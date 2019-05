Vprašajte strokovnjaka

Partnerjeva depresija ubija najino ljubezen

V zvezi sva že skoraj deset let. Do pred dveh let sva se imela zelo lepo. Potem je partner doživel travmatičen dogodek, po katerem je začel trpeti za paničnimi napadi. Postal je tudi zagrenjen in potlačen ter izgubil zanimanje za prijetne aktivnosti, ki so nama bogatile življenje. Ali je to znak depresije? Svetovala sem mu, naj se oglasi pri zdravniku, toda pravi, da ga ne potrebuje. Je samozaposlen in ima stresno ter negotovo službo. Zares je v težkem položaju in poskušam mu stati ob strani, kolikor je mogoče. Imam ga zelo rada in žal mi je zanj. Poskušam ga navdušiti nad drobnimi stvarmi in ga razvedriti, toda brez uspeha. Bojim se, da se bo njegovo počutje preneslo name. Biti z njim je postalo naporno in pogosto ob njem postanem zamorjena in tesnobna. Na vsake toliko se dobim s prijateljicami in prijatelji, kar me vedno dvigne in sprosti. S partnerjem sva šla enkrat skupaj v to družbo, kar pa se je slabo končalo. Ni se znal vključiti pa tudi oni niso pokazali dovolj zanimanja zanj. Zasovražil jih je, še posebej nekega moškega. Od takrat me prepričuje, naj se ne videvam več z njimi, in pravi, da on s takšnimi ljudmi ne bi hotel imeti opravka, če bi bile vloge zamenjane. Kadar koli se sedaj želim dobiti z njimi, izbruhne prepir. Včeraj smo šli skupaj ven in ko sem se vrnila, sem morala poslušati hude očitke. Nisem se zmogla braniti. Grozno se počutim in ne vem, kaj naj naredim. Ne želim se nehati videvati s to družbo, toda zavedam se, da je to za partnerja zelo stresno. Ne bi rada še poslabšala njegovega počutja. Kaj mi svetujete?

Nina z Jesenic