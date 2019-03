On si želi, da bi ona spremenila ...

In čeprav ljubijo svojo izbranko, nekatere moške vendarle motijo določene poteze, zaradi katerih bi bilo lahko spolno doživetje še popolnejše. Pa si poglejmo.









Nekatere ženske so negotove glede svojega videza in to tudi jasno kažejo – ne želijo se ljubiti pri prižgani luči, nerade se razgaljajo pred svojim partnerjem. Prepričane so, da niso dovolj privlačne za svojega izbranca, kar je seveda popoln nesmisel. A prav zaradi tega strahu se med rjuhami ne morejo povsem sprostiti, kljub partnerjevi pobudi in iskreni ljubezni. Prepustite se in zaupajte ter skupaj s partnerjem raziskujte svoje telo. Zagotovo boste spoznali, da je čudovito, počutili pa se boste samozavestno.









Nikoli ne kaznujte z odrekanjem spolnosti. Nesoglasja rešujta zunaj spalnice, s seksom se nikoli ne sme manipulirati, opozarjajo strokovnjaki. Pa tudi z intimo ne, kljub slabi volji si lahko vzamete čas za poljub in objem ter prijazno besedo. Zapoved o iskrenosti in pristnosti pa velja tudi med samimi rjuhami. Hlinjenje užitka in vrhunca ne prinaša dolgoročne sreče in, verjeli ali ne, tudi moški se radi pogovarjajo o spolnosti. Sploh o tem, kaj ji ustreza in kaj ne.