenili za podporo Junakom 3. nadstropja in njihovim družinam.

Društvo Junaki 3. nadstropja nudi pomoč in oporo otrokom, ki se zaradi raka zdravijo na Kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana, ter njihovim družinam. Zdravljenje pogosto prinaša številne preizkušnje, ki od otrok in njihovih najbližjih zahtevajo veliko potrpežljivosti, prilagajanja in odrekanj.

FOTO: L'OCCITANE

Od 26. do 29. 11. 2026 bo L’OCCITANE Slovenija društvu Junaki 3. nadstropja namenil 4 € od vsakega prodanega dobrodelnega izdelka. Letošnji dobrodelni izdelek je poživljajoči gel za prhanje, 300 ml, ki bo ob nakupu drugih izdelkov na voljo po posebni ceni. Z njim lahko dopolnite svoj vsakodnevni negovalni ritual, obenem pa prispevate k dobrodelni pobudi.

DOBRODELNI IZDELEK Poživljajoči gel za prhanje, 300 ml 18,30 € SAMO 12,30 € (ob vsakem nakupu)

Črni petek je čas, ko iščemo ugodne ponudbe in razmišljamo, s čim bomo razveselili sebe ali svoje najdražje. Give B(l)ack Friday pa ponuja še drugačno vprašanje: kaj lahko z nakupom naredimo za nekoga drugega?

Prav v tem se skriva posebnost letošnje dobrodelne zgodbe. Z nakupom izbranega izdelka si skupaj prizadevamo, da bi otrokom in družinam, ki jim ob strani stoji društvo Junaki 3. nadstropja, olajšali vsakdan in v njihove praznike vnesli nekaj dodatnega veselja. Pri L’OCCITANU verjamejo, da skrb za druge ne potrebuje velikih gest. Včasih je dovolj že majhna pozornost, da nekaj povsem vsakdanjega dobi poseben pomen in postane del zgodbe, ki presega praznično obdarovanje.

Skupaj pričarajmo praznično radost in poskrbimo, da bodo čarobnosti deležni tudi mali junaki!

FOTO: L'OCCITANE

Kaj o svoji dobrodelnosti pravijo pri L'OCCITANU?

»L’OCCITANE je že vse od svojega nastanka leta 1976 zavezan spoštovanju narave in človeka ter zmanjševanju vpliva na okolje. Verjamemo, da z negovanjem življenja okoli nas pomagamo, da semena znova vzklijejo in da človek najde ravnovesje z naravo in samim seboj. Vsako leto posadimo izjemne rastline – vir naših dragocenih aktivnih sestavin –, ki rastejo v popolni harmoniji z okoljem, v katerem uspevajo. Vedno znova se obračamo k naravi, občudujemo njene darove ter z raziskovanjem in inovacijami odkrivamo nove, čudežne sestavine za naše negovalne formule. S spoštovanjem do planeta, okolja in ljudi okrog nas verjamemo, da vsako dobro dejanje, ne glede na velikost, prinaša pozitivno spremembo. Pri L’OCCITANU ne ustvarjamo le izdelkov, temveč tudi spomine in občutke. Z dobrodelno akcijo želimo prispevati svoj del sreče in topline ter razveseliti Junake 3. nadstropja.«

Dobrodelna akcija poteka v trgovinah L'OCCITANE in v spletni trgovini v času akcije za črni petek od 26. do 29. 11. 2026.

* Dobrodelni črni petek

Prodajna mesta L’OCCITANE

LJUBLJANA: Mestni trg 7, Citypark, Aleja, Supernova Mercator Šiška, Supernova Rudnik, Nama

KRANJ: Supernova ● BLED: Cesta svobode 10 ● MARIBOR: Europark, Gosposka ulica 11

CELJE: Citycenter ● NOVO MESTO: Supernova ● KOPER: Planet Koper

PORTOROŽ: Obala 14 b ● NOVA GORICA: Supernova

Izbrana prodajna mesta Müller v Sloveniji

SPLETNA TRGOVINA

www.loccitane.si

fb: loccitane

@loccitaneslovenija

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